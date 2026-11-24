El CEO de Alcampo, Carlos Pedreira, junto a la chef de la compañía, Bárbara Buenache, durante el showcooking celebrado con motivo de la presentación de la campaña navideña "La Navidad que nos gusta", celebrada en el supermercado de Los Enlaces. Alcampo.

La campaña refuerza su oferta navideña con productos de origen aragonés, desde el Ternasco de Aragón hasta el Cerdo de Teruel sin renunciar a los precios para todos los bolsillos.

Alcampo lleva el sabor de Aragón a las mesas de Navidad con una apuesta por los productos de proximidad

La Navidad es una de las campañas comerciales más importantes del año para Alcampo. Bajo el lema "La Navidad que nos gusta", la compañía apuesta por una campaña en la que Aragón ocupa un lugar destacado gracias a la colaboración con productos locales y alimentos de la tierra.

Alcampo trabaja con 250 proveedores aragoneses, a los que compra productos por valor de 230 millones de euros anuales, y cuenta con 12 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la comunidad.

Esta relación con el territorio cobra especial protagonismo durante las fiestas, con los productos de proximidad en las mesas.

El sabor de Aragón en Navidad

Entre ellos destacan el Ternasco de Aragón IGP y el Cerdo de Teruel.

La previsión de compra de Ternasco de Aragón para ese año alcanza los 156.000 kilos, que estarán disponibles en todos los establecimientos del país.

A esta cifra se suman los 395.000 kilos previstos de Cerdo de Teruel y otras referencias de origen Teruel comercializadas bajo la marca Cultivamos lo Bueno.

En conjunto, ambas categorías suman una previsión de 551.000 kilos de producto aragonés.

Quesos y vinos de la tierra

Los productores de la comunidad apuestan también por el queso. Alcampo trabaja con 80 referencias de queso, entre mostrador y libre servicio, de las que diez son de origen aragonés y concentran el 85% de las ventas.

Entre los productores se encuentran Villa Villera, El Burgo, Villa Corona, Pastores, San Vicente, Santa Eulalia, Guara y Zariche, con queserías y productores de las tres provincias aragonesas.

Esta Navidad, además, el queso aragonés tiene un motivo especial para celebrar.

El Viejo Granja Perales, elaborado por Pastores en Perales del Alfambra, en Teruel, ha conseguido una medalla de oro en los World Cheese Awards en 2026.

Se trata de un queso de leche cruda de oveja, madurado durante nueve meses y con corteza natural cepillada con aceite de oliva del Bajo Aragón.

La presencia de la comunidad aragonesa también llega a la bodega.

La compañía cuenta con 170 referentes de vino de Aragón dentro de una oferta que reúne 1.700 vinos tanto locales como regionales.

Juan José Dávila, director territorial de Alcampo para Aragón, La Rioja y Navarra, junto a Juan Sánchez, director del hipermercado de Los Enlaces, durante el acto de presentación de la campaña de Navidad. Alcampo.

Una Navidad para todos

Alcampo, además, amplía los productos. La pescadería, por ejemplo, refuerzan su oferta de mariscos y pescados como el salmón, el pulpo, el gambón o la merluza.

En la sección de panadería y pastelería, uno de los protagonistas es el roscón, y los obradores incorporan sabores como el pistacho o el tiramisú.

Además, la compañía ofrece platos preparados, dulces tradicionales, productos de decoración y opciones para regalar.

En la sección de juegos y juguetes, Alcampo ofrece una gama de 2.069 productos, de los que 550 pertenecen a su propia marca One Two Fun.

Los establecimientos de Alcampo se llenan de juguetes y adornos navideños. Alcampo.

Además de extender la oferta y apostar por productos de mayor sostenibilidad, la compañía mantiene su compromiso con distintas iniciativas solidarias.

Entre ellas destaca la XXIII edición de “Juegos para tod@s”, que habilita espacios en sus establecimientos para que los clientes puedan donar juguetes nuevos a los niños y niñas de familias vulnerables.

Asimismo, Alcampo renueva la colaboración con CRIS Contra el Cáncer destinando el 1% de las ventas de juguetes One Two Fun y dos euros por cada peluche almohada solidario vendido.

En la anterior campaña, esta colaboración permitió entregar 88.000 euros a la Unidad Cris de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital Universitario La Paz, donde se tratan a menores que no responden a los tratamientos convencionales.

Con esta campaña, la compañía busca facilitar las compras navideñas a los ciudadanos, ofreciendo distintos presupuestos y acercando los productos de calidad a las mesas.