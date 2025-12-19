Tu dinero con corazón: la forma de ahorrar e invertir que cambia vidas, impulsa la investigación y protege el planeta

Convertir tus ahorros en una oportunidad para cambiar vidas suena bien pero, ¿sabías que está pasando muy cerca de ti?

Cada vez que decides ahorrar o invertir en productos sostenibles y solidarios, tu dinero no solo mira por tu futuro, sino que también acompaña a quienes atraviesan una enfermedad, buscan una segunda oportunidad o luchan por proteger la naturaleza que nos sostiene. Y ello no significa renunciar a una inversión rentable. Al contrario.

Ibercaja cuenta con soluciones de ahorro e inversión sostenibles y solidarias, pensadas para quienes no quieren elegir entre rentabilidad y principios. Se gestionan incorporando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, de forma que tu dinero se dirige a inversiones responsables y a proyectos que generan impacto real.

Además, las gestoras de estos productos donan cada año una parte de la comisión de gestión a proyectos sociales y medioambientales, por lo que, simplemente siendo partícipe, ya estás contribuyendo a construir un mundo más justo y sostenible.

Para este año, 'Tu dinero con corazón', la iniciativa de inversión solidaria de Ibercaja, impulsa proyectos que ponen el foco en la infancia, la inclusión, el empleo y el cuidado del planeta. Gracias a ello, se han entregado 800.000 euros a 8 proyectos sociales y medioambientales.

Esta iniciativa se canaliza a través de dos grandes productos: uno de inversión y otro de ahorro para la jubilación. Por un lado, está el Fondo de Inversión Ibercaja Sostenible y Solidario FI, y por otro, el Plan de Pensiones Ibercaja Pensiones Sostenible y Solidario, ideados para quienes quieren invertir su dinero o preparar su retiro sin renunciar a generar impacto positivo.

Son productos sostenibles porque se gestionan incorporando criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) en la selección de las inversiones, además del análisis fundamental tradicional. Y son solidarios porque las gestoras de ambos donan anualmente una parte de la comisión de gestión que perciben a proyectos sociales y medioambientales, de modo que una parte de lo que genera tu dinero vuelve directamente a la sociedad en forma de ayuda.

La ciencia que da esperanza

Esta edición, uno de los proyectos apoyados se centra en la 'Unidad Cris de Tumores Hematológicos' de la Fundación Cris contra el Cáncer, que investiga nuevos tratamientos en varios hospitales españoles y en 16 países con una donación de 150.000 euros que acelera la búsqueda de terapias más eficaces.

Avanzar en la investigación de la esclerosis múltiple es el objetivo de uno de los proyectos. Ibercaja

Junto a ella, el proyecto 'M1 Wellbeing' de la Fundación Esclerosis Múltiple de España ha recibido 125.000 euros para avanzar en el conocimiento de las formas progresivas de esta enfermedad, aquellas que a menudo cuentan con menos opciones.

Detrás de cada cifra hay nombres, familias, consultas médicas y la esperanza de que la investigación abra caminos que hoy todavía no existen.

Niños que vuelven a sonreír

Hay batallas que se libran en silencio en las habitaciones de hospital. El proyecto 'Un deseo, una sonrisa' de la Fundación Pequeño Deseo trabaja precisamente ahí, mejorando la calidad de vida de niños con enfermedades graves a través de deseos cumplidos y apoyo emocional, gracias a una donación de 125.000 euros.

Una de las iniciativas de "Tu dinero con corazón" trabaja por devolver la vista a niños en Chad (África). Ibercaja

Lejos de nuestro país, en África, otro proyecto se centra en evitar que personas de Chad pierdan la visión por falta de medios. Personal médico voluntario organiza expediciones anuales dentro de la iniciativa 'Salud visual y mejora del equipamiento quirúrgico' de Fundación Ilumináfrica, a la que se han donado 100.000 euros. Oftalmólogos, ópticos, anestesistas y enfermeros viajan hasta allí para valorar in situ a la población local con problemas visuales graves y proporcionarles tratamiento médico o quirúrgico.

Segundas oportunidades

La 'Escuela de segunda oportunidad Ozanam' de la Fundación Federico Ozanam ha recibido 100.000 euros para ofrecer formación práctica y orientación laboral a chicos y chicas que no han terminado la ESO. Allí encuentran no solo un aula, sino un lugar donde alguien cree en ellos, les enseña un oficio y les acompaña a dar ese paso difícil hacia el mercado laboral.

Desde uno de los proyectos se trabaja por dar una oportunidad laboral a jóvenes sin estudios. Ibercaja

La inclusión también llega a quienes arrastran el estigma de una adicción. El proyecto 'Alianza por la inclusión de personas con adicciones' de Asociación UNAD, ha recibido un apoyo de 50.000 euros, trabaja con empresas y profesionales para abrir puertas de empleo y construir entornos de trabajo más comprensivos e inclusivos. Porque sin oportunidades reales la recuperación siempre se queda a medias.

Naturaleza que vuelve a respirar

Si alguna vez has sentido calma al escuchar pájaros o al pasear por un paraje natural, entenderás la importancia de proteger esos espacios. El proyecto 'Reviviendo la naturaleza' de SEO/Birdlife, que ha recibido 100.000 euros, gestiona 13 reservas dedicadas a conservar aves, hábitats y biodiversidad, además de impulsar educación ambiental e investigación científica. Cada hectárea protegida es un refugio para especies en riesgo y una inversión silenciosa en el bienestar de las generaciones futuras.

Proteger el medio ambiente es invertir en el bienestar de las generaciones actuales y futuras

En paralelo, 'Protegiendo a la infancia en situación de violencia' de Save The Children ha contado con 50.000 euros para ofrecer atención psicológica a niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de violencia en España. Este acompañamiento les ayuda a sanar, a recuperar seguridad y a reconstruir su historia desde un lugar más seguro y acompañado.

Tu dinero, muchas historias

Cuando participas en un Fondo de Inversión o un Plan de Pensiones Sostenible y Solidario de Ibercaja, te sumas a todas estas vidas. No hace falta estar sobre el terreno para marcar la diferencia: tu aportación forma parte de una cadena que conecta la decisión de ahorrar con la mejora de la vida del entorno.

Todo esto es, en definitiva, una forma de entender las finanzas como un puente entre tu bienestar y el de los demás. Si quieres conocer más detalles de los proyectos, puedes hacerlo en la web de Ibercaja, en el espacio "Tu dinero con corazón". Allí descubrirás que, cuando el dinero tiene propósito, las cifras se convierten en historias.