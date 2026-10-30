Así se limpia la calle Delicias de Zaragoza: estos son los servicios que trabajan durante toda la semana en la zona

En primer lugar, se utiliza un barrido manual individual, en el que una persona limpia la calle a mano con una escoba, un recogedor y un carro de limpieza. Este barrido sirve para retirar las hojas, papeles, colillas y otros residuos que se encuentran en la acera.

A continuación se realiza un baldeo mixto, que combina el trabajo manual con el uso de agua a presión mediante una máquina. Esta máquina permite arrastrar la suciedad acumulada en el pavimento y limpiar las zonas en las que no se llega con el barrido.

Después se efectúa un barrido mecánico de aceras a través de una máquina barredora que recoge los residuos y la suciedad de las aceras. Esta máquina proyecta agua y permite cubrir las superficies amplias y agilizar la limpieza de las zonas peatonales.

La fregadora de aceras, que friega el suelo mediante cepillos y agua, sirve para eliminar la suciedad adherida y conseguir una limpieza más profunda que el barrido convencional.

El barrido manual motorizado combina el trabajo de un operario con herramientas motorizadas para retirar los residuos. En este caso, puede facilitar la limpieza de rincones, bordillos y zonas de difícil acceso con un aire que genera esta máquina.

También se lleva a cabo un baldeo mecánico de aceras, que consiste en limpiar las aceras mediante una maquinaria que proyecta agua.

Además de estos métodos de limpieza, los trabajadores también realizan servicios especiales, como la limpieza intensiva rotatoria, una actuación de limpieza más profunda que se realiza de forma más periódica.

La limpieza de pintadas y manchas es muy importante para mantener en mejores condiciones las calles.

El servicio urgente de limpieza está disponible las 24 horas del día durante todo el año y atiende las incidencias que requieren una actuación rápida.

El servicio dual, por su parte, se hace en trabajo en equipo, a través de una persona que utiliza una pistola de baldeo y otro operario que a la vez utiliza una sopladora.