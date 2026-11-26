La expansión industrial, los centros de datos y la transición energética están impulsando la demanda de electricistas y especialistas en climatización. Tecnio Formación apuesta por Zaragoza para preparar a los profesionales que necesitarán las empresas en los próximos años.

Antón Adanero, CEO de Tecnio: "Zaragoza está atrayendo grandes inversiones, pero necesita técnicos para hacerlas realidad"

Zaragoza vive un momento de transformación económica. A su consolidada actividad industrial y logística se suman nuevas inversiones relacionadas con los centros de datos, la automoción y la energía. Un crecimiento que plantea un reto: contar con suficientes profesionales técnicos cualificados.

Según el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), la climatización y calefacción alcanzan el nivel más alto de tendencia de contratación en Aragón, con una puntuación de 5 sobre 5, mientras que la electricidad en edificios obtiene un 4 sobre 5.

En este contexto, Tecnio Formación, perteneciente a thePower Education, ha elegido Zaragoza para continuar su expansión. Hablamos con su Director, Antón Adanero, sobre las oportunidades laborales que se abren en Aragón y el papel de la formación técnica.

¿Por qué habéis elegido Zaragoza para abrir un nuevo centro de Tecnio?

Zaragoza es una ciudad que tiene todos los ingredientes para que Tecnio funcione. Es la cuarta ciudad más poblada de España, cuenta con una industria muy potente y se ha convertido en uno de los principales referentes logísticos de Europa.

A veces se habla de Zaragoza simplemente por su ubicación entre Madrid y Barcelona, pero es mucho más que eso. Tiene un tejido empresarial consolidado, empresas importantes y una enorme capacidad de crecimiento.

Cuando analizamos dónde abrir nuevos centros, nos fijamos en las necesidades de las empresas y las oportunidades laborales. Y Zaragoza reunía todas las condiciones para apostar por ella.

Se habla mucho de las inversiones en centros de datos y de la industrialización de Aragón. ¿Qué oportunidades van a generar?

Aragón está viviendo un momento muy interesante. La llegada de Amazon, Microsoft o proyectos como la giga factoría de baterías de Figueruelas demuestra la capacidad de la región para atraer grandes inversiones.

Y detrás de cada una de esas instalaciones hay electricistas, técnicos de climatización, especialistas en mantenimiento y muchos otros profesionales que son imprescindibles para que todo funcione.

Además, estas inversiones no generan necesidades únicamente durante su construcción. Después hay que mantener las instalaciones durante años. Ahí es donde vemos una oportunidad laboral importante.

¿Existe realmente tanta demanda de electricistas y técnicos de climatización?

Sí, y es algo que comprobamos constantemente cuando hablamos con empresas. Les cuesta encontrar profesionales preparados, especialmente en electricidad, climatización y mantenimiento.

Los datos del INAEM van en esa dirección. La climatización alcanza la máxima puntuación en potencial de contratación en Aragón, mientras que electricidad y fontanería se sitúan muy cerca.

Y a esto se suma el relevo generacional. Hay muchos profesionales con décadas de experiencia que se están jubilando y necesitamos que nuevas generaciones aprendan estos oficios.

¿Por qué crees que cuesta tanto encontrar profesionales para estos sectores?

Durante muchos años hemos dado más valor a alternativas como estudiar una carrera universitaria frente a aprender un oficio. Y eso nos ha llevado a una situación en la que tenemos empresas buscando técnicos y no encuentran suficientes candidatos.

Creo que tenemos que cambiar esa percepción. Hoy un buen electricista o un especialista en climatización tiene muchas posibilidades de desarrollo profesional. Quizá incluso más que alguien que cuenta con un título universitario. Además, son profesiones que han evolucionado muchísimo y que requieren cada vez más conocimientos tecnológicos.

¿Es una buena oportunidad también para quienes quieren cambiar de profesión?

Sin duda. Cada vez vemos más personas que llevan años trabajando en otros sectores y deciden aprender un oficio técnico. Y no hablamos solo de jóvenes, sino también de personas de 40 o 50 años que buscan nuevas oportunidades.

Lo interesante de estas profesiones es que puedes empezar desde cero, adquirir una base en relativamente poco tiempo y seguir especializándote. Hay muchas maneras de construir una buena carrera profesional.

¿Qué puede encontrar una persona que quiera formarse en vuestro nuevo centro de Zaragoza?

Hemos traído a Zaragoza nuestro modelo de formación técnica, que es fundamentalmente práctico y flexible.

Ofrecemos formación en electricidad, climatización, placas solares y, muy pronto, fontanería, autómatas programables (PLCs), etc. Queremos que los alumnos aprendan utilizando herramientas y equipos reales, porque es así como van a trabajar después.

También pensamos en quienes ya están trabajando y quieren cambiar de profesión. Por eso combinamos formación teórica flexible con prácticas presenciales.

Uno de los grandes retos es conectar la formación con el empleo. ¿Cómo trabajáis esa parte?

Para nosotros es una prioridad. No tiene sentido formar profesionales sin conocer qué necesitan las empresas.

Tenemos un equipo de empleabilidad que trabaja en contacto con compañías de distintos sectores para acercar oportunidades laborales a nuestros alumnos. En Zaragoza queremos seguir ampliando esas relaciones con el tejido empresarial local.

Nuestro objetivo es que una persona termine su formación con conocimientos útiles y preparada para incorporarse al mercado laboral.

¿Cómo ves el futuro de Zaragoza y qué papel quiere desempeñar Tecnio en ese crecimiento?

Creo que Zaragoza tiene por delante unos años muy interesantes. Estamos hablando de una ciudad y una región que llevan tiempo haciendo las cosas bien. Tiene una industria consolidada, una posición estratégica y capacidad para atraer empresas importantes.

Ahora se abre una nueva etapa con inversiones tecnológicas e industriales de gran envergadura. Pero para aprovecharlas necesitamos profesionales preparados.

Aspiramos a que Tecnio se convierta en el centro de formación técnica de referencia en Aragón, y contribuya a que ese crecimiento se traduzca en oportunidades de empleo para los zaragozanos.

Porque tan importante como atraer inversiones es conseguir que sus beneficios se queden en el territorio.