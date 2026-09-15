La Feria del Jamón de Teruel prepara cuatro días de actividades y eventos con productos típicos de la tierra

Cortadores de jamón en la Feria del Jamón de Teruel. Institución Ferial Ciudad de Teruel.

Del 17 al 20 de septiembre, Teruel combinará gastronomía con tradición y actividades para todos los públicos.

Este jueves 17 de septiembre se inaugura la XLII edición de la Feria del Jamón de Teruel y alimentos de calidad. Por ello, durante cuatro días se han organizado distintas actividades, eventos y puestos con productos y alimentos aragoneses relacionados.

“Este año la feria gira en torno al 40º aniversario de la declaración del Mudéjar como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO” explica Carlos Méndez, concejal delegado de la Institución Ferial del Ayuntamiento de Teruel.

En este sentido, esta celebración “también se verá reflejada en las tapas del jamón”, vinculando así la gastronomía y los productos propios de la feria con uno de los principales elementos del patrimonio cultural de la ciudad y la provincia.

La Feria se inaugurará a las 10.30 horas con un Concurso de Calidad de Jamón de Teruel en el vestíbulo del Palacio de Exposiciones y Congresos.

Allí, un jurado compuesto por cinco expertos valorará los productos. Entre ellos estará, la directora Panel de Catas DOP Jamón de Teruel, María del Mar Campos.

También estará Manuel Pradas, que ya ha sido juez de cata en Concursos en el mundo del jamón y es experto en el Jamón de Teruel DOP; José María Marteles, presidente de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza, Pedro José Pérez Casco, experto en formación sobre jamón e Ignacio Alcalá, propietario de Fonda Alcalá en Calaceite.

Sabores y actividades para todos

Por la tarde será el turno del “Túnel del sabor y Taller Sensorial”, donde los asistentes podrán degustar y puntuar los mejores Jamones de Teruel y Paletas de 2026 presentados al Concurso de Calidad celebrado por la mañana, además de conocer cómo es el proceso de elaboración de un Jamón de Teruel.

Como novedad, este año los asistentes podrán saborear el cerdo de Teruel IGP en frío. La actividad será gratuita, pero el acceso será limitado. Por ello, los interesados deberán acceder por turnos y habrá un total de siete pases para organizar la entrada del público.

Este año hay un máximo de 70 personas por turno, es decir, podrán acceder hasta 490 participantes en total.

Las actividades continuarán el viernes 18 a las 10.00 horas con el concurso escolar “Atrapa un jamón” en el Palacio de Exposiciones. Esta actividad requiere de inscripción previa.

Más tarde, a las 12.00 horas, se realizará una cata online de Jamón de Teruel dirigida a importadores de Francia interesados en posicionar y vender este producto en el mercado francés.

A las 19.00 horas se realizará la entrega de Premios de Calidad Jamón y Paleta de Teruel en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

En este evento se entregará la medalla de oro al Mejor Jamón de Teruel del año, y se reconocerá también al segundo y tercer puesto con las medallas de plata y bronce.

También se premiará a la mejor Paleta de Teruel con Denominación de Origen. Al finalizar este acto se presentará la campaña europea prevista por el Consejo Regulador para los años 2026, 2027 y 2028.

El programa también incluye actividades musicales, como la actuación de Tetraphilla Ensemble y Ander Tellería, prevista a las 20.30 horas en la Iglesia de San Pedro. A las 21.00 horas la jornada finalizará con la XII edición del Jamón Fest en la plaza las Monjas donde habrá servicio de barra y food trucks.

Mucho más que jamón

El fin de semana estará lleno de actividades. Desde las 11 de la mañana y durante todo el sábado, habrá un mercado de productos agroalimentarios en la Glorieta, donde se instalarán distintos puestos para la venta y degustación de productos como el aceite del Bajo Aragón, Jamón de Teruel, melocotón de Calanda, embutidos, escabechados, trufa, aceitunas, conservas, patés, cremas y salsas, quesos, miel y mermeladas, entre otros.

Cartel del Mercado de la plaza de la Glorieta. E.E

Para aquellas personas que estén interesadas en saber cómo maridar el jamón de Teruel con los vinos de la DOP Campo de Borja, está previsto realizar un taller, mediante inscripción previa y con un coste de 10 euros, durante dos horas en la Escalinata de la ciudad. Esta actividad se celebrará tanto el sábado como el domingo.

Las actividades infantiles también tendrán su espacio en este programa.

La comparsa de gigantes y cabezudos recorrerá las calles principales del centro histórico, a las que se sumarán otras actividades programadas como distintos juegos creativos, retos y sorpresas para los más pequeños en la Glorieta, mientras que el domingo estarán disponibles un tobogán y un colibrí infantil.

Estas actividades están pensadas “para acercar la feria a los más pequeños y fomentar su participación”, explica Méndez.

Otra actividad esperada es la XVII Exhibición Amateur de Cortadores de Jamón amenizada con la Charanga FLOWIN.

A última hora de la tarde del sábado será el turno de los recortadores en la plaza de toros. El mejor recortador se llevará un trofeo de oro y, más tarde, se realizará la XII Jamón Fest.

Las actividades musicales tendrán un espacio a última hora de la noche. El espectáculo “Nos vemos en las plazas”, a cargo de Burearte, será en la Glorieta.

El domingo 20 de septiembre será la última jornada de la feria, que pondrá el broche final con la Taberna del Jamón en la Glorieta.

Las personas interesadas en apuntarse a actividades que requieran de inscripción previa pueden realizarla a través del teléfono 978 612 052 o mediante el correo electrónico info@conexionimaginativa.com.

Programa de la Feria del Jamón de Teruel