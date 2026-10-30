La cafetería y la terraza estarán disponibles desde este viernes, mientras que el comedor estará listo para Navidad.

Un café con historia en Fuendetodos: reabre El Hotel Restaurante "El Capricho de Goya" para 150 comensales

Fuendetodos, localidad natal de Francisco de Goya, amplía su oferta turística con la reapertura del Hotel Restaurante El Capricho de Goya, un establecimiento que aspira a convertirse en un lugar de encuentro para vecinos y visitantes, donde disfrutar de la gastronomía y hacer una pausa durante la visita a la cuna del genial pintor aragonés.

El establecimiento recupera el espacio que antiguamente ocupaba una bodega tradicional de vinos y nace con la intención de ofrecer un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, además de ampliar los servicios disponibles para quienes se acercan a conocer el municipio.

La cafetería y la terraza marcan el inicio de esta reapertura, con espacios pensados para disfrutar de un café, reunirse y descubrir Fuendetodos con tranquilidad.

La oferta se ampliará con un comedor para más de 100 comensales, previsto para las próximas Navidades, y la futura puesta en marcha del hotel rural en los próximos meses.

Productos aragoneses

La gastronomía tendrá un papel protagonista en esta nueva propuesta.

Con motivo de la reapertura, este mismo día 30 de octubre a las 18.30 horas se ofrecerá un picoteo elaborado con productos de proximidad, entre los que destacan los quesos de Letux, el aceite de oliva virgen extra de Las Almazaras de Belchite, el pan artesano y una selección de embutidos de la zona, en una apuesta por los sabores y la calidad del producto local.

La iniciativa busca poner en valor la calidad de los productos aragoneses y el trabajo por los productos locales, con una propuesta que conecta con la gastronomía del territorio.

Además, el sábado 31 de octubre, el establecimiento contará con la presencia de Tito Arturo, cocinero y creador de contenido aragonés que reúne a más de 50.000 seguidores en redes sociales.

Durante la mañana, el cocinero ofrecerá una demostración de corte de jamón en la que enseñará desde cero cómo abrir y cortar una pieza.

La actividad permitirá a los asistentes conocer las técnicas de corte y disfrutar de un jamón recién cortado, acompañado de vino de la DO Cariñena.

Imagen del interior del Hotel Restaurante El Capricho de Goya. Ayuntamiento de Fuendetodos.

Un nuevo atractivo

La reapertura de El Capricho de Goya refuerza la oferta hostelera de Fuendetodos, que cuenta también con establecimientos como El Mesón de la Maja, contribuyendo a enriquecer la experiencia de vecinos y visitantes en la localidad natal del pintor.

La combinación de cafetería, terraza, restaurante y alojamiento rural aspira a atraer tanto a quienes visitan el municipio durante el día como a aquellos que buscan prolongar su estancia.

Este proyecto apuesta por combinar gastronomía y hospitalidad en un enclave emblemático de la provincia de Zaragoza, con los productos de proximidad como uno de sus principales reclamos.