De la agencia al aula: descubre el Máster en Marketing Digital impartido por el mejor centro de formación en 2025

Graduados de la última edición del Máster en Marketing Digital. Wanatop.

En un sector en el que los algoritmos cambian constantemente y la IA ha irrumpido con fuerza para quedarse, aprender desde la práctica es cada vez más necesario.

Bajo esta premisa nació hace más de una década Wanatop Academy, respaldada por la experiencia de Wanatop, una de las mejores agencias digitales a nivel nacional.

Su Máster en Marketing Digital acaba de concluir su octava edición y ya ha abierto las inscripciones para la novena, que comenzará en septiembre.

Este es su programa estrella, aunque a lo largo de estos años han ofrecido numerosas formaciones más, como el Máster de UX y CRO o el curso de Social Media Manager.

El mejor centro de formación de 2025

En 2025, Wanatop Academy obtuvo el título de Mejor Centro de Formación en la gala de los Premios Excelencia Educativa. Un reconocimiento a su trayectoria y su esfuerzo por acercar al alumnado contenidos actualizados mediante métodos innovadores.

La fórmula es simple: impartir conocimiento a través de un enfoque 100% práctico, basado en la experiencia real de la agencia.

El equipo docente está formado únicamente por profesionales en activo del sector, expertos en las diferentes ramas del marketing digital: SEO, Paid Media, Social Media, analítica web, contenidos, diseño o estrategia, entre otras.

Tasa de empleabilidad del 95%

Las cifras de la academia zaragozana lo confirman: el 95% de los estudiantes que pasan por sus aulas logran insertarse profesionalmente en el ámbito digital.

Bien en otras agencias, liderando departamentos de marketing en empresas o lanzando sus propios proyectos como profesionales freelance.

A este éxito contribuye mucho la flexibilidad del programa. Y es que los alumnos pueden cursarlo online, viéndolo en streaming desde su casa o siguiéndolo en diferido, o también asistir a las clases presenciales en las instalaciones de Wanatop Academy en Zaragoza, adaptándose así al ritmo de cada uno.

Formación práctica y completa dentro del aula. Wanatop.

Esta versatilidad explica que entre los pupitres no haya solo estudiantes, sino también muchos profesionales en activo que buscan especializarse o dar un giro a su carrera.

Enfoque práctico

Las clases parten de casos reales y situaciones habituales del entorno profesional, permitiendo al alumnado aprender desde la práctica.

A ello se suman trabajos, proyectos y entregas aplicadas durante todo el curso, diseñadas para trasladar al aula los retos actuales.

Alberto López, fundador y CEO de Wanatop Academy, señala que el verdadero éxito de este modelo educativo es “ofrecer al alumno la oportunidad real de recuperar casi la totalidad del dinero que ha invertido en el máster a través de nuestro sistema de prácticas remuneradas y una activa bolsa de empleo”.

Alumnos de Wanatop. Wanatop.

Lejos de dejar al estudiante solo tras la entrega del diploma, el equipo brinda apoyo continuo y personalizado.

Esto facilita el acceso a empresas de primer nivel, incluida la propia agencia Wanatop, donde afianzar, sobre el terreno y con clientes reales, todo lo aprendido en el aula.

Para aquellos interesados en dominar estrategias y herramientas del sector, la matrícula para la novena edición del Máster de Marketing Digital ya está abierta.

Desde Wanatop Academy animan a los futuros expertos digitales a solicitar información y dar el salto definitivo en su trayectoria profesional.