Más de 400 personas han pasado por las consultas de covid persistente: "Cada día nos dan a más pacientes el alta"

Pacientes de covid persistente en una manifestación el pasado 15 de marzo. E. E.

Se identifican por el año en el que fueron contagiados. Algunos son del año inicial de la pandemia, del 2020, otros más recientes de 2023. Lo que les une es el diagnóstico común de covid persistente, una enfermedad crónica que llegó con la pandemia mundial y que ha dejado grandes secuelas.

Según los últimos datos proporcionados por el departamento de Sanidad, en Aragón se alcanzan los 2.136 pacientes con esta patología. En la Comunidad se agrupan por la asociación Long Covid que lucha por la visibilidad de esta enfermedad que ha cambiado muchas vidas.

Desde el Gobierno de Aragón, bajo la consejería de José Luis Bancalero, se abrió el pasado diciembre de 2024 las consultas monográficas de covid persistente en el centro de especialidades Grande Covian de Zaragoza. Un área que alberga consultas con un miembro de enfermería, de medicina interna, rehabilitación, psicología y fisioterapia para una evaluación multidisciplinar del paciente.

A lo largo del tiempo que lleva en funcionamiento, los profesionales han atendido a 426 pacientes, realizando hasta 3.419 consultas. A su vez que se han producido un total de 105 altas. Por lo que los números son relevantes, y es que hasta 321 personas siguen necesitando de estas consultas en este momento.

Un número orientativo, ya que los facultativos siguen recibiendo primeras visitas de pacientes, es decir, aquellos que sufren de esta patología crónica pueden seguir accediendo a una primera visita y comenzar su tratamiento en la unidad long covid.

Miedo al cierre

A pesar de estos datos, los propios pacientes están comenzando a notar cierta preocupación ante el futuro de esta unidad. La pregunta que más detallan es "por qué se nos da el alta cuando somos pacientes con una enfermedad crónica nueva".

"Nos están llegando cada día personas que les citan en la consulta y les dan el alta", relata Delphine Crespo, presidenta de la Asociación Long Covid Aragón. Una decisión que denuncian ya que, según relata, "los devuelven a Atención Primaria sin tener ni siquiera un plan de actuación".

Crespo reitera que la vuelta a los médicos de cabecera supone "volver a empezar" para el paciente: "Por mucho que lo intenten no están formados específicamente, no tienen el tiempo para atenderte y les saturas la consulta", demanda. En definitiva, "una vuelta a la casilla de 2020-2021".

Así, detalla que por parte de los pacientes se sienten "desahuciados" cuando esto ocurre: "Creen que va a durar en el tiempo, bien atendidos, evaluados, con un seguimiento. Y de repente les desahucian a través del sistema de sanidad. No hacer seguimiento es devolverles al limbo", critica.

Ante esta situación, desde el Salud, consultados con anterioridad señalan que las altas se realizan una vez que finalizan el proceso y ya son aptos para continuar con una supervisión con su médico de cabecera.

De igual manera, el departamento de Sanidad reitera el buen funcionamiento de esta consulta y niega que pueda estar sobre la mesa clausurarla.

"Se trata de una consulta estable y plenamente operativa", señalan. Asimismo, determinan que "lo importante es que la unidad sigue siendo un recurso fijo, disponible y accesible para cualquier paciente que lo necesite".

El reto que tienen por delante como sanitarios y ante una patología tan nueva como el covid persistente es avanzar en la investigación para dar respuesta a las necesidades de los pacientes.