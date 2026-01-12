Lacor Textil, pieza clave en la logística de Inditex en Zaragoza: las prendas llegan a las tiendas europeas en solo tres días

Lacor Textil manipula millones de prendas al año para Zara Mujer y adapta su plantilla hasta 600 personas en picos de actividad.

Lacor Textil se ha consolidado en menos de una década como un eslabón clave en la cadena logística de Inditex en Zaragoza, dentro de la Plataforma Europa. Así lo ha demostrado cada año desde su nacimiento en 2018.

Desde su macrotaller para Zara Mujer en el polígono Plaza, la compañía recibe, revisa, acondiciona y prepara millones de prendas que, en pocos días, pasan de los contenedores a las tiendas de toda Europa.

Sergio Puente es el gerente de la planta de Lacor Textil en Plaza y dirige un almacén que ha vivido un crecimiento acelerado en volumen, plantilla y complejidad operativa, hasta convertirse en un actor estratégico para el gigante textil.

"Lacor Textil juega un papel fundamental en uno de los eslabones importantes de la logística de Inditex, que es la distribución a tienda", resume Puente. Su misión es sencilla de entender, pero compleja de ejecutar: recibir, revisar, acondicionar y preparar la prenda para que llegue en condiciones óptimas a la tienda.

La empresa clasifica la mercancía por referencia, comprueba composiciones, revisa la calidad del producto y actúa, en palabras del gerente, como "un muro de calidad previo a que el producto llegue al cliente".

Además, realiza el picking de los pedidos y acomete los trabajos de reoperación pactados con Inditex, desde el etiquetado hasta el planchado en túnel o las tareas más especializadas de plancha y costura.

La planta de Lacor Textil en el Polígono Plaza (Zaragoza) E.E.

Puente calcula que "cada persona de este país podría tener una prenda al año manipulada por Lacor Textil", lo que equivale a decenas de millones de unidades anuales, con crecimientos de doble dígito en los últimos años. Asimismo, añade: "Somos capaces de hacer un picking de 40.000 a 50.000 unidades en ocho horas, 24 horas al día, siete días a la semana".

Desde que los contenedores llegan a puerto hasta que las prendas están listas para su distribución a tiendas de ciudades como Estocolmo, Londres o París transcurren apenas unos días, apoyándose en la potencia del sistema logístico global de Inditex.

Organización interna eficiente

Esa exigencia de rapidez se traslada a la organización interna. La compañía adapta su tamaño en función de las épocas pico y valle del calendario de moda: "Podemos ser una empresa mediana de unas 100 personas en épocas valle y llegar a unas 600 en momentos de máxima actividad, como pasa de septiembre a noviembre".

Para hacerlo posible, han desarrollado un sistema de flexibilidad horaria, con múltiples calendarios de turnos y una gestión de vacaciones adaptada tanto a las necesidades del cliente como a las de la plantilla. "Queríamos tener a todo nuestro talento disponible cuando más trabajo teníamos y darles descanso cuando la carga bajaba", resume.

El crecimiento de Lacor Textil ha sido especialmente intenso en los últimos años. "Nacimos hace ocho años en una empresa de 5.000 metros cuadrados, seis personas indefinidas y hoy estamos hablando de más de 26.000 metros cuadrados, una multiplicación por diez de la facturación y por cincuenta de la plantilla; es salvaje", subraya.

Sergio Puente, que asumió el cargo en plena pandemia de 2020, recuerda sus inicios: "Fueron días de mucha tensión, miedo y controles constantes, pero nos dio tiempo a evaluar procesos, automatizar y mejorar; a raíz de aquello salimos bastante fortalecidos". Aquellos meses estuvieron marcados por la incertidumbre, pero también por la oportunidad de revisar y mejorar la forma de trabajar.

Uno de los rasgos distintivos de la compañía es el peso de la mujer en su estructura laboral. "El hecho de tener un 65% de empleo femenino nos convierte en referente, pero aquí lo tenemos normalizado", señala Puente. Insiste en que "no hay sesgos ni diferencias salariales" y en que ese enfoque es "un punto a favor en materia de talento y contratación".

También destaca que la promoción interna constituye otra de las palancas de gestión de personas. "De un total de 42 mandos intermedios, al menos 30 son promociones internas", detalla.

El modelo de recursos humanos se completa con una distribución irregular de la jornada, con más días de trabajo en épocas de alta demanda y semanas más cortas en períodos valle, acompañada de mejoras salariales y de un incremento de días de vacaciones.

Además, Puente discrepa del relato de descompromiso generalizado: "La gente joven está igual de comprometida; hay que dejar de buscar dónde les duele y empezar a buscar qué les motiva".

Reconocimientos al crecimiento

Lacor Textil fue reconocida en 2025 por CEPYME, por segundo año consecutivo como una de las pymes que más creció en España. Aunque, Puente destaca que "este éxito no es baladí y responde a un trabajo bien ejecutado junto a un cliente excepcional del que aprendemos y con el que avanzamos a diario".

Pero no solo ha recibido este reconocimiento en el último año, sino que también ha logrado el sello de Empresa Gacela, una distinción que se entrega a empresas con crecimiento rápido y duradero. "Hemos multiplicado por diez nuestra facturación y por cincuenta nuestra plantilla en menos de una década, algo que califico como un crecimiento "salvaje" pero gestionable", afirma Puente.

Detrás de estas cifras hay una fórmula clara: "Escuchar al cliente, escuchar al empleado y poner el foco en mejorar cada proceso", finaliza Sergio Puente.