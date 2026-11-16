Sonrisalud oferta un descuento de hasta el 65% en tratamientos dentales. Sonrisalud.

La clínica, situada en la calle San Miguel, mantendrá la campaña hasta el 27 de noviembre e incluye condiciones especiales en implantes, ortodoncias y estéticas dentales.

Sonrisalud adelanta el Black Friday en Zaragoza con descuentos de hasta el 65% en tratamientos bucodentales

En muchas ocasiones, el precio es uno de los motivos que llevan a los ciudadanos a retrasar una visita con el dentista o posponer un tratamiento pendiente.

Para facilitar la accesibilidad a la atención bucodental, Clínica Dental Sonrisalud aprovecha la campaña de Black Friday y se suma a los descuentos de hasta el 65% en una selección de tratamientos en el centro de Zaragoza.

Con esta promoción, la clínica busca acercar los tratamientos dentales a más personas, especialmente a quienes la economía no se lo permite.

Esta oferta estará disponible hasta el próximo 27 de noviembre, el día del Black Friday.

Estas rebajas dependen de cada caso y del tipo de tratamiento que necesite cada paciente.

Para ello, la persona interesada podrá recibir una visita de valoración para estudiar el caso de manera personalizada y proponer el plan más adecuado.

No es la primera vez que la clínica pone en marcha una campaña de estas características, aunque este año ha ampliado las condiciones y ha adelantado su comienzo.

“El año pasado arrancamos esta campaña mucho más tarde, pero se quedaron más de 100 personas fuera porque las agendas se saturaron”, explican desde la clínica Sonrisalud.

Por este motivo, en esta edición han decidido comenzar antes para poder atender al mayor número de pacientes posible.

Un ahorro importante

Los descuentos se aplicarán sobre una amplia selección de tratamientos, entre ellos en los implantes dentales, en ortodoncias invisibles, estéticas dentales y periodoncias.

Estas cuantías se establecerán tras una valoración personalizada, teniendo en cuenta las características y los tratamientos que necesite cada paciente.

Para hacerse una idea del ahorro, desde la clínica ponen como ejemplo un implante dental con corona de zirconio incluida.

Normalmente, el precio habitual de este tratamiento ronda los 1.800 euros, y al realizar este descuento se puede quedar en un máximo de 1.000 euros durante la campaña, lo que supone un ahorro de 800 euros.

Además, Sonrisalud ofrece a los pacientes distintas opciones de financiación para facilitar el acceso a los tratamientos.

Desde la clínica explican que esta campaña es posible gracias a los descuentos que reciben de sus proveedores y que trasladan a los pacientes.

“Ojalá pudiéramos tener siempre estos precios para que la atención fuese más asequible”, señalan desde Sonrisalud.

No retrasar los tratamientos

Más allá de la estética, mantener una buena higiene bucodental es fundamental para prevenir problemas a futuro como infecciones o caries.

Una revisión a tiempo puede ayudar a detectar algunas complicaciones antes de que requieran tratamientos más complejos, además de costosos.

“Ese retraso suele complicar el caso: una caries que se deja avanzar acaba en una endodoncia, y un diente que se pierde puede acabar necesitando un implante”, explica el director.

Por este motivo, desde la clínica animan a aprovechar la campaña para consultar con los equipos profesionales cualquier necesidad o dudas pendientes y conocer las posibilidades de los tratamientos.

Las plazas para comenzar los tratamientos con estas condiciones son limitadas.

Los interesados podrán solicitar información o pedir cita directamente en el centro.

La campaña especial de Black Friday permanecerá activa hasta el 27 de noviembre.

Sonrisalud, en el centro

La Clínica Dental Sonrisalud cuenta con más de 20 años de experiencia en el cuidado de la salud bucodental de sus pacientes. Su equipo ofrece una atención personalizada en diferentes especialidades, como implantología, ortodoncia invisible, estética dental y periodoncia.

El centro está situado en la calle San Miguel número 45, en pleno centro de Zaragoza, y atiende a pacientes que buscan una solución adaptada a sus necesidades.

Para conocer las condiciones de cada tratamiento y solicitar una valoración, se puede contactar con la clínica a través del número de teléfono 876 063 380 o a través de su página web, www.sonrisalud.es.