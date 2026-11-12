Azcón acusa al PSOE de "torpedear" la gigafactoría de Figueruelas y generar incertidumbre para inversores

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha acusado este jueves al PSOE de querer "torpedear" la fábrica de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza) tras el recurso de la vecina localidad de Pedrola, donde también se implantará el proyecto.

Es la reacción de Azcón al contencioso-administrativo interpuesto por la alcaldesa de este último ayuntamiento, la socialista Manuela Berges. La decisión llega al quedarse fuera del PIGA una serie de obras que deberá acometer ahora el consistorio.

La documentación recibió el visto bueno y las obras están en marcha. Junto a la planta de Stellantis se están levantando los primeros edificios para el ensamblaje de baterías de coches eléctricos.

Así, Azcón ha sostenido que el riesgo de paralizar los trabajos no es alto, pero que se genera "incertidumbre" para las inversiones. "La número dos del PSOE entiende que, para empezar la campaña, lo mejor que puede hacer es interponer un recurso contra la inversión que más empleo va a crear", ha valorado.

El presidente ha calificado la decisión como "un auténtico despropósito". "Es inaudito, absolutamente incomprensible", ha continuado, pues Pedrola es "la que más se está beneficiando de la atracción del ecosistema de la automoción".

El líder de la DGA ha criticado que la normativa de los PIGAs "se aprobó en la época del presidente Javier Lambán". "La invasión de competencias que ahora denuncian, se aprobó en las Cortes con sus votos", ha comentado.

Azcón ha recordado que el proyecto salió adelante también gracias a la negociación de los fondos europeos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La que tiene que dar explicaciones es la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría. Debería exigir inmediatamente que el Ayuntamiento de Pedrola retire ese recurso porque no ayuda a arrimar el hombro", ha expresado.

Según ha explicado Azcón, Pedrola y el Ejecutivo no han entablado contactos tras conocerse la noticia para encontrar una posible resolución. El presidente ha insistido en que Berges tampoco lo había comunicado a los responsables de la joint venture formada por sendas multinacionales.

"El sector de la automoción, como sabemos todos los aragoneses desde la llegada de Opel, significa uno de los principales motores económicos de la Comunidad. Es el que más exporta, que más empleo crea", ha añadido.

Todo ello "cuando en Europa hay fábricas que están cerrando". "No solamente vamos a aumentar la producción de coches, sino que hemos sido capaces de atraer una gigafactoría que va a consolidar inversiones y que va a posicionar Aragón, posiblemente como la mayor región de España en el sector de la automoción", ha subrayado.