La futura planta transformará 150.000 toneladas de residuos al año en nuevos recursos para la industria con una inversión de 176,5 millones de euros más IVA.

Zaragoza prepara el impulso definitivo al proyecto Zero Residuos para aprovechar la basura no reciclable

El Gobierno de Zaragoza prepara el impulso definitivo al proyecto “Zaragoza Zero Residuos”, una nueva instalación que permitirá transformar hasta 150.000 toneladas anuales de residuos no reciclables en materias primas y combustibles de baja huella de carbono.

Esta iniciativa cuenta con una inversión mínima de 176,5 millones de euros más IVA y busca reducir al mínimo los residuos destinados al vertedero y avanzar hacia un modelo de economía circular.

Aprovechar los residuos

El proyecto se plantea como una instalación complementaria al actual Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) y permitirá actuar sobre aquellos materiales que actualmente no pueden recuperarse mediante los sistemas convencionales de reciclaje.

Se trata de materiales que terminan en el vertedero y que, con esta nueva medida, podrán transformarse en nuevos recursos para la industria.

El objetivo principal es aprovechar el carbono que contienen y darle una nueva utilidad mediante diferentes procesos.

La futura instalación tendrá capacidad para procesar aproximadamente 150.000 toneladas al año, evitando así que estos materiales tengan que acabar en el vertedero.

De residuos a nuevos productos

La planta utilizará distintos procesos termoquímicos para transformar los residuos en un gas que posteriormente podrá utilizarse como materia prima para obtener productos como el metanol, hidrógeno y otros combustibles o materias primas destinadas a la industria química.

De esta manera, materiales que hasta ahora terminaban en el vertedero podrán convertirse en nuevos recursos y volverse a incorporar al ciclo productivo.

El proyecto busca así ampliar las posibilidades de recuperación más allá del reciclaje convencional de materiales como el papel, el vidrio, los materiales o los envases.

La idea es actuar sobre aquellos residuos que, por sus características, no pueden reciclarse mediante los sistemas habituales y que actualmente terminan en el vertedero.

La economía circular, clave para ciudades más sostenibles, con menos emisiones y mayor aprovechamiento de recursos. Ayuntamiento de Zaragoza.

Menos residuos en el vertedero

Uno de los principales objetivos de Zaragoza Zero Residuos es reducir la cantidad de materiales que terminan enterrados.

La planta permitirá evitar el depósito de unas 150.000 toneladas anuales y, con ello, reducir el coste que supone llevar estos residuos al vertedero.

Según las previsiones del proyecto, este menor uso del vertedero supondrá un ahorro de alrededor de 4,5 millones de euros al año.

La iniciativa incorpora además objetivos relacionados con la reducción de emisiones.

Las empresas que concurran a la licitación deberán acreditar que la futura planta funciona bajo el principio de “Cero Emisiones Netas” y que consigue un ahorro de emisiones de, como mínimo, el 70% respecto al escenario actual, en el que estos residuos terminan en el vertedero.

Asimismo, los productos obtenidos deberán contar con una huella de carbono inferior a la de los combustibles fósiles equivalentes, de acuerdo con la normativa europea sobre combustibles renovables.

Mínimo 176,5 millones de euros

El proyecto contempla una inversión mínima de 176,5 millones de euros más IVA, que será asumida por la entidad que resulte adjudicataria.

El modelo económico se basa en la comercialización del metanol y del resto de productos que se obtengan durante el proceso industrial.

De esta forma, el aprovechamiento de los residuos se plantea también como una nueva oportunidad de actividad económica vinculada a la industria.

La futura instalación se ubicará en un terreno municipal vinculado al CTRUZ mediante un derecho de superficie y la licitación permitirá seleccionar a la empresa encargada de desarrollar y explotar la planta.

El procedimiento establecerá además los requisitos técnicos y ambientales que deberán cumplir las propuestas para poder llevarlo a cabo.

Con Zaragoza Zero Residuos, la ciudad da un paso más para reducir la cantidad de residuos que terminan en el vertedero y aprovechar aquellos materiales que hasta ahora no podían recuperarse.

Así pues, esto supone un paso más para avanzar hacia un modelo de gestión basado en la economía circular y en el aprovechamiento de los residuos como nuevos recursos.