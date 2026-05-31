El Real Zaragoza se despide de Segunda como colista con otro bochorno, entre protestas y otra vez sin sus directivos

Punto y final a 77 años consecutivos del Real Zaragoza en el fútbol profesional, y con la misma imagen de los últimos 9 meses. El equipo de David Navarro se marcha de Segunda como colista después de otro bochorno frente al Málaga, al que solo los nervios propios de tener que jugarse entrar en playoff le privaron de una mayor goleada.

Con el descenso confirmado desde hacía 7 días, la noticia estaba en la grada, y en la reacción de una afición hastiada después de nueve meses viendo arrastrar su camiseta. Y el aspecto del Ibercaja Estadio habló por sí solo, con apenas 5.000 espectadores de los que unos 2.000 procedían de Málaga, repartidos por todo el campo.

Ya dos horas antes, y con los exteriores del Parking Norte cercados por agentes de Policía, centenares de malaguistas recibieron a su equipo para insuflarles el último aliento. El del Zaragoza apenas contó con una decena de personas, siendo generosos.

Las dos horas previas transcurrieron como si nada. Ni una protesta, ni un atisbo de reacción. En las inmediaciones del Ibercaja Estadio reinó la indiferencia, quizá el peor síntoma que puede haber en esta situación.

Fue con la salida de los jugadores cuando todo estalló. La grada les recibió con una sonora pitada, la que llevaban rumiendo desde que finalizó el partido ante la UD Las Palmas.

Los pañuelos se dirigieron a la grada, porque en el palco volvió a reinar el vacío. De nuevo, solo Fernando López, director general en sus últimos días, representó a la directiva en el palco. Ni consejeros, ni accionistas, ni inversores (ni los de aquí) estuvieron presentes en el Ibercaja Estadio durante el funeral, como una muestra más del triste abandono a la que esta propiedad multinacional ha sometido a un club de 94 años de historia.

En el partido, pocas sorpresas. El Málaga salió haciéndose con el peso del juego y obligando a Adrián Rodríguez a intervenir con dos buenas paradas a un mano a mano de Dotor y un disparo de Larrubia, inexplicablemente sin oposición a cinco metros a la redonda en un saque de esquina.

La historia seguía en la grada, con cánticos de “directiva dimisión”, “jugadores mercenarios”, “diles que se vayan” e incluso “Guti, selección”. Muchos de ellos secundados también por la afición del Málaga, que dio su apoyo a la zaragocista con una pancarta que rezaba “Volveréis a rugir, fuerza Zaragoza”.

Los nervios se fueron adueñando del Málaga, que no consiguió meterle al partido la marcha de más que requería el puesto de playoff que se estaban jugando. Hasta la media hora, cuando Larrubia aceleró, Adrián evitó el gol de primeras, pero no el 0-1 de Chupe en el rechace.

El resto del partido fue un trámite, por la incapacidad del Zaragoza y las ganas del Málaga de dejar correr el reloj. Dio tiempo para una nueva lesión de -salta la sorpresa- Radovanovic, el debut de Obón en la portería -el 39º jugador en tener minutos- y alguna ocasión fallada por el Málaga que le hubiera dado la tranquilidad definitiva a su afición. Este no llegó hasta el 75, con un penalti de Saidu revisado por el VAR y anotado por Chupe.