Las empresas relacionadas con el sector de la construcción denuncian la falta de mano de obra y la sensación de no contar con herramientas para trazar una solución a corto plazo.

Joaquín Arpa es el CEO de Reformas SyR, perteneciente al Grupo Arpa y fundada en 1999. Señala en una conversación con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que estos problemas se arrastran, casi, desde los años de la crisis económica provocada por el 'boom' del ladrillo.

"Falta personal cualificado desde hace por lo menos 15 años. Se reubicaron trabajadores y no han vuelto", resume.

Lo que "está volviendo", dice, es fundamentalmente personal procedente de la inmigración. "Y no hay cualificación porque vienen con una base nula para soportar la prevención de riesgos laborales o ascender a oficial de tercera, segunda o primera", añade.

Según sus palabras, son trabajos que requieren de un esfuerzo "importante y trabajar horas". Si bien, reconoce, "hay una recompensa económica mensual que antes no se tenía".

Esto guarda relación, a su juicio, con que los constructores están más sujetos a la normativa. O que estos no pueden optar a obras "sin estar el corriente con Hacienda".

Otros factores que pueden influir son una cierta "falta de esfuerzo por parte de la juventud". "No aceptan peores condiciones que los 20 o 22 grados que supone estar en una oficina", sostiene.

Considera también que en ocasiones, desde los grandes medios y la televisión, "se da un mensaje negativo hacia el esfuerzo".

"Si no existe personal cualificado, no puedes hacer una obra. Ni lo habrá en los próximos dos o tres años. Un empresario consciente y profesional tiene que limitar sus construcciones a lo que tenga; si tienes poco personal, haces poco", resalta.

Desde la crisis, según Joaquín Arpa ha cambiado el flujo de trabajadores extranjeros, pues algunos han decidido regresar, en especial los de otros países europeos.

La situación ha desembocado también en pagos en negro, lamenta, sobre lo que define como "piratería". "El cliente debe tener claro a quien contrata en lugar de buscar únicamente lo más barato", comenta.

Sobre el sector, lamenta, el precio de las viviendas de segunda mano se ha "disparado". "Por la ley de vivienda, la especulación" o "la mala gestión legislativa", continúa.

"La obra nueva es casi inexistente, la demanda de segunda mano para reforma está alrededor del 92%", explica.

La media de trabajadores en cada empresa de reformas está "entre cinco y 15 trabajadores", detalla. "No varía por la demanda, sino por la captación de profesionales. Recibo muchas llamadas de personas de otros países para trabajar, pero no se contrata a nadie sin cualificación ni papeles", asegura.

En el caso de Reformas SyR, esta parte del grupo echo a andar hace ahora casi 28 años. El negocio se encarga fundamentalmente de trabajos en pisos y locales.