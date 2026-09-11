Estos son los puntos limpios de Zaragoza para tirar residuos que no van al contenedor: materiales y ubicaciones

Zaragoza, 11 de septiembre de 2026

¿Qué son los puntos limpios y por qué son importantes?

Seguro que alguna vez te ha sobrado aceite vegetal usado y no has sabido dónde tirarlo, se te ha roto la olla exprés y te has preguntado: ¿y esto dónde lo tiro? Pues bien, en Zaragoza existen los puntos limpios, que son contenedores donde los vecinos pueden desprenderse de determinados tipos de residuos domésticos y así darle un tratamiento de reciclado adecuado y evitar contaminar el medioambiente.

La ciudad dispone de una amplia red de puntos limpios que se adaptan a las necesidades de los ciudadanos, con tres modalidades: fijos, móviles y de proximidad. Cada uno tiene unas características y funcionamiento diferente, pero todos contribuyen a una correcta gestión de los residuos.