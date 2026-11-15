Diego, dueño de un negocio de toldos con más de 50 años: "No podemos cubrir el puesto de instalador, no hay gente"

Diego Díaz (47 años) forma parte de la tercera generación de Toldos Lucas, un negocio con solera en Zaragoza que se remonta a hace más de medio siglo.

Él y su hermano tomaron el relevo de su padre y su abuelo y cuentan con una plantilla que varía entre las 15 y las 20 personas. Recientemente se han encontrado con las dificultades para encontrar personal.

Según relatan en una conversación con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, este problema es especialmente acuciante con el perfil de los instaladores. Es decir, los encargados de colocar los toldos o pérgolas en las casas o locales de los clientes.

Arrastran esta carencia desde "hace años", explica. Esto repercute directamente en los encargos que se retrasan o dejan de acometer por falta de mano de obra.

"Hemos tenido una plantilla bastante estable, con poca rotación, pero la verdad es que todo está cambiando bastante. Llevamos años sin poder cubrir concretamente este puesto, ahora es cuando lo necesitamos y tenemos que hacer un esfuerzo por encontrarlo y cubrirlo", apunta Diego.

A esto se suma, asegura, que no es posible recurrir a autónomos especializados. "No hay de lo nuestro en Zaragoza, hemos tenido que optar por hacer equipos de montaje e instalación con gente a lo mejor no tan preparada, lo cual no ha dado resultado, o hacer alguna hora más para cubrir bajas puntuales", añade.

No tener un plan B ha provocado "pedidos retrasados": "El cliente al final no lo entiende, ha encargado un trabajo, lo hemos admitido y no podemos cumplir el plazo".

El negocio ha alargado su pico de actividad más allá de la temporada de verano para poder cuadrar números. "Cuando parece que en noviembre ya no hacen falta toldos, seguimos vendiendo", resume.

Diego Díaz cifra en alrededor de tres meses los plazos de entrega dada la situación actual. Un problema, eso sí, que ve achacable a todo el sector.

"En una reunión con una asociación nacional se vio que es un caso muy común, estamos desarrollando un plan de formación específica y buscando alternativas para hacer una red de instaladores de la que ir tirando para cubrir estas necesidades", recalca.

Pérdidas

Para Toldos Lucas, no hay una cifra exacta de la merma económica que supone perder encargos por falta de personal. Se estima entre el 10% o el 15% en función de cómo acabe una campaña que se ha "estirado".

El aumento general de los costes también afecta, pero no es comparable. "El principal problema es el personal, los demás se hacen más pequeños en comparación aunque no se pueden dejar de lado. Tampoco podemos repercutir todo el coste extra al cliente porque dejarías de vender", precisa.

La intención de Toldos Lucas es finalizar la temporada "con todo terminado y empezar de cero con expectativas de encontrar a alguien".

"Como ya tenemos estos años de experiencia, sabremos ajustar nuestra capacidad de producción e iremos controlando las ventas para poder cumplir los plazos", comenta.

Con todo, Diego admite que es "fundamental" dar respuesta al problema. De lo contrario, será "complicado mantener la estructura".

"Tenemos nombre y reputación por el buen servicio, por eso da más rabia no poder afrontar esta situación, es algo estructural que afecta a muchos gremios pero tenemos que solucionarlo cuanto antes", concluye.