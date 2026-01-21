Huyen a la carrera tras robar en una famosa tienda de ropa deportiva en Zaragoza: más de 500 euros en productos

A plena luz del día y en el centro de Zaragoza. Así se dispusieron a robar una pareja de jóvenes de 18 años en una tienda de ropa deportiva ubicada en la calle del Coso.

Según ha podido saber este diario, sobre las 17.15 de este martes trabajadores del establecimiento de ropa deportiva captaron como dos jóvenes iban sustrayendo objetos del interior de la tienda.

Al detectar los hechos, el personal de seguridad del establecimiento intentó retener en el lugar a los jóvenes, identificados como A.K. y B.B., de 18 años.

A pesar de los intentos por parte del personal de retenerlos ante la llegada de la Policía Local que había sido avisada y requerida en el lugar por la Sala del 092, los detenidos consiguieron huir a la carrera.

Ante estos hechos, la Policía Local coordinó un servicio con distintas patrullas en la zona centro de Zaragoza para dar con los dos jóvenes.

Sin embargo, la huida no terminó siendo muy fructífera ya que finalmente los agentes lograron localizar a los jóvenes presuntamente implicados en los hechos en la calle Conde de Aranda.

El botín que pretendían llevarse no era barato ya que el valor de los productos sustraídos asciende según factura aportada por el propio establecimiento a 539,95 euros.

Por todo ello, la Policía Local procedió a la detención y puesta disposición judicial de los dos jóvenes como presuntos autores de un delito de hurto.