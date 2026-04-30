STOCK CAR 2026 llega con novedades: más expositores, más metros de exposición y nuevas incorporaciones

La 17.ª edición de STOCK CAR llega cargada de novedades.

La cita más emblemática del vehículo de ocasión y Km 0 se celebrará del 7 al 10 de mayo en Feria de Zaragoza.

Esta reunirá a la práctica totalidad de los concesionarios y compraventas de vehículo de ocasión de Zaragoza, sumando metros expositivos y nuevos expositores, entre otras novedades.

Los visitantes podrán encontrar representadas todas las marcas del mercado, con una selección de modelos que abarca todos los segmentos: utilitarios, berlinas, SUV (versátiles y altos), deportivos, urbanos, monovolúmenes, vehículos industriales y vehículos eléctricos e híbridos, en línea con las nuevas demandas del mercado.

Esta edición suma además nuevas incorporaciones respecto al año pasado, ampliando tanto el número de expositores como los metros disponibles de exposición, lo que se traduce en una oferta mayor para el comprador.

Ciclo de charlas

Este año, el Pabellón 5 será escenario de un ciclo de ponencias orientado a acercar al público las últimas tendencias y novedades de la automoción en colaboración con la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (ATARVEZ).

Cita del vehículo de ocasión y km 0. Feria de Zaragoza.

La Fundación del Hidrógeno de Aragón impartirá una charla sobre el trabajo que ya se está desarrollando y la aplicación de esta tecnología en los vehículos.

Además, la feria acogerá otras sesiones centradas en los distintos tipos de neumáticos y en el papel fundamental que desempeñan en la prevención de accidentes graves.

También se abordará la irrupción de las marcas asiáticas en el mercado español y la seguridad vial.

Entrada y parking gratuitos

La entrada al certamen será gratuita, al igual que el servicio de parking.

Además, se habilitará un servicio de autobús que conectará Feria de Zaragoza con el centro de la ciudad, facilitando el acceso al recinto.

Feria STOCK CAR. Feria de Zaragoza.

Todos los interesados en visitar STOCK CAR podrán conseguir su entrada tanto en la página web oficial del evento como en el propio recinto ferial.

Los visitantes podrán beneficiarse de promociones exclusivas, condiciones de financiación y la garantía de adquirir vehículos revisados y certificados.