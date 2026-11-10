Los proyectos seleccionados recorren las tres provincias aragonesas, con un total de 11 personas y empresas involucradas en la creación de nuevos productos.

El Reto 2026 reconoce cuatro iniciativas emprendedoras y apuesta por la comunidad en el medio rural aragonés

El Reto 2026 ya tiene sus cuatro proyectos ganadores.

Un reconocimiento a la innovación, a la creatividad, a la capacidad para generar oportunidades en el medio rural, y al compromiso de las personas que emprenden en los pueblos de Aragón.

Los cuatro proyectos seleccionados recorren las tres provincias aragonesas, con un total de 11 personas emprendedoras involucradas en la creación de nuevos productos y servicios que fortalecen sus propios negocios.

BATÁN . Creación de una marca textil artesanal compartida a partir de lana local y plantas tintóreas autóctonas, en Valderrobres y Arens de Lledó.

. Creación de una marca textil artesanal compartida a partir de lana local y plantas tintóreas autóctonas, en Valderrobres y Arens de Lledó. NAÏRA . Raíz que se lleva en la piel. Producto cosmético-textil colaborativo que combina una mascarilla de regaliz, discos reutilizables y un neceser, desarrollado desde Pina de Ebro, Peralta de Alcofea y Odón.

. Raíz que se lleva en la piel. Producto cosmético-textil colaborativo que combina una mascarilla de regaliz, discos reutilizables y un neceser, desarrollado desde Pina de Ebro, Peralta de Alcofea y Odón. CENTRO DE TURISMO DE MONTAÑA . Creación de un espacio compartido de acogida, información y servicios para el turismo activo en el Sobrarbe.

. Creación de un espacio compartido de acogida, información y servicios para el turismo activo en el Sobrarbe. RETIROS, EL SABOR DE LO AUTÉNTICO. Organización de cuatro retiros estacionales centrados en alimentación consciente, cocina y bienestar en la naturaleza, entre Valderrobres y Caspe.

El comité evaluador ha valorado las propuestas atendiendo a seis criterios: participación, innovación y creatividad, sostenibilidad y viabilidad, impacto en el territorio y en el emprendimiento rural, calidad del vídeo de presentación e impacto en redes sociales.

Próxima fase: 2.000 euros

El Reto no se limita a reconocer buenas ideas, sino que ofrece recursos económicos (2.000 € por proyecto) y técnicos (acompañamiento de los proyectos de cooperación Leader) para que las iniciativas den pasos concretos, puedan poner en marcha sus iniciativas y convertir el reto en una realidad.

En las próximas semanas veremos estos cuatro proyectos crecer y fortalecer el tejido emprendedor y rural aragonés.

Un encuentro para aprender

La apuesta de El Reto por la cooperación tendrá continuidad el próximo mes de enero, en un encuentro dirigido a todas las personas que han presentado una propuesta en esta convocatoria y que tendrá el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje para compartir, crear redes e identificar intereses comunes.

La intención es que no se limite a una convocatoria y a la selección de proyectos, sino que contribuya a mantener vivas las conexiones generadas durante el proceso.

El encuentro permitirá seguir construyendo juntos nuevas alianzas, reforzar los vínculos entre emprendedores y emprendedoras de diferentes sectores y territorios y avanzar en la consolidación de una comunidad emprendedora rural más conectada y colaborativa.

El Reto para el 2027

Desde la organización queremos agradecer expresamente a todas las personas participantes en El Reto, su implicación, creatividad y esfuerzo.

El hecho de no haber resultado seleccionado no resta valor a las propuestas ni al trabajo realizado, por eso queremos animar a todas y todos los participantes a continuar desarrollando sus ideas y buscando nuevas oportunidades de colaboración.

En este sentido, la próxima primavera se abrirá una nueva convocatoria de El Reto, en la que las personas emprendedoras podrán volver a participar con el mismo reto o presentar nuevas propuestas.

Con esta iniciativa, los cinco proyectos de cooperación Leader reafirman su apuesta por el talento del medio rural, la colaboración entre territorios y el impulso de ideas capaces de convertirse en nuevas oportunidades para los pueblos de Aragón.