Cariñena inicia las fiestas en honor al Santo Cristo de Santiago: los festejos taurinos y el vino son protagonistas

Las fiestas se prolongarán durante seis días, del 11 al 16 de septiembre, y estarán llenas de música, actos religiosos y actividades infantiles y populares, entre otros.

La localidad de Cariñena, famosa por su tradición y denominación de origen del vino, celebra sus fiestas en honor al Santo Cristo de Santiago. Esta celebración será motivo más que suficiente para que los vecinos tomen las calles del 11 al 16 de septiembre.

El programa reúne música, tradición, actos religiosos, actividades populares e infantiles y festejos taurinos.

"Afrontamos las fiestas con muchas ganas, llevamos un año trabajando", explica el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, que destaca la variedad de un programa en el que el vino y la gastronomía estarán muy presentes.

Además, durante estos días abrirán sus puertas el Cariñena Wine Museum y el Centro de Interpretación del Ferrocarril de la Comarca Campo de Cariñena, dos espacios que permitirán acercarse a parte de la historia y la identidad de la localidad.

Las fiestas comienzan este viernes 11 de septiembre. A las 13.00 horas tendrá lugar la primera salida de los cabezudos desde el Colegio Santo Cristo de Santiago hasta la plaza de España, acompañados por el “Toro Vinatero” de la Asociación Amigos del Toro de Ronda. Allí, el tragachicos “La Viñadora” también estará presente para los más pequeños.

Media hora después llegará uno de los momentos más esperados: el Volteo de Campanas y el Gran Chupinazo, acompañado de la imposición del Pañuelo de Fiestas, que recibirán los niños nacidos en el año 2025.



A las 16.00 horas, el Espacio Multiusos acogerá la actuación de Alaska On Tour, que volverá a subirse al escenario a las 23.30 horas.

La programación seguirá a las 17.00 horas con el primer acto taurino de las fiestas: un encierro en la calle Mayor, a cargo de la ganadería de Hermanos “Oro Vela” de Tabuenca.

La tarde también estará marcada por las actividades solidarias. La Asociación de Mayores del Campo de Cariñena organizará una merienda para los socios en la Casa del Mayor y de la Mujer. Junto a la Fuente Vieja, los vecinos podrán degustar una tortilla de patata solidaria cuya recaudación se destinará a la Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama.

La jornada proseguirá con la fiesta de la Cerveza y el Calimocho y tendrá uno de los momentos más especiales: el pregón de Fiestas. Este año correrá a cargo de los vecinos residentes del Centro ocupacional y de día ADISLAF de Cariñena, fundado para atender de forma personalizada a personas con discapacidad intelectual.

“Lo han organizado con una ilusión tremenda”, asegura Sergio Ortiz.

A las 22.45 horas, los miembros de la peña “Los Kikos” treparán por la fuente de la plaza de España para colocar un pañuelo festivo al cuello de la escultura de la Mora.

Pero si hay una actividad de gran interés turístico desde el año 2014 es el toro de fuego. “El interés es tal que el año que viene vamos a conmemorar el 350 aniversario de la visita de Carlos II a Cariñena”, recuerda el alcalde.

“Cariñena es un pueblo muy taurino, por lo que suele venir gente incluso de otras provincias donde también hay mucha afición taurina como Teruel o Castellón”, continúa Ortiz.

Un fin de semana cargado de tradición

El sábado arrancará temprano. A las 7.00 horas, la diana floreada paseará por las calles de Cariñena junto a la charanga El Zancocho. A las 7.15 horas está prevista una becerrada para los peñistas en la plaza de toros con entrada gratuita y después será el turno del segundo encierro, mientras que los cabezudos, acompañados por los Enanos Sogueros de Calatayud, volverán a recorrer las calles a partir de las 13.00 horas.

La tarde estará amenizada por un Concurso de Roscaderos, pero la programación taurina también tendrá espacio para los más pequeños, ya que a las 19.30 horas podrán disfrutar de un encierro infantil.

Las actividades taurinas continuarán el domingo 13 con el tercer encierro en la calle Mayor. Por la tarde, tendrá lugar el Concurso Nacional de Recortadores de Anillas con vacas de la ganadería Hermanos Oliva Escudero, de Quinto.

Aprovechando las fiestas y las visitas de los vecinos de otros municipios está previsto una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación del Ferrocarril de la Comarca de Cariñena.

La música también tendrá su espacio en la agenda festiva. Durante la noche del domingo se homenajearán a distintos grupos del pop internacional con sus mejores éxitos a través de tributos de Mecano, El Canto del Loco, Queen, Abba y La Oreja de Van Gogh.

La tradición volverá a tomar la plaza con el toro de ronda al "estilo Cariñena", es decir, con un toro de fuego.

Los festejos continuarán hasta el miércoles

El lunes 14 los más pequeños tendrán su propio encierro de bueyecitos en la calle Mayor y, por la tarde, la plaza de toros acogerá un concurso de Cortes con Novillos Utreros, con la ganadería de Javier Soria, del municipio de Longares.



La plaza de España acogerá un concierto especial de B Vocal a las 20.00 horas, con motivo del 30 aniversario del grupo aragonés.

A las 23.30 horas será el turno de la ganadería de Rafael Alarcón, donde se celebrará la IX Exaltación de la fiesta del toro de ronda de Cariñena, considerada Fiesta de interés turístico aragonés.

El martes se podrá disfrutar de un nuevo encierro por la calle Mayor, mientras que el miércoles 16 se celebrará el quinto y último encierro de la mano de Alarcón, una ganadería procedente de Pastriz y ganadora del premio al mejor encierro de las Fiestas de 2025.

El último día, el programa incluye la última salida de los cabezudos y una becerrada peñista. La jornada concluirá con el toro de ronda de la mano de la ganadería de Javier Soria, de Longares. En este caso, la ganadería recibió el premio al mejor toro de ronda de las Fiestas de 2025.

El cierre llegará de madrugada, en torno a las 0.15 horas, con los fuegos artificiales desde La Platera.

Más allá de los festejos taurinos, el alcalde de Cariñena quiere que las fiestas de la localidad sean motivo de encuentro entre los vecinos y visitantes.

Una de las novedades que incluye el programa de este año es el evento “Nos comemos el mundo”, que consiste en una degustación de comida típica de diferentes países. En esta iniciativa han colaborado la Asamblea Local de Cruz Roja y las asociaciones de mujeres “Pilar Pitarch” y “La Garnacha”.

Ortiz anima a los vecinos y visitantes a asistir a las fiestas: “Queremos que disfruten”, y recuerda que “las fiestas son para convivir”. El objetivo, resume, es que los ciudadanos puedan evadirse del día a día, disfrutar y vivir las fiestas con intensidad”.

Programa de las fiestas de Cariñena de 2026