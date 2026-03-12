La nueva vida del Río Huerva: un gran corredor natural que impulsa la Zaragoza verde y sostenible del futuro

Cada vez son más las ciudades de todo el mundo que recuperan la naturaleza como el eje central de su espacio urbano. En este sentido, la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad se han convertido en retos compartidos que invitan a transformar calles, parques y ríos en entornos más verdes, saludables y resilientes.

Como no puede ser de otra forma, Zaragoza ha decidido sumarse a esta lista. Y es que, el Río Huerva a su paso por la capital aragonesa ha sufrido innumerables cambios con el paso de los años que han ido reduciendo este espacio natural. El cauce se ha estrechado, las riberas han perdido espacio y el río había perdido su comportamiento natural.

Hasta la llegada de Natalia Chueca al Ayuntamiento de Zaragoza, la ciudad no había recogido ninguna estrategia de modernización urbana. Por ello, la regeneración del Huerva, marca un punto de inflexión.

Vista aérea de uno de los nuevos parques del Río Huerva. Ayto de Zaragoza.

Esta estrategia pasa por unas actuaciones necesarias donde hay menos cemento y más espacios verdes; la movilidad en coche queda a un lado para mejorar la conexión real para peatones; regeneración del centro y los barrios; y por último, de los proyectos tácticos se ha pasado a una inversión realmente transformadora y estructural.

Con este panorama, recuperar el principal pulmón verde de la ciudad se vuelve esencial. Por eso, cuando las obras finalicen en 2026 se habrá logrado recuperar el entorno del Huerva y todo lo que ello supone. Se reducirá el riesgo de inundaciones y se fortalecerá la red de espacios verdes y azules que conectan el Huerva con el Ebro y el Gállego, creando una ciudad más habitable y mejor preparada para el futuro.

En definitiva, Zaragoza tendrá un corredor verde de caminos naturales con plantas, aves e insectos autóctonos para que se muevan por la ciudad y que las personas tengan espacios tranquilos y saludables donde poder disfrutar de la naturaleza.

Nuevas zonas para peatones en el centro de la ciudad. Ayto de Zaragoza.

Así, lo que se busca es conectar parques, jardines y zonas naturales aisladas, facilitando el movimiento de los insectos polinizadores, aumentando la resiliencia ecológica ante el cambio climático y creando rutas verdes para pasear y que los ciudadanos disfruten de la naturaleza sin salir de Zaragoza.

En definitiva, esta estrategia es una apuesta por ser una ciudad atractiva para vivir, invertir y quedarse, lo que será fundamental si se quiere acompañar un crecimiento demográfico y económico sostenible.

Casos de éxito

Transformar la relación de la ciudad con el agua y el espacio urbano no solo supone un cambio ecológico, sino que es algo más profundo que afecta directamente al plano económico y social.

En esta línea, Zaragoza no es la única ciudad que planea un corredor verde como eje central de la ciudad:

Madrid Río / Manzanares: demostró que liberar un río puede reconectar barrios, generar nuevas centralidades, recuperar biodiversidad y revalorizar el entorno.

Cheonggyecheon (Seúl): el derribo de una autopista sobre un río enterrado fue un acto de modernización radical. Bajó 2ºC la temperatura urbana, aumentó el comercio local y mejoró la calidad del aire.

Bilbao: la ría como eje vertebrador de su transformación urbana, económica y cultural.

Pau (Francia): regeneró su ribera como espacio de cohesión social y movilidad sostenible.

Gijón: apostó por des-urbanizar para ganar espacio verde y recuperar contacto con la naturaleza.

Ciudad Verde

Cuando las obras concluyan este año, Zaragoza contará con 2,5 kilómetros nuevos en total de recorridos pensados para pasear con calma, disfrutar del verde y acercarse al río.

Son caminos accesibles con sombra, vegetación y rincones donde parar, sentarse y mirar el agua. Un espacio continuo para caminar a cualquier hora, solo o acompañado sin necesidad de irse lejos. De hecho, el Huerva será un río para todas las edades y para todos los ritmos de vida.

Vive el Huerva

Para todos aquellos ciudadanos que deseen conocer cómo han sido las obras de transformación del Río Huerva y su entorno, en el Puente de los Cantautores del Parque Grande hay una exposición hasta el 22 de marzo bajo el nombre 'Vive el Huerva'.

A través de contenedores experienciales y una gran programación cultural, educativa y familiar se puede conocer la historia del Huerva, así como las transformaciones que ha sufrido para llegar al proyecto actual del corredor verde.

En definitiva, esta iniciativa permite conocer el Huerva de una forma cercana, didáctica y participativa donde se combina la información con actividades y espacios para todo tipo de público.

Para este fin de semana hay preparadas varias actividades para conocer esta transformación. El viernes hay un taller sobre insectos, otro sobre fabricar juguetes con elementos reciclados y otro que requiere inscripción previa para crear marionetas de animales salvajes y fieras de cuentos infantiles.

El sábado por la mañana a las 11.15 está prevista una charla didáctica para explicar el proyecto de restitución ambiental del Huerva y a continuación una obra de teatro en la que unos terribles villanos han decidido asolar el planeta y están expandiendo por la tierra. Por la tarde a las 17.30 el grupo La Chaminera interpretará canciones donde el río y el medio natural son los protagonistas. El domingo a las 12.00 tendrá lugar un taller para construir hoteles de insectos en el medio natural.

La entrada es libre, para todos los públicos y estará abierta hasta el domingo 22 de marzo. Los horarios son de lunes a miércoles de 17.00 a 20.30; jueves y viernes de 10.30 a 13.00 y de 17.00 a 20.30; sábados de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30; y domingos de 11.00 a 14.00.

Para el Proyecto (REPAPAH) que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO en la convocatoria de ayudas para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza correspondientes al año 2021, en el marco del PRTR- Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.