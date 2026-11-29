Cristian, electricista con 29 años de experiencia: "No hay gente cualificada para contratar, es muy complicado encontrarla"
Cristian Lafuente ha optado por invertir en formar personal, tras cerca de tres años con problemas para encontrar empleados con experiencia.
Más información: Joaquín, dueño de una empresa de reformas: "Falta personal cualificado desde hace por lo menos 15 años".
Cristian Lafuente (47 años) es electricista desde hace unos 30 años. Según relata a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, arrancó como autónomo con 18, tras una etapa de formación.
Está al frente de su propio negocio en Zaragoza, con varias líneas que cubren cinco empleados y, de forma puntual, autónomos.
Y es que la falta de profesionales y la dificultad para encontrarlos dentro del sector se ha convertido desde hace unos tres años en un problema recurrente. "No hay gente cualificada para contratar o es muy complicado encontrarla", asegura.
"No damos abasto con el trabajo que hay", añade.
La empresa trabaja actualmente para compañías de seguros y alterna esta modalidad con las instalaciones eléctricas en obras y reformas en viviendas antiguas o de obra nueva, a base de encargos.
"Según nos van llamando, vamos a visitar obras, damos presupuesto y tenemos las agendas llenas hasta finales de febrero, semana a semana", apunta.
La parte dedicada a los seguros actúa en averías urgentes 24 horas o en otros servicios que regalan las empresas. "Ahí tenemos a una o dos personas todos los días, el resto nos dedicamos a los cambios de instalaciones en viviendas y ese tipo de trabajos", explica.
Así, si se juntan dos instalaciones o "corre prisa hacerlas en una misma semana", es necesario buscar a un autónomo de refuerzo para "echar una mano".
"No hay gente para contratar que tenga ya experiencia de 15 o 20 años de trabajo", subraya.
En el mercado sí hay "personas que acaban de salir de las prácticas": "Hasta que están capacitados para ir solos a realizar una instalación, pasan por lo menos un par de años, entonces hay que realizar una inversión importante sin saber si se va a quedar o se va a marchar".
Lafuente resalta que tampoco se reciben ayudas para la formación, lo que dificulta más este proceso.
"Todo el mundo con el que hablas, sea electricista, fontanero, carpintero o cualquier profesión, tiene el mismo problema y es que no dan abasto, están desbordados", remarca.
Formación
Este electricista ha optado por formar personal él mismo: "Aunque es muy costoso, estoy intentando invertir en eso, en contratar más gente joven para todo".
En plantilla tiene "tres personas de 52 y 54 años". "Ahora he apostado por un chico de 35 y ahora he contratado a uno de 20 para que se vaya formando y pueda ir renovando", añade. Dice ser consciente que "no va a dar un rendimiento inmediato, pero no queda otra que hacerlo así".
La subida de los costes también ha impactado en el negocio: "Ten en cuenta que nosotros trabajamos con cobre, un metal que va directamente oscilando, igual que el oro o la plata, por ahí sí que se nota un incremento".
Asumir la mano de obra de las instalaciones permite compensar la subida de precios que se cabría suponer. "Sí es cierto que desde hace unos cinco años ha incrementado todo, al final repercuten también los impuestos, lo que hagan los almacenes o la gasolina", concluye.