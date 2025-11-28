El jurado de la anterior edición del Concurso de Cardo de Cadrete.

Cadrete celebra el Concurso Gastronómico del Cardo y convierte su producto estrella en fiesta y tradición local

El concurso tendrá lugar el 14 de diciembre en el Pabellón Municipal y las inscripciones ya están abiertas.

Publicada

Cadrete ya se prepara para uno de sus eventos más esperados: el Concurso Gastronómico del Cardo, que tendrá lugar el 14 de diciembre en el Pabellón Municipal. Esta cita anual une tradición, sabor y participación, y rinde homenaje al producto estrella de la huerta local.

El cardo blanco, cultivado con esmero a orillas del Huerva, es símbolo de la Navidad en Aragón. Las técnicas ancestrales de blanqueo y aporcado garantizan una textura tierna y un sabor especial, reconocido en mercados dentro y fuera de la región.

Quienes trabajan la tierra en Cadrete saben que el cardo vale por lo que ofrece a la salud y por lo que representa para el municipio. Facilita la función hepática y previene la osteoporosis, además de aportar frescura y autenticidad a la mesa.

El concurso invita a mayores de edad -profesionales y aficionados- a inscribirse antes del 5 de diciembre. Podrán participar solos o en pareja y dispondrán de tres horas para cocinar su receta ante público y jurado, usando cardo y elementos básicos facilitados por la organización.

Cardo de Cadrete.

El jurado, compuesto por expertos gastronómicos y representantes locales, valorará la presentación, el sabor, el punto de cocción y la originalidad de los platos. Cada concursante presentará diez muestras para la cata por parte del jurado.

Los premios consisten en trofeo y 300 € para el primer puesto, 200 € para el segundo y 100 € para el tercero, además de un plato artesanal firmado por Néstor Pablo, artesano de Sediles (Zaragoza) y un obsequio para todos los participantes. El objetivo es destacar el talento, el esfuerzo y la ilusión que se perciben en cada receta.

Una cita para todos los sentidos

El Pabellón, a lo largo de la jornada, será también un vibrante mercado de artesanía y alimentación, abierto mañana y tarde. En los puestos, productos frescos y creaciones originales invitan al paseo y al encuentro entre vecinos. La programación se completa con talleres de cócteles sin alcohol, catas de vino y cerveza para paladares inquietos.

Una de las actividades infantiles durante el Concurso de Cardo 2024.

Cuando decae el día, la animación infantil continuará la fiesta con 'Chipilandia', a la que pondrá el broche musical Pablo Puértolas y sus 'Canciones Pop 90'. Porque en Cadrete la gastronomía se saborea y se baila con alegría.

El Concurso del Cardo es cada año un tributo al trabajo silencioso en la huerta, a la creatividad de quienes miran hacia el futuro y a ese espíritu de comunidad que hace único al pueblo. Aquí, entre surcos y recuerdos, el cardo es más que una verdura: es patrimonio, fiesta y orgullo compartido.