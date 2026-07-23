Artesanos y músicos llenarán Monreal del Campo de color y tradición durante la Feria ARTEMON

XXVII Edición de Artemon en Monreal del Campo. Ayuntamiento de Monreal del Campo.

Monreal del Campo se prepara para celebrar su Feria de Artesanía y Alimentación ARTEMON. Un evento que también incluirá el Festival de Música Tradicional, uniendo arte y música del 24 al 26 de julio.

La Feria de Artesanía de Monreal del Campo es una tradición que data del año 1709. Un evento que se recuperó en 1995 y que se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la artesanía.

Además de poder adquirir los productos de los artesanos participantes, los visitantes también podrán disfrutar de demostraciones de oficios de la mano de los propios artesanos. Todo ello amenizado por los artistas del Festival de Música Tradicional.

Artemon cuenta con numerosos artesanos de distintos tipos. Ayuntamiento de Monreal del Campo.

Los puestos de artesanía de la feria abrirán tanto el sábado como el domingo a las 11.00 horas y cerrarán a las 23.00 horas, haciendo una pausa al mediodía de 14.00 horas a 19.00 horas. El viernes, 24 de julio, tan solo se abrirá en horario de tarde.

La feria está organizada por el Ayuntamiento de Monreal del Campo y la Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual (AMATA).

Artesanía de autor a pie de calle

La Avenida San Juan Bautista de Monreal del Campo se llenará de artesanos que, más allá de vender sus productos, mostrarán a los asistentes todo el trabajo que hay detrás de su oficio.

La Avenida San Juan Bautista acogerá la feria de artesanía. Ayuntamiento de Monreal del Campo.

Durante el fin de semana, los visitantes podrán acercarse a los puestos de distintos artesanos para ver cómo elaboran sus productos. Los puestos participantes en esta iniciativa estarán identificados con un faldón amarillo con la palabra “DEMO”.

El viernes tendrán lugar dos demostraciones de oficio. El primero será de marroquinería, a las 19.15 horas, y el segundo de amigurumis, a las 21.00 horas.

Tanto sábado como domingo se realizarán tres demostraciones, una por la mañana, a las 12.30 horas, y las otras dos por la tarde, a las 19.00 horas y a las 21.00 horas.

El sábado los artesanos enseñarán a decorar cerámica con carvado, a hacer un collar de cascabillos y a pintar una camiseta a mano.

Algunos artesanos también harán demostraciones de sus oficios. Ayuntamiento de Monreal del Campo.

El domingo las demostraciones serán de cosido manual de un bolso de piel, creación de diademas arcoíris y modelado de una lámpara de cerámica.

Quienes se acerquen a disfrutar de la feria también podrán participar en talleres infantiles, espectáculos de pompas de jabón, cuentacuentos y teatro de títeres. Además, la Casa de Cultura de Monreal del Campo abrirá sus puertas durante el fin de semana para que puedan visitar la exposición del XXVII Certamen de Arte “José Lapayese Bruna”.

Festival de Música Tradicional

De forma simultánea a la Feria de Artesanía, Monreal del Campo celebra su Festival de Música Tradicional. Un evento cuyo origen buscaba poner en valor la música acústica.

Concierto del Festival de Música Tradicional de Monreal del Campo de 2025. Ayuntamiento de Monreal del Campo.

Artistas de todos los continentes han pasado por el escenario de Monreal del Campo para mostrar sus músicas tradicionales. Así, los monrealenses han podido apreciar música andina, japonesa, irlandesa, rusa y de los Balcanes.

Sin olvidar la música popular propia, con grupos castellanos, canarios, catalanes, vascos, gallegos, valencianos y, sobre todo, aragoneses.

El Festival de Música Tradicional ha servido de escaparate a primeras figuras a nivel nacional e internacional de la música de raíz, así como de trampolín para otros grupos de nueva creación.

Entre los músicos que actuarán este año se encuentran la Banda Municipal de Monreal del Campo y los Dulzaineros del Bajo Aragón que llevarán su espectáculo “De Palos, Cintas y Espadas”.