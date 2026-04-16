Numéricco, Sepiia, Olistic y Shopify, protagonistas en The Wave con una mesa sobre la revolución del comercio digital

Aragón ha vuelto a convertirse en el epicentro del talento, la innovación y la transformación empresarial con la celebración de The Wave 2026.

Este encuentro consolida un ecosistema en pleno crecimiento. Una tercera edición que refuerza su posición como uno de los grandes foros de referencia en materia tecnológica y empresarial y por su impacto real en la economía y sociedad.

En este contexto, Numéricco protagonizaba ayer uno de los momentos clave junto a algunos de los profesionales más influyentes del ecosistema.

El futuro del eCommerce

Por la tarde tuvo lugar la mesa redonda sobre eCommerce 2.0 y la revolución del comercio digital. Este era uno de los grandes focos del evento: cómo las marcas pueden aprovechar la tecnología para escalar y crecer de forma sostenible.

En este debate participaron Daniel Puértolas, CEO & CoFounder de Numéricco; Blas Segarra, Lead, Commercial, Partnerships, España y Portugal en Shopify; Verónica Olivares, Chief Marketing Officer de Sepiia y Víctor Font, Chief Marketing Officer de Olistic.

Con un auditorio principal repleto, la conversación giró en torno a cómo la IA y la automatización están transformando el ciclo de compra.

Daniel Puértolas, CEO & CoFunder de Numéricco, en The Wave. Numéricco.

La sesión subrayó que en un entorno donde las expectativas del cliente son máximas, la competitividad ya no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de unir branding y estrategia para construir negocios rentables y experiencias de marca personalizadas.

"La IA está optimizando el día a día del eCommerce sin hacer ruido", expresó Puértolas. A su juicio, el reto en muchas empresas no es técnico, sino cultural, porque todavía no han integrado esta tecnología en su operativa.

La mesa dejó una conclusión clara: la tecnología, por sí sola, no genera valor; lo verdaderamente diferencial es cómo se aplica.

Una nueva era

La presencia de Numéricco durante el congreso no quedó ahí.

La participación comenzó en el espacio Expo Horizon, donde Alberto Portolés, CTO & CoFounder de Numéricco, presentó la ponencia "Vibe Coding en acción: la nueva era del desarrollo".

Portolés expuso cómo la IA ha dejado de ser una herramienta aislada para convertirse en un nuevo estándar metodológico.

Esta metodología permite integrar el desarrollo ágil con la estrategia de negocio, reduciendo los tiempos de iteración y mejorando la precisión en el despliegue de soluciones tecnológicas.

Tres días de innovación y networking

En su segundo día, The Wave 2026 sigue consolidándose como un punto de encuentro clave para el ecosistema digital europeo.

En este contexto, Zaragoza está reuniendo a un gran grupo de profesionales para aprender, conectar e impulsar la innovación tecnológica. Un entorno en el que Numéricco ha querido compartir su visión junto a algunos de los referentes que están marcando el sector.

Por delante quedan aún dos jornadas en las que el talento y la inspiración seguirán siendo protagonistas, con la participación de marcas y perfiles de primer nivel como VICIO, Glovo, SHEIN, Adidas, Airbnb, Porsche AG, Freepik, Novartis, Casio, Huawei, YouTube o WeRoad.

Mesa redonda sobre eCommerce 2.0 y la revolución del comercio digital. Numéricco.

También contarán con voces destacadas como Jordi Wild, Pedro Baños o José María Álvarez-Pallete, entre otros.

Además, Numéricco seguirá presente en el stand 14 del espacio Expo Horizon, un punto de encuentro para todos aquellos que buscan entender cómo llevar su marca al siguiente nivel.