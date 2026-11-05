El Aeropuerto de Teruel, CINTASA, Morro Fino y Fundación Rey Ardid reciben los Premios Marca Aragón 2026

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, CINTASA y Morro Fino, la nueva marca de Andrés Ferrer e Hijos, han sido reconocidos en la segunda edición de los Premios Marca Aragón, impulsados por CEOE Aragón en colaboración con ANAGAN.

Se busca así dar visibilidad a la contribución de las marcas aragonesas al desarrollo económico y social del territorio.

El jurado ha concedido, además, una mención especial a la Fundación Rey Ardid, en el acto de entrega, celebrado en el Espacio Xplora de Ibercaja.

Los presidentes de CEOE Aragón, Benito Tesier, y ANAGAN, Alberto Sáinz, han encabezado el acto, que también ha contado con la participación del director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón, y el director territorial de Aragón de Ibercaja, Antonio Lacoma, y Tamara Pirojkova, directora de Desarrollo Corporativo del Foro de Marcas Renombradas de España.

La celebración ha incluido, además, una mesa redonda sobre marca y comunicación con Nacho Simavilla, director de negocio, comunicación y marketing de Casademont Zaragoza, y Yolanda Gil, CEO La Tilde Comunicación.

Aeropuerto de Teruel

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel ha recibido el premio Marca Aragón, recogido por su director, Alejandro Ibrahim.

El jurado ha valorado la capacidad del consorcio para transformar una infraestructura pública en un proyecto industrial de proyección internacional, atraer empresas tecnológicas e inversiones y generar actividad económica y empleo en Teruel.

Abierto al tráfico aéreo desde 2013, el aeropuerto ha ampliado progresivamente su actividad hacia nuevas áreas vinculadas con la aviación sostenible, los ensayos tecnológicos y el sector aeroespacial, proyectando la imagen de Teruel y Aragón como enclave industrial especializado.

La Plataforma Aeroportuaria de Teruel se ha convertido en un referente europeo de la industria aeronáutica y aeroespacial, especializado en estacionamiento, mantenimiento, reciclaje e innovación.

Con una superficie de 550 hectáreas y capacidad para albergar hasta 270 grandes aeronaves, desarrolla también actividades de I+D+i, drones, plataformas estratosféricas, pruebas de cohetes y logística aeronáutica.

CINTASA

En la categoría Marca Proyección Exterior, el reconocimiento ha recaído en CINTASA, siendo recogido por su directora de Marketing y Comunicación, Ana María Simón.

Esta empresa de Utebo se dedicada al diseño, ingeniería, fabricación y montaje de instalaciones de cintas transportadoras. El jurado reconoce su trayectoria internacional sostenida basada en la especialización técnica y en la capacidad de adaptar cada equipo a las necesidades de mercados y proyectos muy diversos.

Destaca que CINTASA representa la capacidad de una empresa familiar aragonesa para convertir el conocimiento industrial desarrollado en Aragón en soluciones instaladas en los cinco continentes.

Fundada en 1973, inició su expansión internacional en Europa durante la década de 1980 y posteriormente extendió su presencia a Sudamérica, África, Asia, Oceanía y Norteamérica.

En la actualidad, cerca del 80 % de su producción se destina al mercado exterior y sus equipos están presentes en proyectos como el Canal de Panamá y el AVE a La Meca, además de instalaciones en Australia, Arabia Saudí, Indonesia, Chile y Estados Unidos.

Morro Fino

Luis Ferrer, presidente de la empresa oscense Cárnicas Andrés Ferrer e Hijos, ha recogido el premio a Morro Fino como Marca Revelación. Creada en 2022 y comercializada desde 2023, esta línea de platos preparados traslada la experiencia de una empresa familiar fundada en 1876 a las nuevas demandas y hábitos de consumo.

Toda su gama se elabora en Huesca y ha pasado de tres referencias iniciales a doce productos.

Con presencia en alrededor de 35 puntos de venta de Huesca y Zaragoza, la marca aspira a abordar nuevos mercados como Navarra y País Vasco, manteniendo la calidad, la autenticidad y el arraigo aragonés como elementos diferenciales.

El jurado ha destacado la capacidad de Morro Fino para combinar tradición e innovación, ofreciendo platos preparados de alta calidad con sabores y texturas reconocibles y procesos cercanos a los de una cocina doméstica o profesional.

Fundación Rey Ardid

Por último, Fundación Rey Ardid ha recibido una mención especial del jurado de Premios Marca Aragón 2026 como Empresa Saludable.

Se ha valorado su trayectoria permanente en la promoción y la integración de la salud laboral como factores claves para la diversidad e inclusión en el trabajo y parte esencial de la gestión empresarial y la competitividad.

Su directora general, Maite Albajez, ha sido la encargada de recoger el galardón.

Los Premios Marca Aragón se orientan a reconocer marcas y empresas aragonesas con proyección, así como a reforzar el posicionamiento de Aragón como sinónimo de calidad y confianza, destacando a organizaciones que representan la excelencia, la innovación y el compromiso con el territorio.

Para la selección de los premiados, el jurado ha tenido en cuenta criterios como la innovación y diferenciación, el impacto económico y social, la proyección y notoriedad de la marca, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, y la coherencia con los valores asociados a Aragón.