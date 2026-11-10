Imagel de las obras en la Avenida de Valencia. E.E

La renovación contempla nuevas zonas verdes, mejoras en la movilidad y ayudas económicas y fiscales para los comercios afectados por los trabajos.

Las obras de la avenida de Valencia avanzan hacia una reforma integral tras completar su fase más compleja bajo tierra

Las obras de la avenida de Valencia dejan atrás una de las fases más complicadas.

La renovación integral de esta vía, una de las más importantes de la ciudad, ha completado los trabajos de instalación, conexión y renovación de las principales redes subterráneas de abastecimiento de agua.

Esta fase ha concentrado gran parte del trabajo en el interior de la vía y ahora los nuevos trabajos permitirán empezar a ver los cambios en el exterior.

Antes de comenzar esta obra, bajo el asfalto de la avenida se encontraba una infraestructura que había llegado al final de su vida útil.

El deterioro de las tuberías provocaba averías y afectaba a la calidad del servicio, por lo que la renovación de estas redes era prioritaria.

La intervención ha exigido un importante trabajo de ingeniería debido a la concentración de servicios enterrados.

Los puntos de mayor complejidad se han situado en las intersecciones con las calles Corona de Aragón y Desiderio Escosura.

Una vez completados estos trabajos, entrarán en funcionamiento cerca de 600 metros de nueva tubería arterial, una infraestructura que permitirá reforzar el abastecimiento de agua a buena parte del centro de la ciudad durante las próximas décadas.

Pero la reforma de la avenida de Valencia va mucho más allá de las tuberías.

El proyecto plantea una renovación integral del espacio urbano para hacerlo más accesible, seguro y cómodo para quienes viven, trabajan o transitan por esta zona.

Más espacio para pasear

La reforma abarca toda la avenida, desde el cruce con la avenida de Goya hasta la calle Corona de Aragón y abarca un total de 14.000 metros cuadrados.

Entre las principales novedades se encuentra la construcción de una plaza arbolada en la confluencia de las calles Juan José Lorente y Fueros de Aragón, un espacio que actualmente está ocupado por coches, motos y autobuses y que, tras la reforma, contará con bancos y juegos infantiles.

Además, se ampliará la intersección con la calle Tomás Bretón y se renovará la zona de juegos infantiles.

Las aceras también se reformarán. Algunos de los tramos actuales son estrechos y cuentan con marquesinas, postes o elementos que actualmente dificultan el paso de los peatones.

Por ello, la reforma contempla aceras más accesibles y una banda vegetal que separará las zonas peatonales de los carriles de circulación.

En total se plantarán 96 árboles, que conformarán un eje verde junto al que se irán ubicando zonas de bancos a la sombra.

Una movilidad más accesible

Para mejorar la seguridad vial, la reforma incorporará dos nuevos pasos de peatones y balizas luminosas en los pasos del carril bus, que se activarán al detectar la llegada de un autobús.

Por su parte, el carril bici se trasladará al lado de los números impares, separado de vehículos y peatones por zonas verdes.

La reforma mantendrá los carriles de circulación.

También se renovarán las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado público con tecnología LED.

Ayudas a comercios afectados

El Ayuntamiento de Zaragoza contempla ayudas de 400 euros mensuales para los negocios afectados que acrediten una reducción de facturación y gastos por esa cuantía.

Además, se aplicarán bonificaciones fiscales en el IBI, de hasta el 95%, y exenciones en el IAE según la duración de las obras.

La avenida de Valencia avanza así hacia una renovación que busca mejorar las infraestructuras y ganar espacio para los ciudadanos, con una movilidad más segura y una calle más amable.