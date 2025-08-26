Una analista inmobiliaria no se corta y dice lo que muchos piensan: "Esta crisis nos va a durar los próximos años"

La vivienda no para de subir, y no hablamos solo de las grandes ciudades. En Teruel el precio de la vivienda de segunda mano creció un 11,74% en el primer semestre de 2025, el mayor repunte entre todas las capitales españolas, según el informe semestral de precios elaborado por portales inmobiliarios como Pisos.com y Fotocasa. Este incremento sitúa a la ciudad en el primer lugar del ranking, por delante de Toledo (+8,65%) y Ciudad Real (+7,85%), que completan el pódium.

A nivel nacional, el precio medio de la vivienda usada se situó en junio en 2.405 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento interanual del 4,35%.

Teruel lidera así la subida de la vivienda de segunda mano, una situación que se explica principalmente por la falta de oferta. “La falta de oferta es clara y notoria, no hay vivienda”, sentencia Elisa Taboada, agente inmobiliario, en declaraciones a programa 'Aquí y Ahora' de Aragón Televisión.

La escasez afecta tanto a la compraventa como al alquiler. “Ahora es temporada de estudiantes, y lo que tenemos es solo para ellos”, añade Taboada. El curso universitario arranca en pocos días y miles de alumnos se trasladan para vivir en la ciudad. Las residencias universitarias como la Residencia Juvenil Baltasar Gracián o el Colegio Mayor Peñalba en Zaragoza, rozan ya el lleno.

El alquiler también refleja esta tensión. Según un informe de Idealista, el 32% de las viviendas arrendadas en Teruel durante el segundo trimestre no permanecieron ni 24 horas en el portal antes de firmar contrato.

🏠Vivienda de segunda mano 💸

Teruel capital lidera la subida del #precio de la #vivienda de segunda mano en #España en el primer semestre del año.

👉La vivienda usada se encareció casi un 12% de enero a junio

🗣️Elisa Taboada, agente inmobiliario#AquiyAhora_ATV pic.twitter.com/oLtHbpSLP1 — Aquí y ahora (@AquiyAhora_ATV) August 25, 2025

Aunque podría pensarse que el mayor encarecimiento de la vivienda se da en las grandes ciudades, Teruel rompe la tendencia y supera en 4,4 puntos la media nacional. “Teruel es pequeño y la oferta es muy limitada”, explica Taboada.

Encontrar vivienda no es tarea sencilla. En el portal Idealista apenas se contabilizan 80 anuncios activos en la ciudad. Si se filtra la búsqueda a viviendas familiares, con tres habitaciones y dos baños, la oferta se reduce a la mitad y los precios no bajan de los 230.000 euros.

La falta de oferta podría estar relacionada también con la inseguridad percibida por los propietarios. “La gente es más reacia; con los cambios en la Ley de Vivienda ya no quiere alquilar”, afirma la agente.

En cuanto a la obra nueva, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, confirmó hace unos meses la aprobación del pliego de condiciones para la construcción de viviendas en suelo público, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Teruel. Estos pisos estarán destinados en un 80% a jóvenes y contarán con 1, 2 o 3 dormitorios, además de garaje y trastero.

Respecto al anuncio de la construcción de vivienda nueva, la agente inmobiliaria lo tiene claro: “Se oye que se va a construir más, pero no es una solución a corto plazo”, comenta Irene, trabajadora del sector. “La crisis nos va a durar los próximos años”, augura.