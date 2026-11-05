Coincidiendo con su participación como embajador de Aragón Business Summit 2026, el cofundador de la compañía aragonesa reflexiona sobre cómo crecer sin perder la esencia y conectar el talento de los equipos con el proyecto empresarial.

Víctor Alfaro, CEO de Podoactiva: "El mejor sitio para crecer es donde está la gente que te quiere"

Podoactiva, compañía aragonesa especializada en podología y biomecánica, celebra su 20 aniversario consolidada como una empresa con proyección internacional gracias a su apuesta por la innovación tecnológica.

Su CEO y cofundador, Víctor Alfaro, reflexiona sobre los retos de la gestión empresarial, el talento y las oportunidades de crecimiento desde Aragón.

Lo hace como embajador de Aragón Business Summit 2026, el encuentro organizado por el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), que se celebrará el 17 de noviembre en Zaragoza bajo el lema "Talento, pieza clave para el crecimiento de las empresas".

Podoactiva celebra este año su 20.º aniversario. Lo que comenzó como un proyecto familiar se ha convertido en una compañía con presencia internacional y más de 450 profesionales. ¿Cuáles considera que han sido las decisiones más importantes para llegar hasta aquí?

Posiblemente una de las decisiones más importantes fue apostar por la digitalización cuando en nuestro sector nadie lo hacía, hace unos 18 años. Eso nos ha llevado a que en la actualidad tengamos la base de datos más grande del mundo en cuanto a estudios de la marcha y escáner 3D del pie, base de datos en la que entrenamos a nuestra IA.

En este camino fue clave apostar por la incorporación de perfiles de ingeniería que fuesen capaces de llevar a la práctica nuestras ideas. Otra de las decisiones más importantes ha sido apostar siempre por las personas de la casa.

Hoy, la práctica totalidad de los cargos de responsabilidad en Podoactiva son personas que han crecido dentro de la compañía y que conocen su esencia.

Una fortaleza muy importante de nuestro modelo de negocio ha sido controlar 360° lo que hacemos.

Somos responsables de la formación de los profesionales, del desarrollo de las tecnologías que se usan en las clínicas, de la ingeniería que diseña los tratamientos, de la producción de los mismos y de todas y cada una de las clínicas de nuestra estructura, apostando por un modelo no franquiciado en el que todas las decisiones dependen de nosotros.

En su libro habla de que todo comienza por un paso. ¿Cuál sería el primer paso en materia de gestión de equipo para marcar y desarrollar una diferencia competitiva?

Creo que la clave es rodearse de buenas personas que sean buenos profesionales. En ese orden.

Intentar crear un equipo que realmente se identifique con los valores de la marca, ya que todas las marcas y todas las empresas no son más que la suma de las personas que las componen. Debemos rodearnos de un equipo que tenga la voluntad de mejora continua.

Me gusta mucho repetir una frase de mi amigo Juan Antonio Simarro, director de orquesta, que siempre dice que "el nivel de una orquesta lo marca el peor de los músicos".

Exactamente lo mismo pasa en la empresa. No podemos permitirnos el lujo de tener malos profesionales porque el coste será muy alto.

¿Cómo pueden las empresas aragonesas mantener una cultura común cuando crecen y se internacionalizan?

En mi opinión, la clave está en no perder la esencia. Pensar en grande, pero sin perder la humildad de cuando somos pequeños.

Crecer no debe significar cambiar la forma de hacer las cosas, sino llevar tu forma de hacerlas a más lugares. Y no perder esa esencia creo que es el principal reto para cualquier persona.

Precisamente el talento será la piedra angular de Aragón Business Summit 2026, del que usted es embajador. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos para atraer, desarrollar y retener profesionales cualificados?

Creo que hay diferentes tipos de talento y diferentes tipos de personas, y cada una necesita algo distinto para decidir vincularse a un proyecto o a un territorio.

Algunos perfiles se van a motivar por los retos, otros por el ambiente laboral, otros por la posibilidad de promoción y otros por la calidad de vida en el entorno...

Creo que, como denominador común, es muy importante que la empresa tenga un propósito con el que la mayor parte de profesionales puedan identificarse.

Pero la clave va a ser la personalización, ya que cada persona requiere algo diferente y quizás ese sea uno de los retos también de las empresas: poder ofrecer cosas distintas en función de lo que necesite cada profesional para que realmente esté implicado en el proyecto.

¿Cómo imaginamos el Aragón del futuro con base en nuestro talento y nuestras capacidades?

Como digo muchas veces, no creo nada en la geolocalización del talento... Creo que Aragón es un lugar extraordinario para la mayor parte de empresas y que cuenta con la mayor parte de los ingredientes para poder alojar a proyectos interesantes.

Tenemos buenos profesionales, infraestructuras, comunicaciones... Pero me gusta decir que el mejor sitio para crecer es donde está la gente que te quiere. Por eso, nosotros sentimos que estamos aquí en el lugar correcto.

Como embajador de este evento que tendrá lugar el 17 de noviembre en el WTC Zaragoza, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los empresarios y directivos aragoneses?

Sobre todo, que nos quitemos el complejo de que a veces pensamos que desde Aragón no se pueden hacer cosas importantes. Aquí hay infinidad de proyectos brillantes y este es un lugar tan bueno como cualquier otro para emprender y afianzar un proyecto empresarial.

¿Qué charla de Aragón Business Summit 2026 no se va a perder?

Me apetece mucho escuchar la charla de Javier Gamazo, aunque creo que todo el programa es muy interesante.