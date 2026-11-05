El valor de sentirse acompañado: así se cuida el bienestar emocional en Fundación Rey Ardid

El Día del Cuidador pone de relieve la importancia de atender también las necesidades emocionales, una labor que la organización desarrolla desde el Centro de Atención Integral.

Una conversación, alguien que escuche nuestras preocupaciones o una visita que rompa la rutina pueden tener más importancia de la que parece, especialmente para quienes atraviesan una enfermedad, han perdido parte de su autonomía o necesitan ayuda en su día a día. Porque, aunque los cuidados suelen asociarse con la atención a las necesidades físicas, el bienestar emocional también desempeña un papel fundamental en la calidad de vida de las personas.

Esta cuestión cobra especial relevancia con motivo del Día del Cuidador, que se celebra el 5 de noviembre. Se trata de una fecha que recuerda la importancia de acompañar a quienes necesitan atención, pero también de cuidar a las personas que se encargan de proporcionarla.

En esta línea trabaja el Centro de Atención Integral de Fundación Rey Ardid, que ofrece apoyo psicológico y estimulación cognitiva adaptados a distintas situaciones. Su psicóloga, Mar Martín, explica que "cuidar emocionalmente no significa tener siempre las palabras adecuadas ni conseguir que la otra persona esté contenta". Se trata de escuchar, comprender y ofrecer apoyo teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona.

Acompañamiento adaptado

No todas las personas que necesitan apoyo emocional atraviesan las mismas circunstancias. Algunas buscan ayuda para gestionar la ansiedad o la depresión; otras necesitan afrontar una pérdida o sobrellevar las responsabilidades de cuidar a un familiar.

Esta diversidad está presente en el Centro de Atención Integral de Fundación Rey Ardid, que desde su apertura, hace algo más de un año, ha acompañado a más de una veintena de personas. Entre sus usuarios se encuentran jóvenes, personas mayores y cuidadores familiares, a quienes se ofrece atención psicológica individualizada, tanto en el centro como a domicilio.

El proceso comienza con un contacto telefónico y una valoración posterior para establecer los objetivos de las sesiones. "Buscamos no solo hablar de sus problemas, sino centrarnos también en cuáles son sus objetivos y qué necesitan", explica Martín.

La confianza resulta fundamental, especialmente para quienes han tenido experiencias anteriores poco satisfactorias con la terapia. Por eso, la psicóloga destaca la necesidad de crear un entorno donde cada persona pueda expresarse con tranquilidad. "Tiene que ser un espacio seguro, donde estén a gusto", asegura.

Este acompañamiento también permite abordar procesos de duelo y dificultades emocionales relacionadas con el cuidado de familiares.

El testimonio de Carmen

Además de la atención psicológica, Fundación Rey Ardid ofrece un servicio de estimulación cognitiva para trabajar capacidades como la memoria, el lenguaje o la organización de tareas cotidianas. Los profesionales utilizan fotografías, fichas y actividades con tabletas, adaptando los ejercicios a las necesidades de cada usuario.

Estas sesiones también pueden convertirse en un espacio de conversación y acompañamiento, especialmente cuando se realizan en el domicilio. Así lo cuenta Carmen Romero, de 83 años, que lleva alrededor de dos años recibiendo este servicio. Fue su familia quien le propuso comenzar después de que notara algunos problemas de memoria.

"En los últimos años he notado que me fallaba la memoria y mis hijas me sugirieron buscar ayuda para estimularla. Hacemos actividades, utilizamos mucho la tablet y hacemos ejercicios de memoria", relata Carmen. La visita semanal de los profesionales forma ya parte de su rutina. Más allá de las actividades, destaca la cercanía que ha encontrado durante las sesiones. "Es muy agradable contar con ellos. Hablamos de nuestro día a día, de la familia, de las noticias. Te sirve para entretenerte y socializar un poco más, aunque yo también tengo una vida muy sociable", explica.

Su experiencia refleja cómo la estimulación cognitiva combina el ejercicio de determinadas capacidades con el acompañamiento personal. Aunque está especialmente dirigida a personas mayores, también atiende a perfiles más jóvenes. Martín señala que pueden necesitarla personas que han sufrido accidentes que han afectado a determinadas funciones cerebrales.

El cuidador necesita apoyo

Detrás de muchas personas que necesitan atención hay familiares que se ocupan de acompañarlas y atender sus necesidades. Una responsabilidad que, cuando se prolonga en el tiempo, puede afectar a la salud física y emocional de quienes la asumen. "Muchas veces, cuando se trata de cuidadores principales, aparece el cansancio, la frustración e incluso el sentimiento de culpa por necesitar descansar", explica Martín. La psicóloga señala que el agotamiento continuado, las dificultades para dormir, la ansiedad o la irritabilidad pueden indicar que una persona cuidadora necesita apoyo adicional.

El problema es que quienes dedican buena parte de su tiempo a atender a otros pueden terminar descuidando sus propias necesidades, dejando de lado aficiones, relaciones sociales o incluso su salud. Por ello, desde el Centro de Atención Integral insisten en la importancia de incorporar el autocuidado a la rutina de quienes cuidan. Descansar, conservar espacios personales y pedir ayuda cuando sea necesario son aspectos fundamentales para preservar su bienestar emocional. Porque cuidar de los demás no debería implicar renunciar al cuidado de uno mismo.