Una empresa invertirá "decenas de millones" para entrenar robots humanoides en Huesca y que puedan trabajar

El Parque Tecnológico Walqa, en Huesca, contará con un centro de entrenamiento para robots humanoides, según han dado a conocer este viernes las empresas promotoras y el Gobierno de Aragón, que colabora en la iniciativa.

El proyecto está en una fase incipiente. Está impulsado por Neura Robotics, especializada en los robots, el Grupo Costa, de larga trayectoria en la provincia y en Aragón, y por el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Huesca en la rama institucional.

Las partes implicadas han firmado el memorándum de entendimiento, un convenio, para desarrollar una Zona Modelo de Inteligencia Artificial Física.

Todavía no se conocen cifras exactas de inversión, pero se ha avanzado que serán "decenas de millones". El promotor principal, y así lo asumirá económicamente, será Neura Robotics.

Según han explicado, el objetivo es crear una infraestructura "en la que las empresas puedan transformar su experiencia práctica en capacidades robóticas". La previsión es que eche a andar a mediados de 2027.

En palabras del presidente aragonés, Jorge Azcón, el acuerdo “aspira a convertir la IA física en un nuevo pilar del crecimiento económico de Aragón y España”.

"Muestra que Aragón está viviendo una auténtica revolución tecnológica que estamos construyendo sobre nuestras fortalezas industriales, nuestra capacidad energética, nuestras infraestructuras, nuestro talento y nuestra apuesta por la innovación”, ha dicho.

El CEO de Grupo Costa, Jorge Costa, ha afirmado que buscan "seguir apostando por las tecnologías más avanzadas como factor para mejorar la eficiencia y aumentar la competitividad global".

"La ubicación en Aragón es un privilegio, ya que permitirá reforzar la colaboración entre universidades y empresas, incorporando investigadores, estudiantes, startups y proyectos que evolucionen desde la investigación hasta los prototipos y soluciones aplicables", ha subrayado.

David Reger, fundador y CEO de Neura Robotics, ha destacado que se quiere "proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para transformar el conocimiento en capacidades robóticas que puedan utilizar, mejorar y convertir en oportunidades de negocios".

Neura ha apelado a "conectar las fortalezas industriales de Europa, manteniendo el control y las oportunidades económicas en manos de personas y empresas que las hacen posibles".

Las empresas que accedan a este programa podrán "probar aplicaciones en condiciones de funcionamiento representativas". Destacan los escenarios relativos a operaciones industriales.

Se ha denominado a este espacio como un "gimnasio" en el que los robots aprenderán conceptos que después podrán poner en práctica según requieran las empresas. Se busca hacerlo compatible tanto con pequeñas como con grandes empresas. La iniciativa está abierta asimismo a universidades y centros tecnológicos.