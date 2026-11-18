Calle de Pablo Neruda, en el barrio del Actur. E.E

El objetivo es concienciar sobre la importancia de evitar distracciones y adoptar hábitos más seguros en los desplazamientos.

Zaragoza refuerza la seguridad de los peatones con balizas, pasos inteligentes y señalizaciones luminosas

La perspectiva de una misma calle puede ser muy diferente dependiendo de quién y cómo la recorra.

Para algunas personas caminar por una acera o cruzar una calzada forma parte de su día a día y apenas supone una dificultad.

Sin embargo, para otras, ese mismo recorrido puede presentar dificultades por sus condiciones de movilidad, orientación o accesibilidad.

Por eso es importante aprender a mirar las calles desde distintas perspectivas.

La campaña ConVivencia Vial impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, quiere fomentar una movilidad más segura, respetuosa e inclusiva.

Además, es importante respetar los diferentes ritmos tanto de los peatones como de los conductores.

Uno de los factores que influyen es que no todos los peatones circulan al mismo ritmo ni necesitan el mismo tiempo para pasar por un cruce de peatones.

Para mejorar la convivencia es importante respetar los tiempos, sin prisas ni presiones.

Señalización lumínica

La accesibilidad no depende solo de los ciudadanos, sino que también es importante adaptar las infraestructuras necesarias y facilitar herramientas que permitan a cada persona desplazarse con mayor independencia.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han implantado unos avisadores acústicos en los semáforos que ayudan a las personas con discapacidad visual a identificar cuándo pueden cruzar; y unos pictogramas en algunos entornos escolares, con el objetivo de facilitar la comprensión y orientación de quienes necesitan apoyos visuales.

Además, en el barrio de Arcosur se están incorporando nuevas señales en los paseos de peatones para mejorar los cruces.

En el entorno del CPI Ana María Navales se han activado dos pasos regulados por semáforos: uno en la calle Dolmen de Tella, en su cruce con la avenida Patio de los Naranjos, y otro en la avenida de los Cañones.

Esta actuación se suma a otras medidas de señalización que buscan adaptar los espacios públicos a las necesidades de los usuarios.

Otra de las iniciativas que se han establecido son las balizas luminosas que se han instalado en varios pasos peatonales de Vía Ibérica, concretamente a la altura de Reyes de Aragón y en la parada del tranvía de Argualas.

Estos dispositivos se encienden de manera intermitente cuando el semáforo está en rojo para advertir a los peatones de que el semáforo está en rojo y llamar la atención de quienes puedan estar distraídos.

La actuación amplía un sistema que ya estaba presente en otros 16 cruces del tranvía y que también se ha extendido a avenidas como la de San José y Madrid.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha comenzado también a activar los primeros pasos de peatones inteligentes.

A fecha de 13 de noviembre, ya se habían puesto en marcha diez, con los primeros en la calle Pablo Neruda, en el Actur. El resto se irá habilitando progresivamente. Estos sistemas permiten detectar la presencia de personas en cruces donde no hay semáforos y activar elementos luminosos para reforzar la seguridad en los cruces.

Convivencia diaria

Esta implantación también incluye mejoras en los entornos escolares.

Por ejemplo, se han creado espacios llamados “kiss and go” para facilitar la entrada y salida de los alumnos y mejoras en la señalización.

A esto se le suma la incorporación de señales ARASAAC, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

Estos recursos visuales sirven de apoyo para comprender mensajes y facilitar la comunicación, especialmente entre personas que pueden necesitar comunicarse de otras formas.

Todas estas señales y dispositivos de seguridad son herramientas importantes, pero necesitan ir acompañados de la responsabilidad por parte de los ciudadanos.

Al final, una misma calle no se vive igual para todos, y conseguir que cada persona pueda recorrerla con seguridad, autonomía y confianza es una tarea que empieza con pequeños gestos cotidianos, tanto por parte de la facilitación de las infraestructuras como de la actitud de los ciudadanos.

Con atención. Con respeto. ConVivencia Vial.