Estos son los puntos limpios de Zaragoza para tirar residuos que no van al contenedor: materiales y ubicaciones

Zaragoza, 11 de septiembre de 2026
¿Qué son los puntos limpios y por qué son importantes?
Seguro que alguna vez te ha sobrado aceite vegetal usado y no has sabido dónde tirarlo, se te ha roto la olla exprés y te has preguntado: ¿y esto dónde lo tiro? Pues bien, en Zaragoza existen los puntos limpios, que son contenedores donde los vecinos pueden desprenderse de determinados tipos de residuos domésticos y así darle un tratamiento de reciclado adecuado y evitar contaminar el medioambiente.
La ciudad dispone de una amplia red de puntos limpios que se adaptan a las necesidades de los ciudadanos, con tres modalidades: fijos, móviles y de proximidad. Cada uno tiene unas características y funcionamiento diferente, pero todos contribuyen a una correcta gestión de los residuos.
Puntos limpios fijos: ubicaciones y horarios
Los puntos limpios fijos se sitúan en un mismo lugar y cuentan con diferentes contenedores para depositar los residuos. Una vez allí, un operario informa al usuario sobre dónde deben depositarlos. El horario es de lunes a sábado de 7:30 a 20:30 horas, y los domingos de 8:00 a 14:00 horas.
Actualmente, la ciudad cuenta con cuatro instalaciones fijas en funcionamiento:
- Cogullada - Calle Nuestra Señora de La Laguna
- Torrero - Camino de las Canteras
- Universidad-Delicias - Avenida de Gómez Laguna
- Valdespartera - Calle Centauros del Desierto
En estas instalaciones se pueden depositar una amplia variedad de residuos, desde escombros (máximo 10 sacos pequeños al día) hasta aparatos electrónicos, muebles, textiles, aceite vegetal usado, pilas, lámparas, madera, cápsulas de café y más. Sin embargo, no se admiten baterías y aceites de coche, tóner, sprays, pintura, barniz ni residuos peligrosos.
Puntos limpios móviles: camiones que recorren los barrios
Si lo que se busca es una opción más cercana al domicilio, los puntos limpios móviles son camiones que recorren los distintos barrios de la ciudad y realizan un total de 60 paradas. Esta posibilidad permite acercar la recogida de los materiales a los que no tienen una alternativa disponible.
En estos vehículos se pueden depositar residuos como: envases que hayan contenido colas, barnices, disolventes, insecticidas o pinturas (máximo 1 recipiente original vacío y tapado de hasta 5 litros), lámparas, pilas, aceite vegetal doméstico, pequeños electrodomésticos, ropa usada, baterías de automóvil (1 unidad por persona y día), pinturas, colas y barnices, termómetros de mercurio, cartuchos de tóner y tinta (máximo 1 cartucho de tóner y 4 de tinta por persona y día), aerosoles (máximo 1 envase de hasta 5 litros), insecticidas en polvo y agujas hipodérmicas (máximo 10 jeringuillas encapuchadas por persona y día, introducidas por el propio usuario).
Puntos limpios de proximidad: disponibles 24 horas
Además de estas instalaciones, Zaragoza cuenta con puntos limpios de proximidad, una alternativa pensada para facilitar a los vecinos el reciclaje de determinados desechos de una forma cómoda y sin necesidad de desplazarse hasta uno de los puntos fijos. Están instalados en la vía pública y permanecen disponibles las 24 horas del día. En total, la capital aragonesa dispone de seis:
- Actur - Plaza Ortilla, 1
- Centro - Glorieta de Esperanto
- Delicias - Francisco de Goya, frente a la calle Calatayud
- El Rabal - Calle Muel, 15
- Las Fuentes - Paseo Vicente Cazcarra con calle María de Aragón
- San José - Avenida Cesáreo Alierta, frente al Colegio Agustín Gericó
Estos puntos están destinados a la recogida de residuos específicos: tóner y cartuchos de tinta, libros y revistas, pilas, tapones de corcho, aceite vegetal doméstico, pequeños electrodomésticos, cintas de video y casetes, fluorescentes y bombillas, agujas hipodérmicas (máximo 10 jeringuillas encapuchadas por persona y día) y CDs y DVDs.
Ante la duda, utiliza los puntos limpios
Así que ante la duda, recuerda que Zaragoza cuenta con distintas opciones para depositar estos residuos correctamente y que no tienen cabida en los contenedores habituales. Ya sea un punto fijo, móvil o de proximidad, contribuirás a un entorno más limpio y sostenible.
FCC Medio Ambiente gestiona estos servicios en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, garantizando una correcta recogida y tratamiento de los residuos para proteger el medio ambiente.