La firma aragonesa 'Everlyx' nació en 2024, hace un año abrió su tienda física y a día de hoy distribuye sus prendas en 28 países.

María y Juan, dueños de una tienda de ropa en Ejea: "Este 21 de noviembre habrá muchas sorpresas y detalles"

Lo que comenzó con vídeos de moda en redes sociales tiene desde hace un año un espacio físico en Ejea de los Caballeros.

Este sábado 21 de noviembre, 'Everlyx' celebra el primer aniversario de su tienda, situada en el paseo del Muro número 60.

Este día será muy especial y estará lleno de sorpresas y detalles de bienvenida para los clientes.

Detrás de este proyecto se encuentran María y Juan, pareja y fundadores de la firma, que pusieron en marcha la empresa en 2024.

Aunque sus trayectorias profesionales eran diferentes, pues María procedía del sector de maquillaje y Juan de la logística, la moda terminó siendo un punto de encuentro entre ambos, y unieron la creatividad de ella con la experiencia de él en la preparación de pedidos.

La filosofía con la que nació ‘Everlyx’ era clara: vestir diferente y encontrar prendas que no llevara todo el mundo. Para ello apostaron por colecciones con pocas unidades de cada modelo.

De las redes a la tienda

María y Juan empezaron a crear vídeos para redes sociales en los que mostraban cómo combinar mejor las prendas y accesorios para crear un outfit completo.

Sin embargo, el salto al establecimiento físico llegó en noviembre de 2025 cuando decidieron crear la tienda física.

La oportunidad llegó con la feria de empresas que se celebra cada tres años en el municipio.

La pareja decidió participar y la acogida fue muy buena.

De hecho, muchos vecinos descubrieron entonces que ya contaban con la tienda.

“La mitad de Ejea no sabía que teníamos este negocio”, aclara María.

Durante los primeros meses abrían tres días a la semana, de jueves a sábado, pero tuvo tanta demanda que acabaron abriendo de lunes a sábado.

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Un año de crecimiento

Cuando la pareja abrió la tienda, trabajaban ambos codo con codo, pero, debido a la gran acogida por parte de los clientes, tuvieron que aumentar el personal.

“Actualmente en la tienda física trabajamos cinco personas, pero en total somos 18 y en un mes ampliaremos hasta 20”, explica María, dueña de ‘Everlyx’.

Además, la firma aragonesa se distribuye ya en 28 países. Un crecimiento que sus fundadores viven con mucha ilusión: “Para nosotros es muy gratificante. Es increíble pensar que una persona que vive tan lejos pueda llevar una camisa de ‘Everlyx’”, señala.

Ahora, María y Juan están en trámites para ampliar el negocio y llegar a Reino Unido. De hecho, ya están realizando los primeros pedidos de prueba para iniciar esta nueva etapa.

Lema: ‘Dare to be Unique’

El lema “Dare to be Unique” (Atrévete a ser única) surge de querer diseñar modelos únicos y con pocas unidades para que sus clientes puedan vestir con personalidad y encontrar diseños que difícilmente llevarán otras personas.

“Si te lo compras no coincides con casi nadie”, explica María.

21 de noviembre

Para celebrar su primer año en Ejea de los Caballeros, ‘Everlyx’ ha preparado una jornada especial este 21 de noviembre. Los clientes que se acerquen a la tienda tendrán una sorpresa de bienvenida.

Además, la tienda recuperará el “Golden Ticket”, una iniciativa que pusieron en marcha hace seis meses y que consiste en esconder un rasca y gana dorado para animar a los vecinos a participar.

“La gente se volvía loca buscándolo”, recuerda María.

En esta ocasión, el juego tendrá lugar dentro de la propia tienda. Los clientes que realicen una compra superior a los 30 euros, podrán rascar el ticket donde les saldrá una sección de la tienda de la que podrán llevarse un artículo gratis.

Quienes se acerquen también recibirán unas bolsas de bienvenida con un detallito y un papel para enganchar al posible comprador que dice: “Si nos conocías ya y si nos acabas de conocer, bienvenido a ‘Everlyx’.

Los dueños repartirán obsequios de regalo. Everlyx

Con esta iniciativa, María y Juan quieren agradecer la confianza de sus clientes y dar a conocer su propuesta a quienes todavía no han visitado la tienda.