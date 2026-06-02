De caballos a buses eléctricos: así ha cambiado el transporte de Zaragoza en 140 años

Zaragoza era una ciudad muy distinta en el siglo XIX, pero en sus calles ya podían observarse indicios de los avances que sucederían durante casi un siglo y medio. Y es que, en octubre de 1885, apareció por primera vez en la capital aragonesa un tranvía de tracción animal.

Su recorrido partía desde la plaza de la Constitución y el trote de los caballos no solo inauguraba un nuevo medio de transporte, sino que abría la puerta a una ciudad distinta, más conectada y, sobre todo, más moderna. Valores y objetivos que Avanza continúa aplicando 140 años más tarde, buscando la innovación con proyectos como autobuses autónomos y eléctricos.

Casi un siglo y medio de avances tecnológicos en el transporte público que arrancaron en ese 1885 con el primer tranvía y la creación de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza. Apenas dos años después la ciudad ya tenía varias líneas que conectaban Torrero, Arrabal o Delicias con el centro, ayudando a la expansión de la ciudad más allá del núcleo histórico.

Más tarde, en 1902, llegó la electrificación de la línea de Torrero. La primera gran revolución tecnológica que convirtió al tranvía en la columna vertebral de la movilidad en la capital durante décadas.

El tranvía da paso al autobús

Con los cambios en las necesidades de la ciudad, también comenzaron a transformarse los medios de transporte. Desde la inauguración de su primera línea en 1923 y gracias a su flexibilidad y capacidad para adaptarse a nuevos recorridos, el autobús fue ganando protagonismo poco a poco.

La predilección de los habitantes de Zaragoza por el transporte público se hizo especialmente notable durante los años cincuenta y sesenta. En 1965 se llegaron a superar, por primera vez, los 100 millones de billetes vendidos en un año.

La línea 5, que conectaba Venecia y Delicias, llegó a convertirse en una de las más utilizadas de toda España.

Tranvías, trolebuses y autobuses continuaron conviviendo durante años en la ciudad, pero en enero de 1976 la última línea de tranvía dejó de funcionar. Había llegado la era del coche y la ciudad buscaba nuevos métodos de transporte más ágiles.

Con el autobús como único transporte público, la red tuvo que empezar a adaptarse a una ciudad en constante cambio y cada vez más grande. Surgieron líneas circulares, autobuses articulados, servicios especiales y el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permitía conocer el tiempo de espera en las paradas y controlar digitalmente la flota.

Llega el siglo XXI y la modernización a la red de autobuses

El nuevo siglo aceleró el progreso del transporte público zaragozano. Apareció la tarjeta electrónica para sustituir el billete tradicional, nacieron los autobuses nocturnos y, con la Expo 2008, la movilidad pasó a ser una prioridad estratégica para la ciudad.

Pero quizá el cambio más emocionante sucedió en 2011, cuando reapareció en la vida de la capital el tranvía . Algo que se había declarado obsoleto, volvía con fuerza como símbolo de la apuesta por la sostenibilidad, la rapidez y la reducción del tráfico.

En 2019 Avanza entró en una nueva era en la que quiere dar un paso más allá en su apuesta por la modernización. Autobuses híbridos, eléctricos e incluso pruebas de vehículos autónomos son el futuro de la flota de Avanza . Desde 2022 se han incorporado buses eléctricos de última generación, incluido tres buses turísticos.

Un hito en la renovación de la flota urbana que forma parte de un ambicioso proyecto de electrificación, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

De ‘Los Tranvías de Zaragoza’ a ‘Avanza by Mobilityado’

La historia del transporte público de la capital aragonesa no podría contarse sin las mentes innovadoras de Los Tranvías de Zaragoza, que constituyeron su sociedad mercantil en 1885, poniendo en marcha el transporte de la ciudad.

En casi siglo y medio de trayectoria la empresa ha crecido y se ha transformado junto a la red de transportes, convirtiéndose en uno de los principales operadores de transporte de viajeros por carretera de España. Desde 2013 forma parte de la multinacional mexicana Mobility ADO.

Actualmente, Avanza es una parte indispensable del paisaje zaragozano. Solo en 2025 registraron más de 98 millones de usos en la red de autobuses de la capital aragonesa, con una media de 330.000 validaciones diarias.

Su plantilla cuenta con más de 1.300 trabajadores que se encargan de gestionar una impresionante flota de 360 autobuses que recorren 19 millones de kilómetros al año.