El concesionario de Avenida de Cataluña, 105, acogió un evento exclusivo en el que los asistentes descubrieron el nuevo eléctrico compacto de Hyundai, un modelo que combina diseño, tecnología y espacio interior.

Hyundai Seulcar presenta en Zaragoza el nuevo IONIQ 3 en una noche llena de innovación y sorpresas

Hyundai Seulcar se convirtió este miércoles en el escenario de una noche muy especial con la presentación del nuevo Hyundai IONIQ 3, una de las novedades de la marca que llega para demostrar que la movilidad eléctrica puede ser compacta, espaciosa y, sobre todo, sorprendente.

El concesionario, situado en Avenida de Cataluña, 105, en Zaragoza, acogió un evento que fue mucho más allá de una presentación convencional.

Bajo el concepto More Than Freedom, los invitados disfrutaron de una experiencia que combinó diseño, arte, tecnología e innovación, convirtiendo las instalaciones de Hyundai Seulcar en un espacio donde el automóvil fue el gran protagonista.

La velada estuvo conducida por el presentador Jorge San Martín, quien, junto a Mariano Gosá, jefe de Ventas de Hyundai Seulcar, fue el encargado de descubrir a los asistentes las principales virtudes del nuevo modelo.

Un eléctrico compacto

El nuevo Hyundai IONIQ 3 destaca por una combinación de cualidades que lo convierten en una interesante propuesta dentro de la movilidad eléctrica: un diseño fresco y atrevido, dimensiones compactas y un interior sorprendentemente espacioso.

Su estética moderna, con una personalidad que no pasa desapercibida, refleja la apuesta de Hyundai por una nueva generación de vehículos eléctricos pensados para quienes buscan tecnología, funcionalidad y diseño en su día a día.

Pero si hubo un momento que despertó especial expectación entre los asistentes, fue la demostración realizada por Mariano Gosá, quien sorprendió al público al mover el vehículo utilizando únicamente su llave, sin necesidad de estar al volante. Una exhibición que permitió comprobar en directo cómo la tecnología de Hyundai puede facilitar las maniobras y aportar comodidad al conductor.

Diseño e innovación

La presentación estuvo acompañada de diferentes experiencias interactivas inspiradas en el diseño y la transformación de los materiales, que permitieron a los invitados acercarse al universo IONIQ desde una perspectiva diferente.

Arte en directo, espacios creativos y detalles personalizados contribuyeron a crear una atmósfera especial, en la que los asistentes pudieron descubrir el vehículo y compartir impresiones en un ambiente cercano y distendido.

La jornada concluyó con un cóctel que permitió prolongar la conversación en torno al nuevo modelo y conocer de primera mano sus principales características.

Movilidad eléctrica

Con la celebración de este evento, Hyundai Seulcar reafirma su compromiso de acercar las últimas innovaciones de Hyundai a los conductores de Zaragoza, apostando por experiencias que permiten conocer los nuevos modelos de una manera diferente.

La presentación del IONIQ 3 volvió a poner de manifiesto que el concesionario de Avenida de Cataluña, 105, es un punto de encuentro para quienes quieren descubrir las nuevas tendencias de la automoción y dar el salto hacia una movilidad más tecnológica y sostenible.

Una noche de diseño, emoción y tecnología en la que Hyundai Seulcar demostró que el futuro de la movilidad eléctrica también se vive en Zaragoza.