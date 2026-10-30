Así se limpia la calle Delicias de Zaragoza: estos son los servicios que trabajan durante toda la semana en la zona
Maquinarias especializadas como el barrido manual o el baldeo forman parte del dispositivo de limpieza de una de las zonas comerciales más transitadas del barrio.
Zaragoza, 30 de octubre de 2026
Detrás de una calle limpia hay un trabajo diario que muchas veces pasa desapercibido
En Zaragoza, los equipos de limpieza realizan distintas tareas a lo largo de la semana para mantener las vías públicas en buenas condiciones.
En todos los barrios de Zaragoza hay calles que tienen un mayor tránsito de personas, al ser más comerciales y tener un mayor uso social como la hostelería, tiendas, mercados… Es el caso, por ejemplo, de la calle Delicias.
Esta vía cuenta con distintos servicios para mantener limpia la zona. A lo largo del día, el equipo de limpieza FCC combina distintos métodos de limpieza en el barrio Delicias.
En primer lugar, se utiliza un barrido manual individual, en el que una persona limpia la calle a mano con una escoba, un recogedor y un carro de limpieza. Este barrido sirve para retirar las hojas, papeles, colillas y otros residuos que se encuentran en la acera.
A continuación se realiza un baldeo mixto, que combina el trabajo manual con el uso de agua a presión mediante una máquina. Esta máquina permite arrastrar la suciedad acumulada en el pavimento y limpiar las zonas en las que no se llega con el barrido.
Después se efectúa un barrido mecánico de aceras a través de una máquina barredora que recoge los residuos y la suciedad de las aceras. Esta máquina proyecta agua y permite cubrir las superficies amplias y agilizar la limpieza de las zonas peatonales.
La fregadora de aceras, que friega el suelo mediante cepillos y agua, sirve para eliminar la suciedad adherida y conseguir una limpieza más profunda que el barrido convencional.
El barrido manual motorizado combina el trabajo de un operario con herramientas motorizadas para retirar los residuos. En este caso, puede facilitar la limpieza de rincones, bordillos y zonas de difícil acceso con un aire que genera esta máquina.
También se lleva a cabo un baldeo mecánico de aceras, que consiste en limpiar las aceras mediante una maquinaria que proyecta agua.
Además de estos métodos de limpieza, los trabajadores también realizan servicios especiales, como la limpieza intensiva rotatoria, una actuación de limpieza más profunda que se realiza de forma más periódica.
La limpieza de pintadas y manchas es muy importante para mantener en mejores condiciones las calles.
El servicio urgente de limpieza está disponible las 24 horas del día durante todo el año y atiende las incidencias que requieren una actuación rápida.
El servicio dual, por su parte, se hace en trabajo en equipo, a través de una persona que utiliza una pistola de baldeo y otro operario que a la vez utiliza una sopladora.
Un equipo de maquinaria especializado
Para realizar todos estos servicios de limpieza es importante contar con un equipo de maquinaria especializado. Por un lado, el equipo de FCC dispone de una cisterna de seis metros cúbicos, un vehículo que transporta agua mediante baldeo y permite retirar la suciedad del pavimento.
La fregadora de aceras está diseñada para fregar el suelo, normalmente mediante cepillos y agua, y ayuda a eliminar la suciedad de las aceras.
La barredora de aceras, como su nombre indica, permite barrer las aceras y limpiar las superficies peatonales retirando la suciedad de forma más rápida que con el barrido manual.
El equipo de limpieza también cuenta con una barredora dual provista de lanza de baldeo, que combina funciones de barrido con una lanza que proyecta agua a presión para limpiar el suelo, y con una baldeadora de aceras que ayuda a arrastrar la suciedad acumulada.
La furgoneta hidrolimpiadora está equipada con un sistema de limpieza con agua a presión que permite actuar sobre superficies con una suciedad más adherida en la vía pública.
