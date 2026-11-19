En vigor: hasta 79.200 euros para construir o rehabilitar vivienda en pueblos de menos de 3.000 habitantes

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica hoy la tercera convocatoria de subvenciones del Programa 700, destinada a financiar la rehabilitación de inmuebles y la construcción de nuevas viviendas públicas de alquiler en el medio rural aragonés.

Esta nueva convocatoria cuenta con una dotación de 10 millones de euros.

Esta cantidad se suma a los 20 millones de las dos anteriores, elevando hasta los 30 millones la inversión movilizada para favorecer el acceso a la vivienda y revitalizar los cascos urbanos de los pequeños municipios aragoneses.

El Programa 700, integrado en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, está dirigido fundamentalmente a municipios de menos de 3.000 habitantes.

Busca incrementar la oferta de vivienda pública de alquiler y recuperar edificios y espacios urbanos que contribuyan a fijar población, atraer nuevos habitantes y combatir la despoblación.

Hay que tener en cuenta que las ayudas del Programa 700 no las solicitan particulares, sino los ayuntamientos y entidades locales.

Este plan de ayudas es uno de los cinco programas autonómicos del Plan Aragón Más Vivienda.

79.200 euros por vivienda

La cuantía de las subvenciones se establece en función de la población de los municipios.

Así, las localidades de menos de 500 habitantes podrán recibir hasta 72.000 euros por vivienda; las de entre 500 y 1.000 habitantes, hasta 66.000 euros; y las de entre 1.001 y 3.000 habitantes, hasta 60.000 euros.

Estas cantidades podrán incrementarse un 5% o un 10% en función del Índice Sintético de Desarrollo Territorial de Aragón, de manera que las ayudas podrán alcanzar los 79.200 euros por vivienda en los municipios con menor índice de desarrollo.

Las subvenciones podrán financiar un máximo de diez viviendas por municipio, con un límite global de 600.000 euros, y también podrán acogerse determinados núcleos de menos de 500 habitantes pertenecientes a municipios de mayor población.

La convocatoria priorizará a los ayuntamientos que no hayan recibido financiación en las dos ediciones anteriores y a aquellos que carezcan de parque público de vivienda en alquiler.

Los municipios interesados dispondrán de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

Las actuaciones subvencionadas deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 30 de septiembre de 2029.