Cartel de las Fiestas de San Clemente. Ayuntamiento de La Muela.

La celebración tendrá lugar del 20 al 23 de noviembre y combinará novedades en la programación con los actos más tradicionales.

Las fiestas de San Clemente de La Muela acogerán a José de Rico, Camela y Razz Galgos y un espectáculo de 300 drones

La localidad zaragozana de La Muela, perteneciente a la Comarca de Valdejalón, celebrará del 20 al 23 de noviembre sus fiestas en honor a San Clemente.

Durante cuatro días se organizarán actividades para todos los públicos, destacando un concierto del grupo Camela y un espectáculo de 300 drones en el cielo, el doble que hace un año, como gran novedad de esta edición.

Las fiestas populares de San Clemente darán comienzo este viernes 20 de noviembre a las 17.00 horas con actividades infantiles.

Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y una zona juvenil, además de probar unos simuladores de coches, jugar con un hinchable interactivo “Galería de tiro” y disponer de una estación consola Wii en el Pabellón Viejo.

Camela, el reclamo musical

Uno de los conciertos que más expectación despierta este año es el concierto del grupo Camela, que tras siete años de peticiones por parte de los vecinos para que el grupo actuara en el municipio, el Ayuntamiento ha conseguido incluirlo finalmente en el programa de las fiestas de San Clemente.

La actuación está generando una gran expectación entre los vecinos, que esperan con ansias la llegada del grupo.

"El pueblo está expectante ante este grupo, además suele gustar a todos los públicos", asegura María del Mar Sesé, concejala del municipio.

El esperado concierto tendrá lugar este viernes a las 23.30 horas en el Auditorio y se espera una gran asistencia de público.

"Estas fiestas son muy familiares y tradicionales y hay un ambiente muy bueno", sostiene la concejala.

La noche continuará con el espectáculo de Oletronic y una macrodiscomóvil a cargo de los DJ Erik Romero y Víctor Magán.

Tradiciones populares

Este sábado será el turno de los actos más tradicionales del pueblo. La jornada comenzará a las 12.00 horas con la salida de gigantes y cabezudos en la plaza Don Vicente Tena.

A continuación, tendrá lugar la comida popular en el Pabellón Viejo, que contará con la actuación del grupo Jarana durante la sobremesa.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la Casa de Cultura acogerá el espectáculo de teatro musical "Peliculeras", protagonizado por las actrices y cantantes aragonesas Vicky Tafalla y Esther Ferrández.

Por la noche, la música volverá a ser protagonista con la verbena de Silver Monkeys y una macrodiscomóvil en la que actuarán José de Rico y Dani Andrew.

El domingo 22 continuará la programación con algunos de los actos más importantes de estas fiestas.

A las 12.00 horas se celebrará una misa baturra organizada por la Asociación José Luis Gimeno en la parroquia de San Clemente, seguida de un vermú musical en la plaza del Ayuntamiento, amenizado por Moonveil Band.

A partir de las 18.30 horas tendrá lugar un tardeo a cargo de DJ Santi Justo. A continuación, a las 19.30 horas está previsto un espectáculo pirotécnico de Os Diaples d' Uerba junto a las escaleras del Auditorio.

Uno de los momentos más populares llegará a las 20.15 horas con el reparto de las tradicionales migas en las cocinas municipales.

Los espectáculos musicales volverán a poner ritmo a la noche. En esta ocasión será el turno de los grupos Caché y Razz Galgos, mientras que los DJ Ballesteros, DJ Santi Justo y Cosmik se harán cargo de la macrodiscomóvil.

El lunes 23, día de San Clemente, será la última jornada de las fiestas.

El día comenzará con una misa y procesión en la parroquia a las 12.00 horas y continuará con el vermú popular en el Pabellón Viejo, previsto a las 13.30 horas.

Por la tarde, el humorista Agustín Durán ofrecerá una actuación en el Auditorio de la Casa de Cultura.

El broche final llegará a las 20.00 horas con el espectáculo de drones en el parque San Roque, una de las grandes novedades de esta edición.

300 drones iluminarán La Muela

En la edición anterior, una de las novedades que se introdujeron fue el espectáculo de 150 drones que tuvo como temática la fauna salvaje.

La buena acogida que recibió por parte del público ha llevado al Ayuntamiento a duplicar el número de dispositivos este año.

Un total de 300 drones iluminarán el cielo con distintas escenas inspiradas en las fiestas de San Clemente, como los cabezudos o los danzantes.

Para poner el broche final a estas fiestas tan familiares, el parque San Roque acogerá este espectáculo el lunes 23 de noviembre a las 20.00 horas.

La programación concluirá con una discomóvil en el Auditorio a cargo del DJ Cata Dani.

La Muela Fest

Una vez finalizadas estas fiestas, el pueblo se preparará para acoger La Muela Fest el sábado 19 de diciembre a las 20.00 horas en el Auditorio.

El festival, que tendrá entrada libre, contará con las actuaciones de Tako, Mallazo, Alex & Giro, Coloma y Da Igual.