El Ayuntamiento posee una máquina Goupil de baldeo, que es una marca de vehículos eléctricos, destinada a realizar trabajos de limpieza con agua, especialmente en zonas urbanas. Estos vehículos soportan una carga útil de hasta 1.240 kg y pueden configurarse con módulos de hidrolimpieza a alta presión que incluyen tanques de agua de entre 200 y 500 litros de capacidad.
El vehículo multifunción SERLUZ se desplaza rápidamente para limpiar los restos de colisiones como plásticos o cristales, o neutralizar derrames de aceite o combustible en la calzada mediante absorbentes. Este vehículo dispone de un pequeño tanque y una lanza manual para actuar frente a manchas urgentes o restos de vandalismo. Al no ser un camión pesado de grandes dimensiones, puede entrar por cualquier vía estrecha con total facilidad.
Frecuencia de limpieza en la calle Delicias
La limpieza en la calle Delicias se organiza a lo largo de toda la semana mediante diferentes servicios y turnos. La actuación más frecuente es el barrido manual, que actúa dos días por semana en horario matutino.
Por su parte, el baldeo mixto se lleva a cabo una vez a la semana durante el turno de noche, mientras que el barrido mecánico de aceras se realiza una tarde a la semana.
Además de estas tareas habituales, la calle cuenta con actuaciones específicas para mantener el pavimento en buenas condiciones. La limpieza intensiva rotatoria se realiza dos veces al año, por la mañana, mientras que la limpieza de manchas y pintadas se hace según necesidad, en turno de mañana.
El servicio urgente de limpieza está disponible las 24 horas del día durante todos los días del año, y se utiliza cuando es necesario.
Debido a la actividad comercial y al tránsito de personas, la calle Delicias cuenta con servicios adicionales. El barrido manual motorizado se realiza los siete días de la semana por la tarde. Asimismo, el baldeo mecánico y el fregado de aceras se llevan a cabo una vez por semana, también en turno vespertino.
A estos trabajos se añade el baldeo manual motorizado, que se realiza una noche a la semana.
Por último, el baldeo mixto también figura entre los servicios de limpieza adicionales, con actuaciones los domingos por la mañana, además del turno de noche mencionado anteriormente.
Más allá de la limpieza de las calles
Más allá de la limpieza de las calles, hay servicios de limpieza municipales que pasan desapercibidos por parte de la población. Es el caso de la recogida gratuita de muebles y enseres domiciliarios, que permite a los vecinos deshacerse de ese tipo de objetos sin tener que abandonarlos en la calle.
Para solicitar este servicio, basta con llamar al teléfono municipal 010.
Se trata de una opción que muchos ciudadanos desconocen y que puede contribuir a evitar que los muebles se acumulen en la vía pública.
En definitiva, mantener limpias calles como la de Delicias requiere una labor constante de los operarios que combinan el trabajo manual, el uso de maquinaria especializada y actuaciones específicas a lo largo de la semana.
Es una tarea cotidiana que, aunque muchas veces pase desapercibida, resulta fundamental para conservar los espacios públicos en buenas condiciones.
Estos son los puntos limpios de Zaragoza para tirar residuos que no van al contenedor: materiales y ubicaciones
La ciudad cuenta con puntos limpios fijos, móviles y de proximidad para depositar desde textiles hasta aparatos electrónicos o muebles.
Zaragoza, 11 de septiembre de 2026
¿Qué son los puntos limpios y por qué son importantes?
Seguro que alguna vez te ha sobrado aceite vegetal usado y no has sabido dónde tirarlo, se te ha roto la olla exprés y te has preguntado: ¿y esto dónde lo tiro? Pues bien, en Zaragoza existen los puntos limpios, que son contenedores donde los vecinos pueden desprenderse de determinados tipos de residuos domésticos y así darle un tratamiento de reciclado adecuado y evitar contaminar el medioambiente.
