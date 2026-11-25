Representantes de la gastronomía aragonesa junto a Bibendum, la mascota de Michelin. DPH.

La provincia acogerá el próximo 1 de diciembre la gala de la Guía Michelin España 2027 en el Palacio de Congresos.

La provincia de Huesca brilla desde sus fogones: 18 restaurantes en la Guía Michelin y ocho con Estrella

En Huesca, la gastronomía ya no es un complemento del viaje. Es, cada vez más, una razón para hacerlo.

Quien llega a la provincia puede venir atraído por el Pirineo, el patrimonio, la aventura o sus pueblos, pero muchas veces el primer contacto real con el territorio se produce alrededor de una mesa.

Un bar, un restaurante, una cafetería o un hotel son la puerta de entrada, la bienvenida y, en muchas ocasiones, la primera cara que ve el visitante. Ahí empieza también la experiencia turística.

El próximo 1 de diciembre esa realidad tendrá un escaparate excepcional. Huesca acogerá en el Palacio de Congresos la Gala de la Guía MICHELIN España 2027, el gran encuentro anual en el que se darán a conocer las famosas estrellas.

La elección de la capital oscense reconoce el extraordinario momento de la cocina altoaragonesa y una trayectoria construida desde el talento, el esfuerzo, el producto y una manera muy propia de entender la hospitalidad.

La provincia cuenta con 18 restaurantes incluidos en la Guía MICHELIN 2026 y ocho establecimientos con Estrella. Lillas Pastia y Tatau, en la capital, conviven con proyectos que han situado en el mapa gastronómico Aínsa, Canfranc, Anciles, Villanova, Sardas o Tella.

Callizo, Canfranc Express, Ansils, Casa Arcas, La Era de los Nogales y Casa Rubén demuestran que la excelencia no entiende de códigos postales ni necesita nacer en una gran ciudad.

Ese es uno de los rasgos más singulares de la gastronomía oscense. Seis de sus ocho restaurantes con Estrella están fuera de la capital y varios brillan desde núcleos con apenas unas decenas de habitantes.

Allí han surgido proyectos capaces de atraer comensales de toda España y del extranjero. Generan empleo, compran producto, crean actividad, proyectan el nombre de su localidad y convierten una comida en motivo suficiente para recorrer kilómetros.

La alta gastronomía se convierte así en una poderosa herramienta de desarrollo rural.

La provincia cuenta con 18 restaurantes incluidos en la Guía MICHELIN 2026 y ocho establecimientos con Estrella. DPH.

Pero reducir la fortaleza gastronómica de Huesca a sus estrellas sería quedarse solo con la parte más visible.

Detrás existe una cadena mucho más amplia: agricultores y ganaderos, bodegas, queserías, artesanos, panaderías y pastelerías, profesionales de sala, cocineros, hoteles, bares y restaurantes repartidos por toda la provincia.

La cocina de Huesca se explica desde la tierra; desde un producto que habla de paisaje, tradición y oficio. Una cadena de valor que comienza muchas veces en el campo y termina en una mesa, pero que deja riqueza y oportunidades durante todo el recorrido.

Por eso la gastronomía ocupa un lugar prioritario en la estrategia turística de la Diputación Provincial de Huesca. Bajo la marca Tu Provincia Huesca la Magia, es uno de los cuatro grandes segmentos de trabajo junto al turismo de aventura, el cicloturismo y el MICE Rural.

El objetivo no es solo promocionar establecimientos, sino consolidar un destino gastronómico capaz de atraer visitantes durante todo el año, repartir los flujos turísticos por el territorio y generar nuevas oportunidades en el medio rural.

Esa apuesta pasa también por la formación y la profesionalización. Los talleres “Huesca, la Magia de la Gastronomía” han alcanzado ya 22 ediciones y por ellos han pasado unas 6.500 personas, un trabajo reconocido además con el Premio Nacional de Hostelería a la labor formativa.

A ello se suman acciones de promoción del producto local, la repostería tradicional, el vino o la trufa. Porque una cocina fuerte necesita también una despensa potente y profesionales preparados para transformarla y contarla.

La Gala MICHELIN convertirá Huesca por unas horas en el centro de la gastronomía española.

Pero el verdadero valor está en lo que sucede antes y seguirá sucediendo después: en cada comedor, en cada barra, en cada obrador y en cada pequeño pueblo donde alguien decide emprender e innovar.

Porque en Huesca las estrellas no solo se miran en el cielo. Algunas se encuentran al final de una carretera de montaña, detrás de la puerta de una casa de piedra o en una mesa desde la que se contempla el Pirineo. Y todas cuentan una misma historia: la de una provincia que ha entendido que su gastronomía es una de sus mejores cartas de presentación al mundo.