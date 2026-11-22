De izda a dcha: María José Martínez, directora técnica del Banco de Sangre de Aragón; Rosa Plantagenet-Whyte, directora del Banco de Sangre de Aragón y Ramiro Álvarez, presidente de ATCA. E.E

La organización pone en valor el papel de la entidad en la donación y distribución de córneas y en la igualdad de oportunidades para los pacientes aragoneses.

La Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón reivindica la labor del Banco de Sangre en su 20º aniversario

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha recibido el Premio Aragón Salud a la Equidad con motivo de su vigésimo aniversario.

Este reconocimiento confirma que el centro es ejemplo de iniciativa con alto impacto en la que todas las personas, sin exclusión, pueden ser donantes de sangre y tejidos para contribuir a recuperar la salud a miles de pacientes y mejorar su calidad de vida.

La candidatura de este premio fue presentada por la Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón, un colectivo nacido en 2021 para ayudar y apoyar a personas susceptibles de un trasplante de córnea o que ya han vivido este proceso y a sus familias.

Ramiro Álvarez, presidente de la organización, explica que decidieron proponer a la entidad por su papel en la gestión y distribución de los tejidos.

“De nada sirve una extracción y donación de córneas si ese tejido no se trata bien, se utiliza y se distribuye bien”, señala.

Para el colectivo, la equidad pasa por garantizar que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de acceder a un trasplante.

Desde la apertura del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón en 2008, la actividad de tejido ocular ha experimentado un crecimiento continuo tanto en la donación como los implantes de córnea.

El número de donantes corneales anuales ha pasado de 34 en 2009 a 136 en 2025. Durante 2026, ha habido 122 donantes de córneas, alcanzando un total acumulado de 1034 donantes desde el inicio de la actividad.

Este importante crecimiento ha sido posible gracias al compromiso de los coordinadores de trasplantes de los hospitales aragoneses, especialmente del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y del Hospital Universitario Miguel Servet, así como a la estrecha colaboración con el Banco de Tejidos.

Ramiro Álvarez destaca también la importancia de esta coordinación para que las córneas donadas puedan llegar a cualquier paciente de Aragón, independientemente de dónde resida: “Todas las córneas donadas van al Banco de Tejidos que las procesa adecuadamente”, explica.

Además, recuerda que la labor de los coordinadores es fundamental porque “una familia no va a donar si no le informan de que existe la posibilidad de que ese familiar que ha fallecido pueda donar esa córnea”.

El aumento de las donaciones se ha traducido en un crecimiento de la actividad implantadora, que ha pasado de 63 implantes de córneas y lamelas en 2009 a 170 en 2025.

Durante 2026 se han implantado 125 córneas y lamelas.

Asimismo, las lamelas procesadas en el Banco de Tejidos han experimentado una evolución especialmente significativa desde el inicio en 2017, pasando de 10 lamelas en 2017 a 99 en 2025, reflejando la incorporación de técnicas quirúrgicas cada vez más avanzadas y un mejor aprovechamiento del tejido donado.

Sin embargo, el incremento de las donaciones no elimina todos los obstáculos para los pacientes.

Álvarez explica que los tiempos de espera para una intervención dependen de tres factores: la disponibilidad de tejido, los quirófanos y los especialistas formados en trasplantes de córnea.

La ampliación de los recursos quirúrgicos y del personal ha permitido reducir esas listas de espera, aunque el presidente de la asociación insiste en que el objetivo es mantener una atención equitativa en todos los sectores sanitarios.

“Lo que hay que hacer es acortarla, porque no depende la vida del paciente, pero la visión representa un hito importante en la calidad de vida de un paciente”, apunta.

La estrecha colaboración con los equipos implantadores de Oftalmología y los gerentes de los hospitales, encargados de determinar el volumen quirúrgico y facilitan los equipos, permite una adecuada distribución y utilización de las córneas donadas.

Gracias a esta coordinación, una córnea obtenida en cualquier hospital de Aragón puede ser procesada por el Banco e implantada allí donde exista un paciente de cualquier punto de la Comunidad Autónoma que la necesite, garantizando la equidad en el acceso al trasplante corneal y la máxima eficiencia en la utilización de un recurso tan valioso.

La colaboración entre los coordinadores de trasplantes, el Banco de Tejidos y los equipos implantadores continúa siendo clave en el crecimiento y consolidación del programa de tejido ocular en Aragón.