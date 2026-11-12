David Fauquié, de Auren, es reconocido por segundo año consecutivo en dos especialidades. La firma publica habitualmente en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Estos son los abogados aragoneses que se encuentran entre los mejores de España en la lista Best Lawyers 2027

La abogacía aragonesa vuelve a hacerse un hueco en el panorama jurídico nacional.

La edición de 2027 del directorio internacional Best Lawyers incluye 46 profesionales que desarrollan su actividad en Aragón, cinco de ellos distinguidos con el reconocimiento de "Abogados del Año".

Se trata de una publicación estadounidense que cada año selecciona a profesionales del sector jurídico con la valoración de otros compañeros de profesión.

Los cinco abogados aragoneses que han obtenido esta distinción son Juan Luis Falcón, en Derecho Fiscal; Miguel Gil Barjou, en Derecho Laboral; Antonio Gracia Lapuente, en Derecho Mercantil; Juan Jiménez Asensio, en Derecho Administrativo, y Pedro Pérez-Caballero, en Derecho Procesal.

Sus nombres aparecen entre los 198 profesionales que han recibido el reconocimiento de "Lawyer of the year" en esta edición.

Más allá de esta categoría, el directorio recoge a profesionales que destacan por su especialización en distintas ramas del derecho.

Entre los reconocidos figura David Fauquié, de Auren, que, por segundo año consecutivo, vuelve a aparecer en la lista "Best Lawyers".

En esta ocasión, el abogado obtiene el reconocimiento en dos especialidades: Corporate and Mergers and Acquisitions Laws, relacionada con las reestructuraciones societarias y la compraventa de empresas, y Corporate Governance and Compliance Practice, vinculada al gobierno corporativo y al cumplimiento normativo.

Sobre la distinción recibida, Fauquié destaca el vínculo entre el reconocimiento y las áreas en las que concentra su trabajo habitual.

"Es un reconocimiento a mi valía en las áreas en las que desarrollo mi trabajo con mayor habitualidad. Es ahí donde concentro todo mi esfuerzo", señala.

El profesional también pone el foco en la importancia del acompañamiento jurídico a las compañías.

La actividad empresarial plantea constantemente nuevas operaciones y decisiones que requieren una atención especializada.

En este sentido, Fauquié considera que las empresas necesitan contar con un buen respaldo profesional para afrontar los distintos retos que surgen en el desarrollo de su actividad.

Además de su trabajo en Auren, David Fauquié es colaborador habitual de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN con artículos de actualidad jurídica.

Por otro lado, la oficina de Garrigues en Zaragoza vuelve a situarse entre las referencias de la abogacía aragonesa en la edición 2027 de Best Lawyers y Best Law Firms.

El despacho ha sido reconocido en el nivel más alto (Tier 1, banda 1) en Zaragoza en tres áreas: Insolvencias y Reestructuraciones, Derecho Laboral y Derecho Fiscal.

Entre los abogados de la firma incluidos en el directorio destacan Pablo Saura, Ramón Gómez, José Antonio Montón y Antonio Ciprés que llevan varios años apareciendo como abogados destacados en esta publicación.

Esta continuidad refleja la solidez y la especialización del equipo de Garrigues en Aragón, que sigue siendo el despacho de referencia.

Best Lawyers

Best Lawyers es una publicación que reconoce a nivel internacional a los profesionales del ámbito jurídico.

Su metodología, conocida como Purely Peer Review, está basada en un sistema de evaluación entre los compañeros de profesión.

Con este método, los abogados valoran el trabajo de otros profesionales de su sector y especialidad.

La edición de 2027 vuelve a mostrar la presencia de los abogados aragoneses en distintas ramas del derecho.