Una empresa aragonesa llega por primera vez a ser finalista en los Premios Farmacia 2026

La campaña "No juegues con el sol", nominada al Premio Farmacia 2026. Metódyca y Virginia Barrau

La clínica médico estética Metódyca está nominada en la categoría a Mejor Campaña de Sensibilización.

Metódyca y la farmacéutica Virginia Barrau se han convertido en la primera empresa aragonesa finalista en los Premios Farmacia 2026. Este logro ha sido posible gracias a la campaña de sensibilización "No juegues con el sol", desarrollada para mostrar la importancia de protegerse frente al sol.



La iniciativa surge a raíz de las ideas planteadas junto a Virginia Barrau, farmacéutica y responsable de la línea de dermocosmética de Metódyca, tras el desarrollo del protector solar de la clínica.

"Nos pareció importante poder hacer una campaña para aportar, no sólo desde el punto de vista que tenemos nosotros como clínica médico-estética, sino la protección de enfermedades tan importantes como el cáncer", explica María Pilar Espés, socia fundadora de Metódyca.

La campaña de imagen ha sido diseñada por Víctor Gonzalo, socio de la clínica Metódyca y uno de los directores generales creativos más importantes del país. A lo largo de su carrera ha trabajado para grandes marcas multinacionales y ha creado campañas para grandes artistas como Richard Gere, Antonio Banderas, Steven Tyler o Dani Martín, entre otros.

La campaña "No juegues con el sol" promueve la protección solar en el deporte. Metódyca y Virginia Barrau



Según Víctor Gonzalo, esta campaña está dirigida especialmente a quienes practican deporte al aire libre, un ámbito en el que, explica, se presta menos atención a la protección frente al sol.



Aunque la iniciativa ha comenzado en el mundo del golf, Víctor Gonzalo considera que el mensaje puede trasladarse a otros espacios, como la playa o deportes como el pádel.

“No juegues con el sol” tiene una doble interpretación: “juega con tus amigos o con quien quieras, pero nunca con el sol”, explica el socio.

Dispensadores de protección solar de Metódyca en el campo de golf de Arcosur. Metódyca

"Esta iniciativa se ha llevado a cabo con el apoyo de la Federación Aragonesa de Golf en un campo de golf público en el barrio de Arcosur, donde se han repartido dispensadores de protector solar por todo el campo para que los usuarios puedan aplicársela en cualquier momento", cuenta Barrau.



La campaña se realizó por primera vez en 2025, y este año se ha vuelto a poner en marcha dando continuidad a una iniciativa centrada en concienciar sobre el cuidado de la piel y la prevención del cáncer.

El entorno del golf permite, además, acercar este mensaje a los más jóvenes, algo que, como destaca Virginia Barrau, "para nosotros como profesionales sanitarios es muy importante".

Al tratarse de una instalación pública, en el campo conviven tanto jugadores más profesionales como personas que están aprendiendo en un ambiente más familiar.

Como parte de la iniciativa, también, se han colocado carteles con recomendaciones para protegerse del sol y sobre la importancia de aplicarse crema en zonas como la boca, la nariz o las orejas.

Para Barrau, proteger nuestra piel frente al sol es una forma de cuidar nuestra salud.

Según explica Espés, una de las claves del éxito ha sido el trabajo en equipo: Metódyca ha impulsado la campaña para aportar no sólo el punto de vista médico estético, sino concienciar sobre la protección de enfermedades tan importantes como el cáncer, Virginia Barrau ha contribuido con su experiencia como farmacéutica, mientras que Víctor Gonzalo se ha encargado del desarrollo de la imagen de la campaña.

Un reconocimiento a una empresa aragonesa

Con esta edición, los Premios Farmacia cumplen tres años de celebración y ponen en valor, una vez más, el trabajo de los profesionales que contribuyen a mejorar el sector farmacéutico.

En este contexto, la campaña de Metódyca y Virginia Barrau farmacéutica ha sido seleccionada en la categoría de sensibilización, donde compite con dos grandes marcas nacionales como son Isdin y Cantabria Labs.

Según realza María Pilar Espés, “esta nominación supone un reconocimiento a una iniciativa desarrollada desde Aragón y centrada en concienciar sobre la protección solar”.



Asimismo, para Barrau "es un orgullo que una empresa aragonesa haya llegado como finalista".

Ahora, “No juegues con el sol” afronta la fase de votación. Para ello, todas las personas que quieran apoyar esta iniciativa están a tiempo porque podrán votar hasta el día 11 de septiembre a través de este link.

Además, las personas que participen en la votación entrarán en un sorteo de una cesta de 12 productos de las principales marcas dermocosméticas de farmacia valorado en 1.000 euros.

Los Premios Farmacia 2026 incluyen más categorías como Mejor Marca Nutricosmética, Mejor Marca Dermocosmética y Mejor Contenido Farmacéutico, entre otras.

Los ganadores se darán a conocer en la gala del próximo 23 de septiembre en Madrid.