La cuarta edición del Mes del Chuletón se celebrará del 1 al 31 de octubre. Bodegas San Valero

Restaurantes, carnicerías y tiendas de alimentación se suman a esta iniciativa gastronómica del 1 al 31 de octubre.

El Mes del Chuletón vuelve a Aragón con cuatro categorías para disfrutar de la carne y el vino en octubre

El Mes del Chuletón incorpora este año nuevas propuestas gastronómicas que amplían las formas de disfrutar de la carne y del vino.

La iniciativa, impulsada por Bodegas San Valero, se celebrará del 1 al 31 de octubre con la participación de restaurantes, carnicerías y tiendas de alimentación de la Comunidad.

Cuatro categorías para disfrutar de la carne

Una de las grandes novedades de este año es la incorporación de cuatro categorías gastronómicas, que amplían la oferta del festival y permiten descubrir diferentes formas de disfrutar de la carne junto a una copa de vino.

Entre ellas se pueden distinguir el Corte Clásico, ideal para el chuletón o el corte tomahawk; el corte De Cuchara, perfecto para arroces, estofados y guisos; Street Food, con elaboraciones como burgers, tacos, croquetas, pepitos o baos; y Fusión Creativa, destinada a propuestas como tatakis, steak tartar, carpaccios y otras interpretaciones más innovadoras.

La categoría Corte Clásico está representada por José, del restaurante Birolla, que cocinará su chuleta Bazkaleku, una selección especial madurada en seco durante 75 días de la finca Jiménez Barbero. Rubén Marqueta, del restaurante Casa Lizio, representa la categoría De Cuchara con un arroz de chuleta.

Ana, del restaurante El Candelas prepara una hamburguesa de chuleta a la brasa con queso Patamulo, portobello salteado al vino 8.0.1, encurtido de bimi y zanahoria baby elaborado para la categoría Street Food y, por último, Sergio, del restaurante La Klandestina presenta un steak tartar para la categoría Fusión Creativa.

“Con las cuatro categorías queremos abrir la iniciativa a cocinas y propuestas muy diferentes, manteniendo aquello que ha estado en el origen del festival desde su primera edición: disfrutar de un gran producto y de un vino que funciona especialmente bien con la carne”, expresa Javier Domeque, responsable de marketing de Bodegas San Valero.

Participación más allá de los restaurantes

Esta iniciativa no se limita solo a los restaurantes. Las carnicerías también participan en esta edición y, como representación de este sector, Carnicería Hermanos Pueyo ha querido visibilizar el sector a quienes trabajan diariamente con el producto y son una pieza fundamental en El Mes del Chuletón.

Para acercar esta propuesta a quienes quieran disfrutar desde casa del “match perfecto”, se realizarán distintas actividades y sorteos en las tiendas de alimentación.

Reconocimientos de la presentación

Durante la presentación, Bodegas San Valero ha rendido homenaje a Jesús Zamora con motivo de su jubilación y como reconocimiento a una trayectoria profesional vinculada durante tantos años a la actualidad y al deporte aragonés.

También se ha reconocido la trayectoria del Restaurante La Junquera, que volverá a abrir sus puertas próximamente tras el incendio sufrido en sus instalaciones el pasado 23 de junio.

Estos dos reconocimientos ponen el foco en la dimensión humana de El Mes del Chuletón y en quienes cuentan, trabajan y mantienen viva la gastronomía aragonesa.

Fechas y participación

Del 1 al 31 de octubre, los establecimientos participantes ofrecerán sus diferentes propuestas vinculadas al festival y al vino 8.0.1 edición limitada Bodegas San Valero.

Como explica Javier Domeque “El Mes del Chuletón sigue creciendo porque también crecen las formas de disfrutar de la gastronomía”.

Durante el festival, el listado completo de restaurantes y establecimientos participantes podrá consultarse en la página web de Bodegas San Valero.