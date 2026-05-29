Virutas de madera y mucho color, Tamarite de Litera ultima los detalles para colocar sus alfombras florales

Noche cerrada en Tamarite de Litera, la mayoría de los vecinos duermen mientras un grupo de tamaritanos cubre las calles de virutas de madera minuciosamente teñidas de colores. Al amanecer, las calles de Tamarite se habrán convertido, por unas horas, en un museo efímero de alfombras florales.

El domingo 7 de junio, Tamarite de Litera vuelve a cubrirse de color durante unas horas para la celebración del Corpus Christi. Una tradición muy arraigada en la que no solo participan los alfombristas, sino que también “acude mucha gente a rellenar y a poner la viruta en los dibujos”, explica una de las alfombristas, Carmen Balagué.

El trabajo de dibujar y rellenar las alfombras comienza sobre las 19.00 horas del sábado. Es en ese momento cuando a la agrupación de alfombristas les salen ayudantes por todas partes. “Cualquiera que venga de fuera y le apetezca puede participar. Nosotros damos unas directrices, controlamos que haga bien, pero se puede participar en el llenado”, comenta Balagué.

Y así avanzan poco a poco hasta finalizar a las cuatro o cinco de la mañana. Porque los alfombristas no solo hacen los dibujos principales, sino que también diseñan rosetones para unir unas alfombras con otras. Dibujos más delicados que suelen completarse más despacio.

Un despliegue de arte que tan solo permanece intacto hasta que arranca la procesión del Corpus Christi, en la que los niños y niñas de la Primera Comunión toman un papel protagonista. Son los primeros en pisar las alfombras.

Este año, la programación de la jornada del Corpus también incluye dos conciertos, antes y después de la procesión.

A las 11.00 horas tocará Riba Soul y a las 18.00 horas José Antonio Chic presentará "Tesoros de la guitarra clásica" en la colegiata de Santa María la Mayor.

Algunas de las alfombras y rosetones florales de Tamarite. Ayuntamiento de Tamarite de Litera.

Una tradición de más de 60 años

Las alfombras florales de Tamarite de Litera no son solo una expresión artística, es algo que se ha convertido en patrimonio e identidad de todos sus habitantes.

Durante más de 60 años los tamaritanos han decorado sus calles con diseños únicos para la jornada del Corpus, ya que en todo ese tiempo, nunca han repetido dibujos.

Una pasión que hace que los voluntarios trabajen durante semanas antes del día del Corpus.

Los alfombristas terminando su trabajo de madrugada. Ayuntamiento de Tamarite de Litera.

El proceso comienza en febrero, cuando se eligen los dibujos, se imprimen a tamaño real, se deciden los colores y se comienzan a teñir las virutas que formarán las alfombras. Este último paso puede llegar a suponer un mes de trabajo a los alfombristas.

Las alfombras florales de Tamarite de Litera son una tradición tan especial en Aragón que están declaradas bien de interés cultural y fiesta de interés turístico de la comunidad.

Algo que para Balagué y el resto de alfombristas significa mucho, "que se reconozca un trabajo que lleva haciéndose durante tantos años es un aliciente para seguir con ilusión y con ganas".

Alfombras florales en las calles de Tamarite de Litera. Javier Blanch.

Aunque precisamente ganas de seguir con la tradición es lo que no falta en Tamarite ya que “de momento hay relevo”, comenta entre risas Balagué.

Gracias a su trabajo y dedicación, los alfombristas tamaritanos también han tenido la oportunidad de colaborar con alfombristas de otros países. “Hace años estábamos dentro de la asociación y estuvimos en Roma haciendo alfombras con muchos otros países”, señala Balagué.

Por ello, tanto Tamarite de Litera como otros alfombristas nacionales están trabajando para que este arte efímero sea declarado patrimonio cultural inmaterial de España.