Las obras avanzan a gran velocidad con la campaña de plantación otoñal.

Zaragoza reforma ocho calles del entorno del río Huerva: más paseos, árboles y nuevos espacios peatonales

La transformación del río Huerva está cambiando el aspecto de las calles que rodean el entorno fluvial, con una intervención que busca acercar los barrios al río y devolver el protagonismo a los peatones.

En total son ocho las vías que se están renovando: Manuel Lasala, Martín Ruizanglada, Marina Española, Río Huerva, Genoveva Torres, La Luz, Viva España y Catalina Salazar.

Las actuaciones forman parte del primer tramo del proyecto, que se extiende desde el puente Blasco del Cacho hasta la Gran Vía.

Mientras avanzan los trabajos de urbanización, también continúa la campaña de plantación de árboles y arbustos para convertir este espacio en un nuevo corredor verde de Zaragoza.

Cambian ocho calles

Uno de los cambios más importantes está en la calle Manuel Lasala.

Entre el puente Blasco del Cacho y Ventura Lacoma se apuesta por una plataforma única, que sitúa las aceras y la calzada al mismo nivel para facilitar el tránsito peatonal y obligar a los vehículos a circular con mayor precaución.

En el tramo comprendido entre Ventura Lacoma hasta su encuentro con Juan Pablo Bonet y San Juan de la Cruz, el diseño permite ampliar las aceras, que llegan a alcanzar los 11 metros de anchura en el entorno del puente del Emperador Augusto.

Además, la calle Río Huerva también cambia. En este caso incorpora una plataforma única sin bordillos ni escalones.

Sus espacios peatonales alcanzan hasta los 9,82 metros de anchura e incluyen parterres y pavimento táctil para facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual. Esta actuación busca mejorar la accesibilidad y facilitar el paso de sillas de ruedas y carritos de bebé, además de dinamizar la actividad comercial y abrir el espacio público a la vida vecinal y cultural.

Nuevos accesos a la ribera

La conexión entre las calles y el entorno natural es otro de los objetivos de la intervención.

En Marina Española se habilita un nuevo paseo peatonal junto al cauce, que permitirá dar continuidad al recorrido a pie entre el puente Blasco del Cacho, Manuel Lasala y la calle Río Huerva.

Por su parte, Catalina Salazar gana espacio para los peatones con aceras de hasta 4,26 metros.

También se modifica la orientación de las escaleras que bajan desde la avenida de Francisco de Goya para facilitar el acceso a futuros parques.

La calle Martín Ruizanglada amplía sus aceras hasta los 3,91 metros e incorpora pavimentos antideslizantes para mejorar la seguridad.

Además, se suma un nuevo arbolado en algunos de sus tramos más anchos.

En Genoveva Torres Morales se suprime el tráfico para crear un recorrido peatonal entre las calles José Moncasi y Moriones.

A esta actuación se añaden los tramos finales de las calles La Luz y Viva España, que se convierten en accesos peatonales hacia la futura pasarela.

La transformación que continúa

La renovación de estas ocho calles se integra en un proyecto más amplio que contempla recuperar 2,5 kilómetros del río Huerva.

La intervención se desarrolla en dos tramos con diferentes ritmos de ejecución.

Por un lado, en el primer tramo continúan las actuaciones en Manuel Lasala, con la futura pasarela peatonal y las nuevas zonas de juego infantil. Su finalización está prevista para la primavera de 2027.

El proyecto también contempla crear cinco nuevos parques: Sopesens, Bruno Solano, Emperador, Goya y Catalina Salazar.

Por otro lado, el segundo tramo, que está comprendido entre Miguel Servet y la desembocadura en el Ebro, la obra civil terminó en septiembre.

En conjunto, la transformación busca que el Huerva deje de ser una barrera urbana y se convierta en un espacio de encuentro, paseo y convivencia para los zaragozanos.