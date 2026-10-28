Imagen del estado de las obras en el Coso. E.E

La reforma permitirá ampliar las aceras, incorporar zonas verdes, renovar las infraestructuras subterráneas y mejorar la accesibilidad.

Las obras del Coso y la plaza de San Miguel avanzan con las excavaciones y entran en una fase más intensa

La reforma del Coso y la plaza de San Miguel avanza con la instalación de las canalizaciones subterráneas prácticamente encarriladas y el inicio de las excavaciones para la nueva calzada.

La actuación, que cuenta con una inversión superior a los 7,2 millones de euros, renovará más de 15.700 metros cuadrados para ampliar el espacio peatonal, incorporar zonas verdes y mejorar la accesibilidad.

La maquinaria pesada ya trabaja en el Coso de Zaragoza. La transformación de la vía comprendida entre el Coso Bajo y el Teatro Principal entra en una nueva fase con las labores de excavación y preparación del terreno para construir la nueva calzada, una vez completada la instalación de las grandes canalizaciones subterráneas.

Una fase más intensa

Los trabajos avanzan en el Coso y entran en una fase de culminación. En la plaza de San Miguel, la parte principal ya se ha ejecutado, por lo que los operarios solo tendrán que hacer trabajos puntuales.

Ahora, el punto álgido se centra en la zona del Coso, donde la maquinaria pesada ya ha entrado en la zona para excavar y vaciar el terreno, y garantizar que tanto la calzada como las aceras queden a una altura uniforme y sin desniveles.

Las grandes canalizaciones de los servicios subterráneos ya se han completado al 100% en este tramo. Durante las próximas semanas se llevarán a cabo algunas tareas de canalización del alumbrado y pequeñas acometidas de agua hacia los edificios.

Más espacio para el peatón

El proyecto prolongará el diseño del actual paseo de la Independencia y lo alargará hasta la plaza de San Miguel y el paseo de La Mina.

Para ello, la nueva distribución reservará dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido. Así, el peatón ganará espacio. Además, se ampliarán las aceras al máximo y se mantendrá el carril bici existente.

Estas obras permitirán introducir zonas verdes en la calle Coso y en la plaza de San Miguel, además de incorporar mobiliario urbano como bancos, papeleras o fuentes para favorecer el encuentro y la convivencia vecinal.

Renovar lo que no se ve

La reforma también renovará las infraestructuras que discurren bajo la calzada.

La red de saneamiento acumula roturas y hundimientos que han obligado a realizar numerosas reparaciones en los últimos años, mientras que algunas conducciones de agua potable presentan problemas.

La intervención permitirá sustituir estas instalaciones y mejorar el alumbrado público con tecnología LED, más eficiente desde el punto de vista energético.

Apoyo al comercio de la zona

El resultado final supondrá una gran mejora de la calle para vecinos y comerciantes. Mientras llega, el Ayuntamiento mantiene un plan de apoyo al comercio de la zona, con ayudas económicas y bonificaciones fiscales para los negocios que cumplan los requisitos.

Los negocios que cumplan los requisitos podrán recibir una ayuda municipal de 400 euros mensuales, siempre que acrediten una reducción de al menos esa cantidad en su facturación respecto al año anterior y justifiquen los gastos por el mismo importe.

La medida está dirigida a los establecimientos a pie de calle cuya actividad se vea afectada por las obras.

Además, los locales afectados por trabajos en la vía pública durante más de tres meses podrán beneficiarse de bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de entre el 10 y el 25%, en función de la duración de las obras.

El plan municipal también contempla reducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que puede alcanzar el 95% en las afecciones de más de nueve meses, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para conocer la evolución de los trabajos y estar al día de las novedades de la obra, el Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado un canal de difusión de WhatsApp “Reforma Coso-Plaza San Miguel”, al que ya se han inscrito más de un millar de ciudadanos.

El servicio es gratuito y permite seguir todas las novedades de las obras directamente desde el teléfono móvil.