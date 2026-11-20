El centro comercial celebrará el próximo 20 de noviembre, a las 18.30 horas, un evento con Papá Noel, acompañado de sus elfos, música y un espectáculo de baile navideño.

GranCasa dará la bienvenida a la Navidad con un encendido de luces en la Plaza Central protagonizado por Papá Noel

GranCasa, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, dará el pistoletazo de salida a la Navidad el próximo viernes 20 de noviembre, a las 18.30 horas, con su tradicional encendido de luces.

La Plaza Central será el escenario de una celebración dirigida a toda la familia, que combinará música, baile y la esperada llegada de Papá Noel.

La jornada contará con un espectáculo de baile navideño y diferentes momentos de animación para los asistentes.

Un presentador será el encargado de conducir el evento y hacer partícipes a los más pequeños de una tarde que tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Papá Noel.

Tras su llegada, Papá Noel dirigirá unas palabras a las familias para dar la bienvenida a estas fechas y compartir con los asistentes la ilusión del comienzo de la Navidad.

Susana Betrán, gerente de GranCasa, ha señalado: "Queremos que las familias de Zaragoza encuentren en GranCasa un lugar donde compartir y disfrutar de la Navidad.

El encendido de luces es uno de los momentos más esperados del año y, en esta ocasión, hemos preparado una celebración con música, baile y la llegada de Papá Noel para que pequeños y mayores vivan juntos el inicio de estas fiestas".

Una programación navideña para todos los públicos bajo el concepto "Donde vive la Navidad", GranCasa dará comienzo a una programación de actividades que se desarrollará durante las próximas semanas y que ofrecerá diferentes propuestas de ocio y entretenimiento para toda la familia.

Entre las iniciativas previstas destacan un concurso de villancicos, un concierto especial de Navidad y las tradicionales visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, que volverán al centro comercial para encontrarse con los más pequeños.

Con esta programación, GranCasa refuerza su papel como punto de encuentro para las familias zaragozanas, ofreciendo diferentes oportunidades para compartir y disfrutar de las celebraciones navideñas.