‘Liderando la IA’ muestra en Zaragoza las tendencias que marcarán el futuro de la inteligencia artificial. Grupo Integra.

El evento, organizado por Integra Tecnología en colaboración con Ibercaja, ha tenido lugar en el Patio de la Infanta.

El evento 'Liderando la IA' reúne a más de 400 empresarios en Zaragoza para explicar las tendencias del futuro

Robótica empática, productividad y liderazgo han sido algunos de los ejes de la 3ª edición de ‘Liderando la IA’.

El evento profesional, organizado por Integra Tecnología en colaboración con Ibercaja, ha congregado este martes a más de 400 personas en Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Durante la jornada, los gigantes tecnológicos Microsoft, IBM y Lenovo han compartido sus perspectivas sobre cómo la IA está transformando las organizaciones y las nuevas oportunidades que ofrece para innovar y crecer.

“Esta 3ª edición de ‘Liderando la IA’ como encuentro de referencia de la IA en Aragón tiene como objetivo conectar el tejido empresarial aragonés con las oportunidades que ya se están generando a través del buen uso de la inteligencia artificial”, ha señalado Félix Gil, CEO del Grupo Integra.

La mirada internacional del encuentro se ha complementado con las tendencias y aprendizajes recogidos por Integra Tecnología en sus recientes viajes a China y Estados Unidos.

En China, la consultora ha podido conocer de primera mano los últimos desarrollos en robótica humanoide y otras tecnologías emergentes, a través de su participación en ferias internacionales y encuentros con empresas del sector.

En EEUU, la consultora aragonesa ha asistido a Microsoft Ignite, la convención internacional donde la compañía global presenta cada año sus principales tecnologías y soluciones.

Todo este conocimiento se ha compartido durante ‘Liderando la IA’ ante empresas, profesionales y asistentes interesados en conocer de primera mano hacia dónde camina la inteligencia artificial y cómo pueden aprovechar su potencial para hacer crecer sus negocios.

En el evento también ha estado presente Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, encargada del cierre de la jornada: "Celebrar aquí esta tercera edición de ‘Liderando la IA’ confirma que nuestra ciudad lidera el debate sobre cómo la tecnología transforma nuestra sociedad.

Las administraciones públicas tenemos la obligación de estar en la vanguardia y en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un objetivo muy claro: utilizar la IA para hacer la vida más fácil a los vecinos y construir una administración más ágil, cercana y eficaz".

El encuentro se ha complementado con las tendencias y aprendizajes recogidos por Integra Tecnología en sus recientes viajes a China y Estados Unidos. Grupo Integra.

Tendencias internacionales

Félix Gil, CEO del Grupo Integra, y Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, han sido los encargados de dar la bienvenida a una jornada estructurada en tres grandes bloques.

El primero, ‘Bienvenidos a una nueva realidad’, ha acercado la visión de los líderes tecnológicos sobre las soluciones de IA aplicadas al ámbito de la empresa.

Han participado Magda Teruel, Partner Solution Architect de Microsoft; Nuno Maximiano, director Select Growth España Data & AI en IBM; y Juan José Marcilla de Teruel-Moctezuma Capelo, Commercial Product Manager Leader en Lenovo.

El segundo bloque, ‘Bienvenidos a lo extraordinario’, ha mostrado en directo cómo la IA está cambiando nuestra forma de trabajar, crear y vivir a través de tres duelos “hoy vs. mañana”.

El público ha podido comprobar las posibilidades del vibe coding con una aplicación desarrollada en tiempo récord durante la propia jornada, así como acercarse a la robótica empática y a las nuevas formas de organización ágil en la empresa.

El tercer bloque, ‘Lo extraordinario ya está pasando’, ha puesto el foco en dos grandes polos tecnológicos mundiales: el Valle de los Robots de China, con los últimos avances en robótica, y Silicon Valley, con las novedades sobre IA aplicada al negocio conocidas en Microsoft Ignite.

Premios de la Cátedra Integra

La jornada ha reservado también un espacio para reconocer el talento universitario con la entrega de los Premios Cátedra Integra a los mejores Trabajos Fin de Estudios de la Universidad de Zaragoza.

Los galardones, que reconocen trabajos de la EINA y la Facultad de Economía y Empresa vinculados con la innovación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad, han recaído en esta ocasión en Samuel Oliva Diarte, María Rubio Gracia y Guillermo Navarro Montañés.

El encuentro ha concluido poniendo el foco en la importancia del liderazgo frente a la IA. Félix Gil, CEO del Grupo Integra, y Nacho Torre, director de Estrategia, Transformación y Dato y director general de Ibercaja, han abordado cómo las empresas están afrontando la incorporación de esta tecnología y las decisiones que implica su despliegue.

Una última reflexión que ha resumido buena parte del espíritu de esta tercera edición: la IA abre nuevas posibilidades, pero aprovecharlas exige visión, liderazgo y capacidad para transformar las organizaciones.