La ciudad dispone de una amplia red de puntos limpios que se adaptan a las necesidades de los ciudadanos, con tres modalidades: fijos, móviles y de proximidad. Cada uno tiene unas características y funcionamiento diferente, pero todos contribuyen a una correcta gestión de los residuos.
Puntos limpios fijos: ubicaciones y horarios
Los puntos limpios fijos se sitúan en un mismo lugar y cuentan con diferentes contenedores para depositar los residuos. Una vez allí, un operario informa al usuario sobre dónde deben depositarlos. El horario es de lunes a sábado de 7:30 a 20:30 horas, y los domingos de 8:00 a 14:00 horas.
Actualmente, la ciudad cuenta con cuatro instalaciones fijas en funcionamiento:
- Cogullada - Calle Nuestra Señora de La Laguna
- Torrero - Camino de las Canteras
- Universidad-Delicias - Avenida de Gómez Laguna
- Valdespartera - Calle Centauros del Desierto
En estas instalaciones se pueden depositar una amplia variedad de residuos, desde escombros (máximo 10 sacos pequeños al día) hasta aparatos electrónicos, muebles, textiles, aceite vegetal usado, pilas, lámparas, madera, cápsulas de café y más. Sin embargo, no se admiten baterías y aceites de coche, tóner, sprays, pintura, barniz ni residuos peligrosos.
Puntos limpios móviles: camiones que recorren los barrios
Si lo que se busca es una opción más cercana al domicilio, los puntos limpios móviles son camiones que recorren los distintos barrios de la ciudad y realizan un total de 60 paradas. Esta posibilidad permite acercar la recogida de los materiales a los que no tienen una alternativa disponible.
En estos vehículos se pueden depositar residuos como: envases que hayan contenido colas, barnices, disolventes, insecticidas o pinturas (máximo 1 recipiente original vacío y tapado de hasta 5 litros), lámparas, pilas, aceite vegetal doméstico, pequeños electrodomésticos, ropa usada, baterías de automóvil (1 unidad por persona y día), pinturas, colas y barnices, termómetros de mercurio, cartuchos de tóner y tinta (máximo 1 cartucho de tóner y 4 de tinta por persona y día), aerosoles (máximo 1 envase de hasta 5 litros), insecticidas en polvo y agujas hipodérmicas (máximo 10 jeringuillas encapuchadas por persona y día, introducidas por el propio usuario).
Puntos limpios de proximidad: disponibles 24 horas
Además de estas instalaciones, Zaragoza cuenta con puntos limpios de proximidad, una alternativa pensada para facilitar a los vecinos el reciclaje de determinados desechos de una forma cómoda y sin necesidad de desplazarse hasta uno de los puntos fijos. Están instalados en la vía pública y permanecen disponibles las 24 horas del día. En total, la capital aragonesa dispone de seis:
- Actur - Plaza Ortilla, 1
- Centro - Glorieta de Esperanto
- Delicias - Francisco de Goya, frente a la calle Calatayud
- El Rabal - Calle Muel, 15
- Las Fuentes - Paseo Vicente Cazcarra con calle María de Aragón
- San José - Avenida Cesáreo Alierta, frente al Colegio Agustín Gericó
Estos puntos están destinados a la recogida de residuos específicos: tóner y cartuchos de tinta, libros y revistas, pilas, tapones de corcho, aceite vegetal doméstico, pequeños electrodomésticos, cintas de video y casetes, fluorescentes y bombillas, agujas hipodérmicas (máximo 10 jeringuillas encapuchadas por persona y día) y CDs y DVDs.
Ante la duda, utiliza los puntos limpios
Así que ante la duda, recuerda que Zaragoza cuenta con distintas opciones para depositar estos residuos correctamente y que no tienen cabida en los contenedores habituales. Ya sea un punto fijo, móvil o de proximidad, contribuirás a un entorno más limpio y sostenible.
FCC Medio Ambiente gestiona estos servicios en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, garantizando una correcta recogida y tratamiento de los residuos para proteger el medio ambiente.