Carlos Pérez-Armendía, de Improven: "Aportamos metodología en la resolución de retos empresariales"

Carlos Pérez-Armendia Vidal, director de Desarrollo de Negocio en Aragón, Navarra y La Rioja. E.E

Improven refuerza su presencia en Aragón para ayudar a las empresas a mejorar su competitividad en un contexto marcado por la transformación digital, la presión sobre los márgenes y la dificultad para atraer talento.

La consultora, que también opera en Valencia, Cataluña, Madrid y Galicia, cuenta con más de 25 años de trayectoria y un equipo de más de 100 profesionales.

Carlos Pérez-Armendia Vidal, director de Desarrollo de Negocio en Aragón, Navarra y La Rioja, analiza las oportunidades de las empresas aragonesas, los retos de la industria y el papel de la compañía.

Improven cuenta con 25 años de trayectoria y más de 100 consultores. ¿Cuáles son sus principales áreas de especialización y qué servicios ofrece a otras empresas?

Improven es una consultora de negocio que ayuda a las empresas medianas a mejorar sus resultados y las acompaña hasta implantar las soluciones. Trabajamos en seis prácticas: Operaciones, Estrategia, Cultura y Talento, Finanzas y M&A, Transformación Digital y Business Agility.

Por ejemplo, diseñamos planes estratégicos y comerciales, mejoramos la eficiencia de líneas industriales, optimizamos la cadena de suministro y el circulante, ayudamos a reducir el absentismo y automatizamos procesos con IA. Tenemos presencia en Valencia, Cataluña, Madrid y Galicia, y ahora estamos en plena expansión en Aragón.

La firma inicia ahora su actividad en Aragón. ¿Por qué han decidido apostar ahora por este territorio?

Aragón no es un territorio nuevo para nosotros: ya colaboramos con varios clientes aquí y en Navarra. Esa actividad nos ha llevado a dar el siguiente paso, y por eso asumo la responsabilidad de la zona.

Queremos estar más cerca de las empresas y acompañarlas sobre el terreno, en un tejido industrial con muchos sectores que conocemos bien tras 25 años de trabajo.

¿Qué oportunidades han detectado en el tejido empresarial aragonés para decidir establecerse aquí?

Veo tres grandes oportunidades. La primera es la ola de inversión en centros de datos y logística, que obliga a las empresas locales a prepararse para competir y atraer talento.

La segunda es su industria, muy exportadora y expuesta a la incertidumbre internacional: las exportaciones superan un tercio del PIB, y eso exige ganar eficiencia.

La tercera es la empresa familiar, que genera cerca del 70 % del PIB y afronta retos de profesionalización y relevo. Queremos acompañarlas como trabajamos siempre: dentro de las empresas y junto a sus equipos, más que desde una oficina.

¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse de sus servicios? ¿Trabajan principalmente con grandes compañías o también con pymes y empresas familiares?

Trabajamos sobre todo con empresas medianas, muchas de ellas familiares, y especialmente con la industria y la distribución. También acompañamos a grandes compañías y a pymes con estructura cuando tienen un reto que justifica un proyecto.

Valencia y Aragón comparten buena parte de sus sectores productivos, así que podemos aplicar aquí la experiencia que hemos acumulado en alimentación, automoción, materiales de construcción, farma y cosmética o energía, además de en servicios como el sanitario, el hotelero o la banca.

¿Cuáles son los principales problemas que encuentra en las empresas y en qué aspectos necesitan más ayuda para mejorar su competitividad?

Las empresas compiten en un entorno incierto, con cadenas de suministro largas y complejas, y con la dirección absorbida por el día a día. Los problemas que más veo son la presión sobre los márgenes, la falta de eficiencia en planta, las tensiones de circulante y la dificultad para atraer y retener talento.

A veces las empresas conocen estos problemas, pero no tienen recursos ni métodos para abordarlos; otras, tratan los síntomas de algo más profundo. Ahí es donde más ayuda necesitan: en identificar la causa real y ejecutar la solución sin descuidar el día a día.

Usted será responsable de Improven en Aragón, Navarra y La Rioja. ¿Cuál será su papel y qué objetivos se marca en esta nueva etapa?

Mi papel es doble: identificar dónde podemos ayudar a las empresas del territorio y participar directamente en los proyectos. No vengo solo a abrir puertas: también estaré en la ejecución, con el respaldo de un equipo de más de 100 consultores.

Mi objetivo es consolidar Improven en Aragón, Navarra y La Rioja y que nos conozcan por los resultados que consiguen nuestros clientes.

¿Qué aporta usted con su dilatada experiencia al proyecto de Improven en Aragón?

Empecé en consultoría, pero he pasado más de 20 años como director general y director de operaciones en empresas aragonesas, navarras y riojanas de automoción, alimentación y servicios.

Aporto la mirada de quien ha estado al otro lado de la mesa: sé lo que cuesta sacar adelante un proyecto de mejora sin descuidar el día a día.

Además, conozco bien el tejido empresarial del valle del Ebro y sus retos, y hablo el mismo idioma que quienes dirigen estas empresas.

Una de las particularidades de su modelo de trabajo es que vinculan parte de sus honorarios a los resultados que consiguen para sus clientes. ¿Cómo funciona este sistema y qué ventajas ofrece a las empresas?

Este sistema nace de nuestro compromiso de alcanzar objetivos con impacto en la cuenta de resultados de nuestros clientes.

En Improven nos remangamos y acompañamos a las empresas en la implantación de los proyectos, codo con codo con su equipo, y vinculamos parte de nuestros honorarios a lo que se consigue.

La ventaja para el cliente es que compartimos el riesgo y nos implicamos en que el resultado llegue. Esa es nuestra forma de aportar valor y de entender nuestro lema, "Crece, con valor": con impacto, con valentía y con valores.

Son especialistas en metodología Agile, una forma de trabajar que permite desarrollar proyectos de manera más ágil y adaptarse a los cambios. ¿Cómo aplican este método en las empresas y qué beneficios aporta?

En entornos volátiles, con proyectos que implican a varias áreas, muchas organizaciones siguen trabajando con métodos pensados para contextos más estables.

Por eso, algunos proyectos se atascan o llegan tarde al mercado. Ayudamos a las empresas a organizar equipos multidisciplinares que lanzan pronto una primera versión y la mejoran en ciclos cortos, aprendiendo de lo que ocurre. Así, los errores se detectan antes, se reacciona más rápido a los cambios y se gana competitividad.

La digitalización, la inteligencia artificial, la eficiencia y la gestión del talento son algunos de los grandes retos empresariales. ¿En cuáles cree que las empresas aragonesas necesitan avanzar más?

Yo destacaría dos: la tecnología y el talento. Al tratarse en su mayoría de pymes y empresas medianas, la tecnología siempre ha llegado con cierto decalaje respecto a las grandes corporaciones.

Antes ese desfase se podía asumir, porque todo iba más lento; hoy, con la digitalización y la IA, cada vez menos. En talento hemos avanzado en cultura, pero queda mucho margen de mejora.

Todos decimos que las personas son lo más importante, pero eso hay que respaldarlo con inversión, y no siempre es fácil de sostener. Nosotros ayudamos a optimizar esa inversión para que se note en los resultados.