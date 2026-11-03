Uno de los aviones de Air Horizont. E. E.

Air Horizont Academy abre inscripciones para su curso de tripulante de cabina: quien apruebe trabajará con ellos

Air Horizont lanza una nueva edición de Air Horizont Academy, su escuela de formación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP).

La única aerolínea aragonesa abre la inscripción de su curso intensivo, que tendrá lugar del 1 al 26 de febrero de 2027 en la capital aragonesa.

En solo un mes, los alumnos recibirán la formación necesaria para obtener la Cabin Crew Attestation, el certificado oficial emitido por AESA que habilita para trabajar como TCP en toda Europa.

El programa está diseñado para empezar desde cero. Basta con tener un nivel de inglés fluido y la motivación necesaria para dar el salto a la aviación comercial.

Uno de los grandes atractivos de este curso es su vínculo directo con la aerolínea: todos los alumnos que lo superen pasarán a formar parte del equipo de Air Horizont y empezarán su carrera profesional en la compañía.

"Air Horizont Academy nace con una idea clara: ofrecer una formación corta, intensiva y con una salida profesional real", explican desde la aerolínea.

Esta nueva edición sigue la estela de la primera promoción de la Academy, que ya completó su formación. Con ella, Air Horizont refuerza su apuesta por la formación y por impulsar el talento en el sector aeronáutico desde Aragón.

Más información e inscripciones: airhorizont.com/Academy