Con casi tres décadas de trayectoria, AutoClassic Alcañiz se consolida como una de las ferias del vehículo clásico más longevas de España y un referente del sector.

AutoClassic Alcañiz reúne a los amantes del motor clásico del 31 de octubre al 2 de noviembre con vehículos históricos

Pocas cosas hay con un poder evocador tan firme como el mundo del motor.

Todos guardamos en nuestra memoria alguna experiencia vivida en la que un vehículo tenga un papel destacado: los viajes familiares en un utilitario; la moto en la adolescencia; el primer automóvil; el coche icónico de una película favorita; … Es ver un vehículo clásico y los gratos recuerdos empezar a agolparse en nuestra cabeza.

Ese poder evocador es una de las características intrínsecas de AutoClassic Alcañiz, Feria del Vehículo Clásico, que en 2026 cumple su XXIX edición, y que se celebrará en el recinto ferial de la ciudad del 31 de octubre al 2 de noviembre.



Su trayectoria y capacidad de convocatoria reflejan el arraigo de una feria que sigue reuniendo cada año a aficionados, coleccionistas y profesionales del motor clásico procedentes de distintos puntos de España.

La Feria tendrá cerca de 6.000 metros cuadrados de exposición dedicada a la acción comercial y a la promoción del patrimonio de automoción, con decenas de vehículos históricos para ser admirados.

En AutoClassic se darán cita profesionales del segmento del motor clásico que comercializan vehículos restaurados, piezas y accesorios originales destinados a la restauración, modelismo a escala de vehículos de otro tiempo, coleccionismo de objetos vintage y servicios afines.

Además, acogerá la exposición de automóviles y motocicletas históricas procedentes de colecciones privadas y reservará espacios para las acciones de clubes de aficionados, entidades que preservan el valor de los vehículos históricos.

AutoClassic es uno de los principales eventos feriales que se celebran en España dedicados al motor con historia y leyenda.

Este escaparate dedicado al vehículo del ayer reúne a miles de aficionados que buscan encontrar la pieza precisa para finalizar una restauración o localizar el vehículo que sumar a su colección y a visitantes que quieren compartir recuerdos a través del mundo del motor y los objetos vintage.

Actividades participativas

En esta edición, AutoClassic suma a su propuesta comercial diversas actividades dirigidas a promocionar el motor clásico.

La Feria alcañizana contará con una exposición conmemorativa del Renault 4/4 para celebrar el 80º aniversario de la presentación en sociedad del primer clásico popular del mercado europeo, un utilitario pequeño y coqueto, nacido en Francia, que se convertiría en el primer modelo que se fabricó en la factoría de la marca en Valladolid.

Las motos clásicas protagonizan, un año más, el Concurso de Restauración de Motocicletas, abierto a la participación de todos los aficionados que atesoren en su garaje una montura de dos ruedas con mucha historia. La inscripción es gratuita.

El periodista Ignacio Sainz de Cámara será objeto de un homenaje. Especializado en el segmento del motor clásico, Nacho, como le conocen en este mundillo, ha publicado en las principales revistas del sector en España y Francia y se ha recorrido los garajes con más historia y más históricos de toda España.

Posee una memoria prodigiosa, un conocimiento exhaustivo y un archivo gráfico inmenso, con miles de referencias de vehículos históricos de todo tipo.

Sáinz de Cámara ha colaborado con AutoClassic desde sus inicios y este año será, merecidamente, protagonista de la Feria.

Los clubes de aficionados y los coleccionistas presentes en esta edición contribuirán a dinamizar ese poder evocador de los vehículos clásicos con la exposición de algunas joyas procedentes de sus garajes, la presentación de sus actividades y los intercambios de experiencias.

A esta cita acudirán, entre otros, la Federación Interclubes de Vehículos Clásicos de Aragón (Fiveca), Bajo Aragón Club de Vehículos Antiguos y el Real Automóvil Club Circuito de Guadalope (RACCG).

El Car Garage, espacio de compraventa de automóviles y motocicletas clásicas entre particulares, y el aparcamiento reservado para vehículos históricos a la puerta del recinto ferial complementan las propuestas de esta edición de AutoClassic Alcañiz.

Por lo que respecta a las tarifas de acceso, el precio de la entrada general en taquilla será de 10 euros al día y los niños de hasta 12 años, acompañados de un adulto, podrán acceder gratuitamente.

Aquellas personas que estén interesadas en recibir más información de este evento pueden acceder a la web www.autoclassicalcaniz.com o seguir las cuentas del evento en Facebook e Instagram.